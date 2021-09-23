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23.09.2021 20:23
Рубрика: Экономика

Вперед, и без сопротивления

В Глазове выпускают уникальные сверхпроводники, а на подходе новые
Текст: Оксана Ильина (Удмуртская Республика)
Сверхпроводники, что сегодня обеспечивают работу адронных коллайдеров, а завтра возьмут на себя контроль за термоядерным синтезом и помогут раскрыть тайну происхождения Вселенной, производят в небольшом городе на севере Удмуртии.
ЧМЗ стал главной в России базой промышленного выпуска сверхпроводников для самых требовательных заказчиков. Фото: Пресс-служба ЧМЗ ЧМЗ стал главной в России базой промышленного выпуска сверхпроводников для самых требовательных заказчиков. Фото: Пресс-служба ЧМЗ
ЧМЗ стал главной в России базой промышленного выпуска сверхпроводников для самых требовательных заказчиков. Фото: Пресс-служба ЧМЗ

Промышленный выпуск материалов с уникальными свойствами на Чепецком механическом заводе начали в 2009 году. С тех пор здесь до мельчайших деталей отработали технологии. А если собрать вместе уже поставленные заказчикам сверхпроводники, ими можно обернуть Землю и двигаться дальше…

Фото: Getty Images
В России создаются сверхпроводники для Кольцевого коллайдера будущего

Год 2009-й как рубежная для ЧМЗ дата связан со вступлением России в международный термоядерный проект ITER, который превосходит по интеллектуальной и финансовой мощи даже проект Международной космической станции. Для первого в мире экспериментального термоядерного реактора требовались особые сверхпроводящие материалы. И была нужна база для промышленного выпуска таких сверхпроводников, отвечающих высочайшим требованиям заказчика.

- Были задействованы все научные ресурсы "Росатома" и его Топливной кампании ТВЭЛ, - рассказывает инженер-технолог группы сверхпроводниковых материалов Дмитрий Перминов. - Ведущий разработчик - ВНИИНМ. Активно подключились исследовательские и проектно-конструкторские центры : Курчатовский институт - это Москва, в Санкт-Петербурге - НИИЭФА. Результатом фундаментальных и прикладных исследований в области материаловедения и сверхпроводимости стали 18 патентов.

Тогда же "Росатом" принял решение об организации новой площадки на Чепецком механическом заводе, где уже существовали металлургическое, прессовое и прокатное производства. Первый цех возвели меньше чем за два года и оснастили его уникальным оборудованием стоимостью более двух миллиардов рублей. И впервые в России поставили на поток выпуск низкотемпературных сверхпроводящих композитов.

На ЧМЗ произвели для ITER более 200 тонн сверхпроводников - это десятки тысяч километров так называемых стрэндов, что способны опоясать Землю

За время работы на программу международного термоядерного реактора завод в Глазове выпустил более 200 тонн сверхпроводников - десятки тысяч километров так называемых стрэндов, что способны полтора раза обогнуть Землю. Эта рекордная цифра скоро может уступить место новой: по словам Перминова, для следующего проекта от Чепецкого завода может понадобиться уже 600 тонн материалов с особыми свойствами.

Сейчас здесь в прямом смысле куют будущее. А еще вытягивают его в тонкие металлические нити. Такое вытягивание, на языке специалистов - волочение, является важной частью технологической цепи получения сверхпроводников. Все тоньше и тоньше - от огромных массивных заготовок из сплавов титана, ниобия, олова, меди к почти невидимой нити, способной выдержать невероятные нагрузки.

Фото: iStock
Россия отправила сверхпроводящий материал для ядерного реактора во Франции

- У нас практически замкнутый цикл производства, и он начинается в металлургическом цехе, - рассказывает инженер Павел Курганов. Он точно знает, как закалялся сплав: сначала его разогревают в высокотемпературных печах, затем отправляют под пресс, и так несколько раз. - У нас сорок разных программ для прессования материалов с заданными требованиями. Однажды этот процесс сравнили с процессом приготовления теста, которое нужно хорошенько размять, чтобы получился нужный результат. Вполне подходящая аналогия….

Вышедшее из печи "тесто" напоминает грубо отесанное бревно. Но по безупречному металлическому срезу становится понятно: свойства у образца безупречно металлические. От ненужного "камуфляжа" его избавляет токарный станок, чтобы затем отправить уже почти идеальный титановый цилиндр вместе с оболочкой из меди в аппарат электронно-лучевой сварки. Оттуда они выходят уже единым целым.

- Еще один этап работы - вытягивание заготовки в тонкие прутки, - поясняет инженер-технолог Владимир Аккузин. - На каждой ступени образец уменьшается в диаметре. Заготовку проволакивают через калибровочные отверстия разных размеров, а медная защитная пленка позволяет это делать ровно и без разрывов. В финале - прогонка через шестигранный фильтр. После него у прутка самая подходящая для дальнейшего использования форма.

