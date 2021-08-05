Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 200 миллионов, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 19:08 мск в ВОЗ поступили сведения о 200 174 883 инфицированных и 4 255 892 умерших. За сутки число заразившихся выросло на 658 630, количество летальных случаев - на 10 215.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные данные, которые предоставляют сами страны.

При этом университет Джона Хопкинса сообщил о преодолении отметки в 200 миллионов заразившихся еще накануне. В этом случае при подсчете учитываются не только официальная статистика, но и данные СМИ и других открытых источников.

В мае гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что второй год пандемии COVID-19 может привести к большему числу смертей, чем первый. Глава ВОЗ тогда также призвал страны, накопившие большой объем вакцины от коронавируса, делиться с остальными государствами в рамках COVAX (программа ВОЗ, которая регулирует распределение препаратов между странами).

В среду Всемирная организация здравоохранения также призвала все страны ввести до конца сентября мораторий на ревакцинацию. По мнению ВОЗ, это позволит распределить препараты в пользу бедных стран и вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.