Роспотребнадзор предупредил о последствиях острой фазы COVID-19

Все пациенты, перенесшие острую фазу COVID-19, столкнулись с общей утомляемостью, мышечной слабостью и одышкой. Также среди жалоб врачи отмечают нарушения сна, чувство тревоги, депрессию, боли в суставах и выпадение волос.

Как пояснили РИА Новости в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора, первые три проявления наиболее выражены у людей, работающих во вредных условиях труда.

В свою очередь, вторая группа симптомов указывает на развитие постковидного синдрома и требует реабилитации, отметили в центре.

Реабилитационные мероприятия начинаются уже в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента и продолжаются в три этапа до полного выздоровления.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что у большинства пациентов постковидный синдром длится от четырех до 12 недель. При этом у четверти переболевших - от 12 недель и до бесконечности.

По словам медика, список симптомов постковидного синдрома включает в себя от 20 до 60 проявлений. Основными он назвал слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, а также расстройство терморегуляции.

С 1 июля россияне, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию, которая будет проводиться в два этапа. Первый включает семь обязательных обследований: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию (исследование дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Все эти обследования можно будет пройти за один день.

По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования - эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.