Вирусолог объяснил рост случаев COVID-19 среди молодых людей

Рост заболеваемости COVID-19 среди молодых людей связан с изменчивостью вируса. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Нужно отметить, что коронавирус как поражал, так и продолжает поражать все возрасты. Другое дело, что тяжесть течения действительно была прямо пропорциональна возрасту. То есть, чем вы старее, тем тяжелее переносили заболевание. В общем, эта тенденция и сохранилась, другое дело, что тяжесть течения заболевания начинает смещаться ближе к более ранним возрастам", - заявил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, из-за мутаций вирус становится более "быстрым". При этом скорость растет не только в плане распространения от человека к человеку, но и внутри организма.

Волчков отметил, что эта картина наиболее характерна для "дельта"-штамма. "Он гораздо быстрее распространяется и приносит гораздо более тяжелые поражения", - отметил вирусолог.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что инкубационный период "дельта"-штамма COVID-19 несколько сократился по сравнению с исходным вирусом.

По ее словам, в последние полгода коронавирус мутирует быстрее. "Он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад", - заявила глава Роспотребнадзора.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отмечал, что "дельта"-штамм втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.