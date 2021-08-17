Институт океанологии и московский Физтех нашли общее дело в Арктике

Весь август проведут в Карском море и на маршрутах перехода туда и обратно участники научно-образовательной экспедиции на борту исследовательского судна "Академик Иоффе". Она организована в Год науки и технологий по программе "Плавучий университет" Институтом океанологии РАН и московским Физтехом при поддержке минобрнауки и Фонда целевого капитала МФТИ.

Тридцать три студента и аспиранта, отобранных по конкурсу, под руководством молодых научных сотрудников и преподавателей, будут в течение месяца вести научные исследования и обрабатывать полученные результаты. Что выделяет эту экспедицию в ряду других, рассказал директор Института океанологии РАН Алексей Соков.

Почему морская экспедиция в "соавторстве" с Физтехом?

Алексей Соков: Сотрудничество с МФТИ мы ведем давно, у нас уже были совместные экспедиции, в основном по программам прибрежных исследований. А вот такую крупную, с образовательным уклоном, на большом экспедиционном судне организовали впервые. Маршрут ее для института привычный: Арктика, Карское море - наш приоритет. В Арктику запланировано до пяти экспедиций в этом году. Одна - в Антарктику плюс 4-5 - в Атлантический океан, это тоже традиционный для нас сектор исследований.

Экспедиции в учебных целях не в ущерб научным планам института? Ведь это затраты, и немалые. Да и судно после месяца в морях потребует межрейсового обслуживания, что тоже деньги, и немалые...

Алексей Соков: Нам - точно не в ущерб. Напротив, она становится частью наших планов. Ведь все научные экспедиции имеют в основе своей бюджетное финансирование. Эту экспедицию в рамках программы "Плавучий университет" минобрнауки финансирует в особом порядке, она идет вне конкурса. Нам это только в плюс, потому что пароходы какое-то время в году все равно простаивают, а так они на 30 суток больше в деле.

Экспедицию называют пилотной. Почему? Что за этим стоит?

Алексей Соков: Мы много лет пытаемся восстановить ситуацию, при которой молодежь могла бы ходить в море. А иначе как заинтересовать и привлечь в науку молодых исследователей? Ведь система производственных практик, по которой все океанологи, и я в том числе, обучались, была разрушена. Раньше очень много студентов решались на практику в Институт океанологии. Они своими глазами видели и понимали, что их здесь ожидает, на какую научную карьеру можно рассчитывать. И те, кто был заинтересован, приходили в институт на работу. То есть существовал конвейер кадровой подпитки, который много лет себя оправдывал. А потом все резко изменилось.

Такие экспедиции позволяют вовлечь студентов в исследования и выявить, кто из них предрасположен к научным работам

От старых форм отказались, им на смену ничего не предложили и не создали...

Алексей Соков: Да. В итоге образовался известный провал в среднем поколении исследователей. Поэтому плавучий университет - это и для нас, и для студентов, будущих выпускников, новое окно возможностей. Сходят в море, сверят свои ожидания, в чем-то себя проявят, на кого-то из них обратят внимание, пригласят... Ради этого все и делается, чтобы привлечь действительно увлеченных, мотивированных людей к нам в аспирантуру и на работу в институт. Цель однозначная, интерес прагматический.

Почему за счет института не можете взять студентов на практику в свои плановые экспедиции, как это делали прежде? Нецелевое расходование средств?

Алексей Соков: И по этой причине тоже. Но главное в другом: средств на это просто нет. Напрямую нам они не выделяются, а выкроить из других источников и статей крайне сложно или просто нельзя. В те лучшие годы, когда это было возможно, я брал по 5-6 студентов и аспирантов в свои экспедиции. А теперь это централизованно не финансируется. И университеты из средств по госзаданию не могут такие расходы оплачивать. Только сам ученый, получатель и распорядитель гранта решает, может он выкроить сумму, чтобы оплатить участие в экспедиции, скажем, своего же аспиранта. Или 1-2 студентов-старшекурсников, с которыми ведет ту же грантовую тему...

А в случае с "Академиком Иоффе"?

Алексей Соков: Как я уже сказал, на совместную экспедицию нашего института и Физтеха минобрнауки выделило средства дополнительно. И не только на оплату судна, но и на тех студентов-исследователей, которые вышли в море. Словом, пилотный рейс на борту "Академика Иоффе", где минобрнауки напрямую финансирует все прямые расходы студентов, - это отдушина и надежда для тех, кто связан с морской экспедиционной деятельностью. Такая форма позволяет вовлечь большое количество студентов в серьезные исследования и выявить, кто из них действительно предрасположен к научным работам.