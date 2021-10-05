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"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в сентябре

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    05.10.2021, 10:47
Текст:   Анастасия Николаева

Российский стриминговый сервис "КиноПоиск" рассказал о предпочтениях своей аудитории в сентябре. Как и в предыдущие месяцы, пользователи отдают предпочтение комедийному фантастическому мультсериалу "Рик и Морти". На "КиноПоиске" он доступен в озвучке Сыендука и в оригинале с субтитрами.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Вышел дублированный трейлер мультсериала "Майя и три воина"

На втором месте с более чем миллионом просмотров комедия "Проект "Анна Николаевна" про полицейскую-андроида. Здесь можно посмотреть трейлер второго сезона.

В тройке лидеров - четырехсерийный мини-сериал "Пропавшая" с Лизой Янковской и Владимиром Мишуковым. Далее еще один российский сериал - "Медиатор" - с Андреем Бурковским, а также фильм "Легенда о Зеленом Рыцаре".

С 5 по 10 место: "Чудотворцы", "Райя и последний дракон", "Гнев человеческий", "Ходячие мертвецы", "Том и Джерри".

Рейтинг составлен по количеству подписчиков сервиса "Яндекс. Плюс", которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма.

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