В "Векторе" озвучили статистику по заболевшим после прививки от коронавируса

Все зарегистрированные российские вакцины эффективно защищают от COVID-19, сообщили РИА Новости в Центре "Вектор".

Согласно статистике, полученной с начала вакцинации в России, доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "ГамКовидВак" ("Спутник V"), 0,59% для "ЭпиВакКороны" и 0,27% для "КовиВак".

Среди тех, кто получил одну дозу "Спутника V", заболели 0,79%, "ЭпиВакКороны" - 1,3% и 0,93% - "КовиВака", уточнили в "Векторе".

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко также заявил об эффективности вакцинации, рассказав о том, что 98% госпитализированных с коронавирусом не прививались.