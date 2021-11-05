Уровень коллективного иммунитета в России достиг почти 50%. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Всего в России провели уже порядка 57,26 млн полных циклов вакцинации от коронавируса. При этом прививку первым компонентом россиянам сделали более 60 млн раз.

При этом в Москве, по данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 64,2%. Вакцинацию первым компонентом в столице прошли 5,7 млн человек, а полную вакцинацию - 5,4 млн граждан.

В Роспотребнадзоре уверены, что при коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет не более чем сезонным заболеванием. Того же мнения придерживается вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. В июле вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что уровня в 80% необходимо достичь к 1 ноября.

А главврач 40-й городской больницы Денис Проценко предупредил, что нерабочие дни будут повторяться, пока россияне не наработают иммунитет.