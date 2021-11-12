Михайло Ломоносов, однажды покинув родную деревню, больше в нее не возвращался. Галина Никулина десять лет назад уехала из родного села на Урал. И казалось, все получается - хорошая работа, путешествия по миру. Но в прошлом году приехала на Родину - и осталась. Говорит, навсегда. Она - героиня новой серии нашего спецкора, который прошел по пути Ломоносова в год 310-летия со дня его рождения.

Теперь молодежь под руководством Галины Никулиной создает картины и вставляет их вместо окон в заброшенных домах. Тимуровцы на новый лад - они называют себя пежмарята-блогеры - собирают мусор в селе, помогают с уборкой дров старикам, сделали несколько арт-объектов.

А началось все с автобусной остановки, которая признана самой уютной в стране. Просто однажды Галина решила подмести и прибраться вокруг нее - здесь обычно тусовалась местная молодежь. Но уборкой дело не ограничилось - на остановке появился ковер. Потом абажур, затем провели электричество и подсветили надпись - "Возвращайся домой".

Так сделала сама Галина.

- Когда отпуск подходил к концу, я поняла, что не смогу уехать и оставить мальчишек и девчонок, - объясняет она.

Теперь у Никулиной цель - создать в старой котельной место, где подростки могли бы собираться. На остановке зимой холодно. И потом, что это за место - несолидно для пежмарят и пежмарей. В новом помещении можно играть на приставке, смотреть кино и пить чай. Вообще-то есть клуб, но там не интересно и его часто закрывают из-за ковидных ограничений.

- 500 тысяч, которые мы собрали в интернете, уже пошли на ремонт крыши, новые окна, пол, двери. Но нужна примерно такая же сумма - чтобы завершить работы. Еще нам много помогает Виктор Шорохов - директор местного крупного молочного хозяйства, - говорит Галина.

Именно Шорохов активно стал помогать активистке-землячке.

- Сначала я попросила мешки для мусора и телегу, а потом... спортивную площадку, - смеется Галина. - Теперь у нас и спортплощадка, и площадка для скейтборда.

Никулина говорит, что вряд ли бы все это появилось, вернись она в Екатеринбург. Сейчас у нее в чате 80 человек. Не только пежемские, но и те, кто приезжает гостить сюда к бабушке. Все выглядит красиво, но на что жить-то?

- У меня были кое-какие накопления, - объясняет Галина. - Позже, когда заметили нашу остановку и заговорили про нас, у меня было несколько выступлений на форумах, за которые платили. В общем, на жизнь в деревне мне хватает. А все наши проекты мы делаем на деньги, которые собираем в интернете.

Но вообще-то Никулина рассчитывала получить в родном селе какую-то ставку. В доме культуры, например. Но ее, такую активную, здесь не очень-то ждали: "Тут все закоренелое. Я поработала немного с людьми и поняла, что мне не нужно такое. Лучше сделать так, чтобы все вокруг работало".

Таких активистов у нас обычно либо любят, либо ненавидят. Галина признается: "Плохого чего-то не было. Наверное, наша история с остановкой, которая стала известна на всю страну, действительно надоела. Но мы ведь не только ей занимались".

И Никулина ведет на экскурсию по родному селу. Вот набережная - здесь качели, которые делала команда Макара с девчонками. Вот арт-объект с названием села Пежма, где обыгрывается буква "И" - есть растение пижма. Сначала архитектор посчитал, что такой арт-объект обойдется в 50 тысяч, но в итоге ребята сделали два за 15.

- Остаюсь навсегда, - заверяет Галина, сидя на берегу реки Пежмы. - Так решила. Мне тут интереснее. Столько дел появилось реальных. Там у меня была отличная работа на разных мероприятиях, в том числе на чемпионате мира по футболу. Я побывала в разных странах от Голландии до Непала. А потом приехала домой, увидела траву, малину и речку, убрала мусор в округе - и поняла, что не хочу уезжать опять.

Она соглашается: уезжать надо, чтобы получить образование. Но это не означает, что возвращаться не надо. Теперь у них - набережная, точка для селфи с видом на пежемскую церковь, "окна РОСТА" - рисунки ребят, вставленные вместо окон в брошенных деревянных избах. Например, восьмилетний Дима Вахромеев нарисовал, как на него напали осы и как он с папой заготавливает сено. А 12-летняя Аня написала картину, как два года назад в Пежме случилось навроднение.

- Я выложила фото рисунков в соцсети, так одна женщина захотела купить. Но мы решили, что это ведь Пежму должно украшать - и не стали продавать, - смеется Галина.

И показывает окрестные деревни. Удивительную Ширканду с настоящими русско-еверными домами и древней часовней Кирика и Уилиты, восстановлением которой занимаются волонтеры из организации "Общее дело". Берег - она же деревня Притыкинская с баней, сложенной из исполинских деревьев. Местная достопримечательность! Деревню Семеновскую с часовней Зосимы и Савватия XVIII века, стоящей на возвышенности...

А еще Галина вспоминает Ломоносова: "Когда мы приехали к нему на Родину на экскурсию, грязи было по колено. Я еще тогда подумала, как мог такой великий человек здесь родиться?.."

В следующей серии - о том, как в Вологде плетут знаменитое кружево и как заработать шесть миллионов на одном заказе

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