Из большой экспедиции в Арктику вернулся "Плавучий университет"

День знаний на борту "Академика Иоффе", как и ожидалось, встретили на переходе в конечный пункт экспедиции - Калининград. Обогнули Нордкап, и еще несколько сентябрьских дней могли наблюдать, как меняется пейзаж за бортом и постепенно теплеет на баке...

А до этого три недели работали в Арктике: вели исследования в Карских Воротах, в устьях Оби, Пясины и Енисея, дошли до пролива Вилькицкого, затем повернули на север, приблизились к самой кромке льдов к востоку от ЗФИ - всего 800 километров оставалось до Северного полюса! И там, в глубоководном желобе Святой Анны, несколько дней подряд "утюжили" свинцовые воды, прокладывая "разрезы" и выполняя "станции".

Еще до выхода в море этой научно-образовательной экспедиции мы договорились с ее организаторами, что проследим за их работой. Нам обещали быть на связи и сообщать о самом важном. Уже с первых дней экспедиции самые молодые ее участники стали вести дневник.

День за днем

13 августа. Вчера прошли пролив Карские Ворота. Участникам рейса во главе с Игорем Козловым удалось зафиксировать внутренние волны высотой около 40 м. Сегодня будем "ловить" плюм Оби в центральной части Карского моря! Работу начали почти все отряды: идет сбор данных по микропластику, распределению температуры-солености, ветровому волнению, зоопланктону, бентосу...

15 августа. Проложен разрез в Обскую губу от больших значений морской солености до полностью речных пресных вод с соленостью 0. В этом году плюм Оби прижат ко входу в залив и занимает не такую обширную площадь по сравнению с предыдущими сезонами. Под руководством Дмитрия Фрея студенты подготовили и установили заякоренную станцию, которая будет записывать данные по температуре в Карском море целый год.

17 августа. "Академик Иоффе" прошел Обско-Енисейское взморье и находится в Енисейском заливе. Здесь запланировано до семи станций. Биологический отряд под руководством Ольги Коноваловой и Дарьи Юриковой изучает, как морские организмы сменяются эвригалинными (это те организмы, которые могут существовать при широком диапазоне солености). Студенты проводят отбор проб на планктон с помощью сетки Джеди и на бентос - с помощью черпака. С начала рейса "добыто" 53 черпака, один из которых, к сожалению, безвозвратно утерян и затонул...

19 августа. Работы в Енисейском заливе закончены. Дальше планировалось пройти через пролив Вилькицкого и снять заякоренную станцию, которая установлена там в предыдущий экспедиционный сезон. Но пролив полностью закрыт ледовым массивом и не проходим для "Академика Иоффе". Решено провести работы у кромки льда. И далее - курс севернее 80-го градуса к глубоководным желобам Святой Анны и Воронина. Сегодня видим первые разрозненные льдины, вне каюты стало заметно холоднее...

Три вопроса на борт

Узнав, что льды не позволили, как было запланировано, снять станцию, заякоренную год назад в проливе Вилькицкого, мы направили в штаб экспедиции, что называется, вопрос ребром: "А что будет с аналогичной станцией, которую вы только что поставили на якорь в районе Обской губы?"

Ледовая обстановка в Карском море позволила экспедиции подняться на 83-ю параллель, до Северного полюса оставалось менее 800 километров... Фото: Центр экспедиции "Плавучий университет"

И попутно еще два-три вопроса: про исследования в устьях Оби и Енисея, о работах в желобе Святой Анны, отборах бентоса и утраченный черпак...

"Что касается последнего, потеря не критическая, - утешили нас ответным посланием с борта "Академика Иоффе". - У предусмотрительных биологов был второй, запасной дночерпатель, просто чуть меньше объемом. А все отобранные пробы лягут в основу атласа фауны Карского моря наряду с ранее полученными материалами других экспедиций в этом районе..."

И со станцией в Обской губе все задумано правильно, сообщили нам. А та, что в проливе Вилькицкого, будет снята экспедицией, которая выйдет в Карское море в начале октября, когда лед в тех местах наверняка отступит.

"Сотрудничество между российскими научными группами, которые ведут исследования в Арктике, позволяет подстраховаться и минимизировать риски невыполнения тех или иных работ, - подтвердил научный руководитель экспедиции Александр Осадчиев. - Три заякоренные станции, которые нам удалось поставить в разных районах Карского моря в рамках "Плавучего университета", планируется забрать через год".

Нечаянным подарком для отряда гидрологии и большой удачей всей экспедиции стали масштабные работы в глубоководном желобе Святой Анны, который оказался полностью свободным ото льда.

К удивлению участников экспедиции, плавающий мусор, например, этикетки от бутылок, встречался на маршруте вплоть до 83 градуса северной широты

- Желоб Святой Анны - один из ключевых районов формирования крупномасштабного потока тепла из Северной Атлантики в Северный Ледовитый океан, - рассказали "РГ" в отряде гидрологии "Плавучего университета". - Несмотря на важность этого региона, измерения в нем проводятся достаточно редко, и в нашей экспедиции впервые была проведена подробная гидрологическая съемка этой акватории.

На обратный курс

30 августа. Все работы на станциях закончены, и "Академик Иоффе" полным ходом движется в направлении Мурманска. Настало время написания отчетов и камеральных лекций.

31 августа. Зашли в порт Мурманска на рейд, чтобы закрыть границу. Теперь в загранпаспортах участников экспедиции красуется кораблик, свидетельствующий о выходе за территорию России водным путем.

1 сентября. По визуальным оценкам, высоты волн составляют порядка 2,5 м, повсюду пена, барашки, брызги накрывают бак. Многие члены экспедиции ходят с "кружочками", приклеенными за ухо. Это пластырь от укачивания. Помогает хорошо, но начинает действовать только через 12 часов...

3 сентября. Мы практически достигли самой западной точки нашего путешествия. На перегоне из Мурманска в Калининград студенты вместе со своими научными руководителями обрабатывают полученные данные, пишут рейсовый отчет, готовят тезисы на конференцию...

Прямая речь

Наталья Степанова, начальник экспедиции, кандидат физико-математических наук:

- "Плавучий университет" уникален тем, что совмещает в себе реальную науку и образовательный процесс. Научные задачи, в которых задействованы студенты, не выдумка специально к экспедиции со студентами. Это реально то, чем занимаются научные руководители: водные массы, внутренние волны, геохимия, донные сообщества, загрязнение. Конечно, "взрослому" проще и быстрее все сделать самостоятельно, но тут реализуется принцип обучения через исследование.

Благодаря полному включению в работу лабораторий студенты, что называется, на своей шкуре могут прочувствовать всю "кухню" науки. Это особый опыт. Наставники живут тут же с тобой, на судне - 24 часа в сутки. И нет большой дистанции: в любое время можно подойти и задать вопрос по теории или просто поговорить о жизни. Студенты видят, что из себя представляют ученые и какая у них работа, после вуза это не будет для них сюрпризом.

Но самое главное, что студенты здесь не наблюдают, а являются полноценными участниками научного процесса. При этом работой на судне дело не заканчивается. После рейса по своим научным задачам им предстоит участие в конференции: написание тезисов, публичный доклад и дискуссия с учеными-океанологами. Ведь грамотно рассказывать о полученных результатах нужно учиться как можно раньше.

Для подготовки статей по собранным в рейсе материалам студенты отправятся в лаборатории к своим руководителям из экспедиции. После полугода совместных исследований в море и на суше становится видно, кого из студентов и где готовы принять на работу. Так и реализуется задача пополнения и обновления научных кадров, чему в немалой степени способствует "Плавучий университет".