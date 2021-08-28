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Названы самые популярные российские фильмы

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    28.08.2021, 10:19
Текст:   Козьма Лоханкин

О кинематографических предпочтениях россиян рассказал стриминговый сервис Okko.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Легенда о Зелёном рыцаре", три апокалипсиса, "Мартин Иден"

По данным онлайн-кинотеатра, прошлогодний фэнтезийный фильм "Последний богатырь: Корень зла" возглавил список самых популярных отечественных картин среди пользователей сервиса. Это - сиквел успешной ленты 2017 года. Третья часть выйдет 23 декабря сего года.

Также в тройке - "Серебряные коньки" и "На острие", также вышедшие в прошлом году.

Пресс-служба интернет-платформы отмечает, что российские фильмы и сериалы пользуется стабильным спросом.

В топе также - "Глубже!" и "Пальма", отметил генеральный продюсер компании Джаник Файзиев. Кроме того, в число пользующихся спросом картин вошли "Стрельцов", "Пара из будущего", "Родные" и другие, передаёт ТАСС.

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