За место на борту "Плавучего университета" соперничали более 200 кандидатов

Желающих попасть в эту экспедицию было гораздо больше, чем мест на борту "Академика Иоффе", который на месяц стал университетом на плаву. Не у набережной в Петербурге, а на пространстве от Карских ворот до пролива Вилькицкого. Туда - из Архангельска, обратно - через пять морей в Калининград.

Тридцать три студента и аспиранта, выдержавших конкурсный отбор, под руководством 18 наставников - молодых научных сотрудников и преподавателей, будут в течение месяца производить замеры, ставить эксперименты и вести исследования. Фундаментальные и прикладные. А все вместе это - Комплексная научно-образовательная экспедиция в рамках программы "Плавучий университет", организованная совместными усилиями Института океанологии РАН и Московского физико-технического института при поддержке Министерства науки и высшего образования и Фонда целевого капитала МФТИ.

Почему "в одной лодке" оказались вдруг океанологи и Физтех?

- Совсем "не вдруг", - начальник экспедиции Наталья Степанова словно ждала такого вопроса. Кандидат физматнаук, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, она уже четвертый год руководит здесь программой "Плавучий университет". - Нашим связям более 50 лет, в основном через кафедру термогидромеханики. А сам Институт океанологии - базовая организация для МФТИ. Еще с 2000-х, чтобы полезные контакты укрепить, выпускники Физтеха за счет собственных средств и возможностей устраивали практику и стажировки для студентов-старшекурсников и аспирантов. Опыт МФТИ стал масштабироваться, на практику начали приезжать студенты других вузов. В итоге это выросло в большую программу "Плавучий университет Института океанологии РАН". А в море, как вы понимаете, нужны специалисты разных направлений. В том числе гидрофизики с базовым математическим образованием, программисты, геохимики, климатологи, не говоря уже о биологах и экологах - всех не перечислить...

По словам Степановой, такого рода научно-образовательную практику, во время которой студенты понимают всю цепочку научного исследования - от постановки задачи до получения результатов и выступления с ним на конференциях - начали отрабатывать в непродолжительных прибрежных экспедициях. И что самое принципиальное - сделали ее доступной для студентов не только Физтеха, но и других вузов России. Прошлым летом сборную экспедицию провели на Балтике. А в этот раз, получив финансовую поддержку от минобрнауки, организовали полноценную научную программу с образовательным уклоном как пилотный проект на большом экспедиционном судне.

- Это серьезная научная экспедиция с постановкой задач и всеми полагающимися атрибутами, - включился в диалог доктор физико-математических наук Александр Осадчиев, ведущий научный сотрудник ИО РАН. Он же руководит в московском Физтехе бакалаврскими и магистерскими работами студентов, а сам окончил в 2009-м мехмат МГУ и с той поры неразрывно связан с океанологией.

За десять лет успел побывать более чем в 30 морских и прибрежных экспедициях. Сфера его профессиональных интересов - прибрежные и шельфовые процессы, взаимодействие океана с водами суши. Активно исследует сам и вовлекает студентов в изучение того, как влияет, например, сток великих сибирских рек Оби и Енисея на гидрологическую структуру и динамические процессы в прибрежных и шельфовых зонах. И насколько это может быть связано с климатическими процессами: трансформацией ледовой обстановки в Арктике, переменами в зоне вечной мерзлоты и общим потеплением.

В 2018-м Александр Осадчиев отмечен медалью Российской академии наук для молодых ученых, в 2020-м стал лауреатом премии правительства Москвы. В те же годы стал заниматься организацией и проведением прибрежных студенческих экспедиций, а теперь в качестве научного руководителя возглавил экспедицию на "Академике Иоффе" в Карское море.

- Смысл пойти в эту экспедицию и участвовать в ее организации лично для меня связан прежде всего с научными интересами, - говорит собеседник "РГ". - Хотя и обучение студентов задача ничуть не менее важная и еще более ответственная. Если кто-то думает, что плавучий университет - всего лишь прогулка по морю, где студентам на борту просто лекции читают, то это не наш вариант...

Ключевые научные работы, по словам их главного куратора, пройдут в Карском море. Исследования затронут эстуарии и приустьевые зоны Оби, Енисея и Пясины, а также проливы Карские Ворота и Вилькицкого, глубоководные желоба Святой Анны и Воронина.

- Эстуарий, - поясняет на всякий случай Александр Осадчиев, - это такой вид речного устья, когда у него всего один воронкообразный рукав, расширяющийся в сторону моря. Своего рода противоположность речной дельте, разделенной на множество проток. Эстуарий - это Обь и Енисей...