Сотовая связь

В следующем цехе - почти стерильная чистота, а вход без спецодежды и бахил запрещен. Именно здесь тонкие прутки, которые еще несколько дней назад были огромными стокилограммовыми слитками, становятся деталями своеобразного пазла. Работа ответственная и кропотливая. За восемь часов (в этот промежуток медь не успевает окислиться) сборщику Виктору Шашову нужно в точности повторить рисунок "цветка" - так здесь называют схему сборки сверхпроводника. Шестигранники позволяют использовать каждый миллиметр площади при наполнении конструкции, напоминающей пчелиные соты.

Создание сверхпроводника - сложный технологический процесс, в котором задействованы металлургическое, прессовое и прокатное производства. Фото: Архив ТВЭЛ

Даже после того, как такую заготовку снова отправляют под пресс и затем опять многократно вытягивают, ее внутреннее содержание остается неизменным - там те же соты, идеальная архитектура, созданная природой и скопированная человеком для получения суперматериала. Ну, а сам суперматериал теперь выглядит как обычная медная проволока. Только внутри - тысячи волокон, которые выдерживают и воздействие магнитных полей, и удары частиц, и критические температуры.

Через CERN - к звездам

Сегодня на ЧМЗ ждут новых заказов. Для участия в российских и международных программах у предприятия есть и производственная база, и технологии, и персонал. Например, именно здесь расположена лаборатория с уникальным комплексом для проведения электрофизических измерений при температурах, близких к абсолютному нулю. Это единственное место в России, где сложнейшие криогенные манипуляции проводятся в промышленном масштабе.

Сверхпроводящая ниобий-титановая конструкция-монолит длиной пять километров способна пропускать ток силой до 2270 ампер

Уже сейчас на базе сверхпроводникового производства ЧМЗ выпускают сварочную проволоку из титановых сплавов. Она используется в авиа- и судостроении. Титановые пружины нужны для автомобильной промышленности. И те, что сделаны в Глазове, уверяют разработчики, не боятся деформаций. И это лишь начало. Уже в ближайшее время сверхпроводники могут стать частью контактных линий высокоскоростного железнодорожного электротранспорта, накопителей энергии и токоограничителей, диагностических приборов и медицинской техники.

Остается и большая наука. Для экспериментов по сжатию барионной материи Европейского исследовательского центра ионов и антипротонов еще в 2019 году завод при научном сопровождении ВНИИНМ изготовил сверхпроводящую монолитную ниобий-титановую конструкцию длиной 5 километров. Она способна пропускать ток силой 2270 ампер.

Фото: arcflashlabs.com
Электромагнитная пушка из фантастики поступила в продажу

И наконец, проект, который вчера считался фантастикой, а сегодня для него уже создаются и даже проходят испытания сверхпроводники из Удмуртии. Речь о новом ускорителе частиц FCC, который придет на смену Большому адронному коллайдеру. Для создания магнитной системы этой гигантской конструкции потребуются множество сверхпроводников, работающих на пределе возможностей. Выпуск 600 тонн материалов, а это меньше четверти от необходимого, намерен взять на себя Чепецкий механический завод.

И вместе с партнерами готов двигаться вперед, внедряя и осваивая новые технологии. Главное, чтобы это движение было без сопротивления.

Тем временем

На земную орбиту - по супермагниту

Разработка и применение сверхпроводников в устройствах, где требуется высокое магнитное поле, мощный ток и минимальные потери энергии, охватывает все новые сферы. На основе сверхпроводников уже создаются особо мощные турбогенераторы для электростанций. Сверхпроводимость применяется в измерительной технике, начиная от детекторов фотонов и заканчивая измерением геодезической прецессии посредством сверхпроводящих гироскопов на космическом аппарате "Gravity Probe B".

Выпущена первая партия оборудования для синхротрона ЦКП "СКИФ"

Высокий приоритет для современной медицины имеет задача создания сверхточной томографической техники с применением сверхпроводящих магнитов, которые способны быстро менять силу магнитных полей. Это позволяет прицельно направлять лучи, а пациентам сохранять покой во время терапии.

Применение электромагнитных полей сверхпроводников может быть использовано и в космических проектах: принцип магнитной левитации уже предполагается использовать для вывода в космос грузовых кораблей. Разработчики проекта Startram (ориентировочная стоимость 20 млрд долларов) заявляют, что снизят стоимость отправки одного килограмма космических грузов до 40 долларов против нынешних 2500 долларов у SpaceX на Falcon-9, если удастся построить разгонный туннель с эффектом левитации для вывода стартующего корабля на околоземную орбиту.

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