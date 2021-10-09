Майя Ломидзе: Мировой туризм надо активировать без оглядки на COVID-19

По предварительным данным, выездной турпоток в России в этом году больше, чем в прошлом, сообщила в интервью "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В Греции побывали 90 тысяч человек. В Турции - три миллиона. Но все равно это меньше, чем в доковидном 2019 году. Майя Ломидзе рассказала, как безопасно активировать международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии.

Майя, в прошлом интервью "РГ" вы рассказали, что провели свой отпуск в поселке Репино под Питером. А почему не поехали на Мальдивы или в Хорватию?

Майя Ломидзе: Я не плаваю, поэтому море мне дает только эстетическое удовольствие. На самом деле хотелось провести отпуск полного релакса и покоя с включенным телефоном. И без всяких ПЦРов.

Насколько ПЦР-тесты стали определяющим стоп-фактором для туристов, планирующих отдых за границей?

Майя Ломидзе: Действительно, есть такая категория туристов, для которых это останавливающий фактор. Причем больше всего люди боятся заболеть за границей и провести свой отпуск в обсерваторе. По моим оценкам, доля таких туристов 10-15 процентов от всего турпотока. Они ждут, когда эпидемия коронавируса закончится.

В основном с ПЦР-тестом перед вылетом за границу наши люди уже смирились, он не является сколь-нибудь значимым стресс-фактором. Наибольшее недовольство и даже порой агрессию туристов вызывает требование страны сдавать ПЦР-тест по прилету. Тем более, когда он еще и платный. Это подвергает серьезной опасности перспективу отдыха.

Например, было несколько вопиющих случаев на Кубе, когда полсамолета отправляли в обсерватор, потому что по прилету тест оказывался положительным, хотя у людей не было никаких симптомов. Через несколько дней выяснялось, что этот результат тестирования был ложным. А туристы уже три дня провели в обсерваторе, и это время им никто не компенсирует.

Второй год мы живем с COVID-19. Туротрасль адаптировалась?

Майя Ломидзе: Отрасль не умерла, подстроилась. Но все равно стресс никуда не делся. Можно много говорить про разные последствия ковида, но единственное яркое последствие - стабильная неопределенность. Не знаем, что будет завтра.

Поэтому в среднем период планирования поездки три, максимум четыре недели. Люди уже боятся бронировать тур на полгода вперед. Я их прекрасно понимаю.

Насколько в этом году вырос выездной туризм по сравнению с 2020-м?

Майя Ломидзе: Пока еще наши аналитики не посчитали все цифры. По предварительным данным, выездной турпоток в этом году больше, чем в прошлом. Думаю, понятно почему - в прошлом году в это время было открыто существенно меньше направлений.

Но все равно не сопоставимо с показателями 2019-го года. Так, в Грецию в прошлом году поездок было ноль, в этом году, несмотря на увеличение количества рейсов, 90 тысяч. А в 2019-ом году в Греции побывали больше одного миллиона человек.

Единственное направление, которое может сравниться с показателями 2019-го года - это Турция. По предварительным данным, за восемь месяцев этого года страну посетили 3 миллиона россиян. За этот же период 2019-го года - около 5,6 миллиона человек.

Таким образом, совокупный поток туристов, выбравших отдых за границей, будет по итогам этого года больше, чем в прошлом.

Увеличилось количество рейсов. Да и просто люди устали сидеть дома. Но все равно мы пока не достигли показателей 2019 года.

А когда можем достигнуть?

Майя Ломидзе: Мне не хочется думать, что эти благословенные времена останутся в прошлом. Как сказал один мой знакомый: "Теперь на выходные в Вену не смотаешься кофе попить". Не знаю, насколько долго с нами COVID-19. Думаю, и никто этого не знает.

Мне кажется, что стоит это признать и не ждать конца пандемии, а начать восстановление взаимных поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты. Мы еще в начале августа направили во Всемирную туристическую организацию при ООН наше предложение перезапустить международный туризм, не дожидаясь конца пандемии.

Ответа пока не получили. Зато нас уже поддержали коллеги - ассоциации в Европе и Азии.

Может, не стоит спешить? Зачем это нужно?

Майя Ломидзе: Помните, как было после известных событий 11 сентября, когда везде стали вводить металлоискатели, запрещали проносить в самолет жидкости? Тогда это воспринимался как нонсенс, многие боялись садиться в самолет после того, как все случилось. Но дальше была только позитивная динамика. Количество путешествующих только увеличилось во всем мире, несмотря на новые меры предосторожности.

Напомните о своих предложениях.

Майя Ломидзе: У Ассоциации туроператоров России их три. Первое - взаимное признание вакцин.

Второе - единые правила пересечения границы. И третье - стандарт безопасных путешествий safetravel.

Что касается последнего, то этот стандарт Всемирная туристическая организация запустила еще в начале пандемии. А потом его почему-то тормознули. Этот стандарт "обеззараживания" территории объектов, соблюдения всех антиковидных требований.

Понимаете, отраслевые объединения могут выступать с разными идеями, но инициатива должна идти на уровне ООН и крупных межгосударственных объединений. Нужно начать договариваться.

И тогда мы перестанем закрывать границы, вводить локдауны. И будем спокойно продолжать путешествовать.