Научная сборная на борту "Академика Иоффе" разделена условно на семь специализированных отрядов по направлениям: гидрофизика, гидрохимия, гидробиология, пластиковое загрязнение, метеорология, ветровое волнение, дистанционное зондирование. В такие отряды-группы на добровольной основе вошли студенты и аспиранты разных специальностей из МФТИ, МГУ, Севастопольского госуниверситета и еще четырех известных вузов России.

Их наставниками в море станут (а многие определились и стали ими еще на берегу) молодые ученые из Института океанологии РАН, Центра морских исследований МГУ, Морского гидрофизического института РАН (Севастополь), Государственного океанографического института имени Н.Н. Зубова (ГОИН, в системе Росгидромета), Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ РАН).

Привожу весь перечень сознательно, чтобы подчеркнуть: вопреки пессимистическим стенаниям в нашей науке есть кому и на каких примерах учить. И есть желающие этот опыт перенимать. Чтобы не вслепую, на "авось, получится" приходили молодые надежды в науку, а делали это осознанно, имея возможность себя испытать, сверить заранее мечты и ожидания с шершавой практикой.

Если кто-то думает, что плавучий университет - всего лишь морская прогулка, где студентам на борту просто лекции читают, то это не наш вариант...

- Такое наставничество, - говорит Наталья Степанова, - поможет студентам точнее сориентироваться в возможной для себя научной деятельности или морской индустрии. А экспедиция на судне - это уникальная возможность для знакомства, поиска единомышленников, формирования научных коллабораций, планирования и запуска на междисциплинарной основе актуальных океанологических исследований...

Совместная работа студентов и ученых не закончится вместе с завершением рейса. В начале сентября, сразу по приходе "Академика Иоффе" к месту приписки в Калининград, там же, в Музее Мирового океана, студентам предстоит защищать свои научные проекты. А собранный в море материал станет основой для написания статей в научные журналы.

Когда верстался номер

Эта экспедиция, предусмотренная национальным проектом "Наука и университеты", была широко анонсирована как ключевое мероприятие Года науки и технологий. И должна была отправиться из Архангельска 6 августа. Все участники экспедиции и необходимые для нее грузы, включая доставленные из Москвы приборы, специальное оборудование и расходные материалы на тридцать суток автономной работы, были в точке отправления вовремя. К назначенному часу, совершив переход через пять морей из порта приписки Калининград, подоспел и "Академик Иоффе", снаряженный в этот поход Атлантической базой флота Института океанологии РАН.

Но что-то не срослось в администрации Архангельского морского порта: экспедиционному судну не нашли места у причальной стенки в ранее согласованные день и час. В результате корабль и его команда больше двух суток коротали время на рейде, а 53 иногородних члена экспедиции вынуждены были искать временного прибежища на берегу...

В воскресенье, 8 августа, "Академик Иоффе" получил, наконец, место у причала. Все необходимое для работы загружено на борт.

По скорректированному графику выход в море должен был состояться в полдень 9 августа. То есть в понедельник, презрев морские суеверия. Однако вчера, ко времени подписания номера в печать, мы такого подверждения еще не имели...

Непредвиденная задержка в порту Архангельска внесла коррективы, но не поменяла рабочих планов экспедиции. Фото: штаб экспедиции

Из первых уст

Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ:

- Это необычная экспедиция, ведь ее цель - не только получить научные результаты, но и увлечь студентов наукой и исследовательской работой. С Институтом океанологии РАН мы давние партнеры. Поэтому на судне ребята будут не только проводить сбор и анализ данных, но и готовить тезисы научных статей и их презентацию на научной конференции. Еще одна особенность "Плавучего университета" - в экспедицию идет группа ученых и студентов из разных вузов, с разными научными интересами. Такое разностороннее общение поможет студентам шире взглянуть на проблемы Мирового океана и точно укрепит связи между разными вузами и исследовательскими институтами.

Звонок на борт "Академика Иоффе"

Марк Захаржевский, первокурсник Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ, сообщает прямо с борта судна:

- Уже погрузили все научное оборудование, отрядам выделили лаборатории - обживаемся...

Марк попал на борт плавучего университета совершенно осознанно - океаном "загорелся" во время прошлой прибрежной практики.

- Мы тогда изучали калининградский залив, выходили в море на яхте и моторной лодке, - рассказал студент. - Практика мне жутко понравилась - задачи были интересные, все в новинку. Это и подтолкнуло подать заявку на рейс. В те дни на Балтийском море я убедился: океанология - мое, наука, которой я "горю"...

В рамках нынешнего "Плавучего университета" Марк попал в отряд изучения пластиковых загрязнений: сразу после старта у ребят начнется работа.

- Исследования пластиковых загрязнений можно начинать прямо с выхода в Белое море, - поясняет он. - Что будем делать? Наши задачи: мониторинг макропластика с палубы, отбор проб с проливной системы и их подготовка - фильтрация, отчистка от биообрастаний.

Подготовила Мария Агранович