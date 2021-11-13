Как в Вологде зарабатывают, сохраняя удивительный старинный промысел

Если кружевные резные украшения из кости Ломоносов преподносил Екатерине II, то про вологодский кружевной промысел вряд ли знал - он только зарождался тогда, когда Михайло шагал в Москву через Вологду и поражался красоте местного Софийского собора. Новая серия путешествия спецкора "Родины" по пути Михайло Ломоносова с Курострова в Москву.

Кружевной промысел сохранился после революции, не был потерян в советское время, известен и сейчас. Так, в 1930-м году тысячи кружевниц различных артелей были объединены в Волкружевосоюз.

- У нас хранится подробная книга Волкружевосоюза, в которой можно найти даже примеры техники плетения. Вот "таракашек", вот "листочек", вот "пуговка", "речка" и "суковатка, - показывает старинный журнал Олеся Агапова.

Предприятие 12 лет назад выкупили ее родители, а она теперь занимается управлением и продвижением фабрики "Снежинка". "Я очень люблю наше дело", - говорит Олеся.

Она отлично разбирается в истории вологодского кружевного плетения. "Снежинка" - это и цех, и магазин, и музей, где кружевные скатерти, салфетки можно трогать руками, что запрещено, например, в Музее вологодского кружева. Сейчас в мастерской "Снежинки" - она рядом с Вологодским кремлем - гремят коклюшки, при помощи которых плетутся кружева. Коклюшками их называют за характерный звук, когда они ударяются друг о друга - кокают.

Мастерицы работают и в цеху, и на дому. Но мастеру кружевного цеха надо подобрать людей так, чтобы они плели одинаково. Советских масштабов - когда счет мастериц шел на тысяч, конечно, нет. И это объяснимо.

- Раньше кружевницы занимались изготовлением чулок, носков, плотных скатертей, перчаток, - объясняет Агапова. - Теперь все это производит Китай. А мы ориентированы на предметы декора, так что прежний масштаб не нужен. На дому без проблем можно делать воротники, салфетки. Но скатерти, большие жилеты все же удобнее плести у нас.

Фабрике поступает много корпоративных заказов, в том числе, из-за рубежа. Недавно, например, во Францию отправили кружевное украшение для свадебного платья.

- А самый памятный заказ - это кружевные шторы для заказчика из России. Мы плели их полгода, больше никаких заказов не брали, лишь бы успеть в срок. Успели. Заработали шесть миллионов, - рассказывает Олеся.

Пяльца, подушка, набитая соломой, сколок с рисунком работы и коклюшки - технология плетения за три века не изменилась. Еще в Вологде есть ювелирное кружево, которое заливается в эпоксидную смолу. Это очень тонкая работа. Подобное есть и во Франции, но там плетением занимается машина, здесь кружево для украшений плетут вручную.

- Машине нужно три месяца для заправки нитей. У нас разрывы заполняются в процессе, у них в процессе нельзя, разломы человек заплетает позже, тоже вручную, - рассказывает о технологиях Олеся.

Вологодское кружево - это не только старина. Оно удивительно органично смотрится и в наше время, может идеально сочетаться с современными платьями.

- Всегда считалось, что каждая вторая женщина в Вологде может плести кружево. Я сомневалась, но постоянно общаясь с людьми, как со знакомыми, так и нет, понимаю, что это примерно так. Например, думала, что никто из моего поколения не плетет, но почти все мне рассказывают, что если не плетут, то пробовали. У нас и в местном колледже можно получить профессию кружевницы, - говорит Агапова.

Еще она признается, что в Вологде о "Снежинке" знают не так много людей, как хотелось бы, и впервые оказавшись в магазине-цехе, люди удивляются. А основные заказы - из Петербурга и Москвы. И это позволяет фабрике зарабатывать, а значит сохранять промысел, с которым ассоциируется этот город.

В следующей серии - о ключаре удивительного храмового комплекса в Ярославле, который живет в колокольне и рад каждому гостю

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