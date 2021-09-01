Названы группы людей с высоким риском смерти после COVID-19

Пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями входят в особую группу риска вероятности летального исхода после перенесенного COVID-19. В первую очередь речь идет о людях с тяжелыми формами диабета, инсультом в анамнезе, заболеваниями сердца и тяжелыми формами гипертонии, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"Чтобы предотвратить негативный прогноз, им нужно продолжать принимать назначенные врачом препараты по их основным заболеваниям и строго соблюдать терапию", - пояснила специалист в комментарии телеканалу "Москва 24".

Отдельно врач выделила также курящих мужчин в возрасте от 45 лет с избыточной массой тела. Среди женщин наибольший риск - среди пациенток с диабетом, ведущих малоподвижный образ жизни. "В особенности сильно сдают пожилые пациентки. У них прямо ощущение, что мир кончается COVID-19", - отметила Ярцева.

Также повышенный риск смерти после коронавируса зависит от степени перенесенного заболевания, подчеркнула Ярцева.

Повышенного внимания, по ее словам, требуют пациентов, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме. "Это люди, которые находились на ИВЛ, у которых на фоне COVID-19 развивались осложнения. Это связано с тем, что организм под действием болезни сильно изнашивается", - объяснила врач.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что повышенный риск смерти у переболевших COVID-19 сохраняется на протяжении шести месяцев. Кроме того, у пациентов могут проявиться различные осложнения, в том числе тромбозы и поражения нервной и сердечно-сосудистой системы.

Об опасности постковидного синдрома предупрежддают многие специалисты. Так, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов отмечал, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после постковидного синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

С 1 июля в России действует программа расширенной диспансеризации. Медобследование смогут пройти три категории граждан: переболевшие COVID-19, пациенты с хроническими заболеваниями и люди, которые не обращались за медпомощью два и более года.