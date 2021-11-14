Спецкор "Родины" продолжает путешествие по ломоносовскому маршруту с Куросторова в Москву. Оно приурочено к 310-летию Михаила Ломоносова, которое отмечается в ноябре. Новая серия - из Ярославля.

Путь Михайло Ломоносова проходил через Ярославль - богатый торговый город на Волге. Теперь река мало востребована и Ярославль торговым городом не назовешь. С советских времен осталась промышленность, а с древних - архитектура.

Храмовый комплекс в бывшей слободе Коровники. Она давно стала частью Ярославля. Тут и древность, и советские названия. Неподалеку, например - Тормозное шоссе. Звучит же!

Храмы в Коровниках знаменитый фотограф Сергей Прокудин-Горский фотографировал в цвете больше века назад. Они и тогда поражали мастера, поражают и сейчас. Не только архитектурой, но и людьми.

Сергей Скориков - ключарь храмового комплекса. О нем оставляют добрые отзывы путешественники в интернете. И он готов рассказать каждому всяк сюда входящему о самом главном пути - жизненном.

Скориков - детдомовский. С рождения не мог ходить. Но нянечка научила его передвигаться - и Сергей с трудом, но пошел. Так и идет по жизни, переставляя ходунки или палку. Он открывает ворота на территорию, двери в храмы, старается, чтобы люди, которые приходят сюда на службу или просто посмотреть на старину, все увидели и ушли в хорошем настроении.

Раньше Скориков приезжал сюда на время, но потом обосновался совсем - настоятель благословил.

- Сначала я обитал в сторожке, а потом перешел в колокольню, утеплил тут себе комнату - и живу, - говорит Сергей.

И приглашает в свое жилище.

- Проходите-проходите, вот тут я и живу, - суетится он, как будто бы ловко переставляя ходунки. - Друг помог мне отремонтировать потолок, сколотил койку...

Сергей доволен, что у него есть "своя квартирка" и улыбается: "С людьми мне веселее".

- С 3 лет до 18 лет я был в детском доме под Угличем, - рассказывает о своей жизни житель колокольни в слободе Коровники. - Потом перевели меня в Рыбинск, где в местном интернате я прожил 20 лет. Оттуда приезжал сюда на полгода. Но дело в том, что пенсию мою начальство интерната забирало даже когда меня там не было. И я решил уйти совсем...

У Сергея есть сестры - они живут в Рыбинске, а мама умерла. Батюшку, который приютил его в Коровниках и выделил комнату в колокольне, он называет "хорошим человеком".

- Мы общаемся с ним, иной раз посмеемся, - улыбается Скориков.

И сидя под образами, на койке, сколоченной другом, добавляет: "Я жизни радуюсь. Хотя представьте, сколько у меня всего было. Но я не отчаялся, не спился. Помогаю людям, делаю добро".

А потом поднимается и идет открывать ворота в храм. Упорно переставляя ходунки.

В следующей серии - о том, как меценат вдохновился жизнью крестьянина и спас мануфактуру в городе Гаврилов-Ям

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