Гинцбург заявил о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за купивших сертификаты

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал людей, купивших сертификаты о вакцинации, источником развития новых штаммов коронавируса. По его словам, поведение этих граждан угрожает жизни окружающих, сообщает ТАСС.

"Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших", - сказал ученый.

Гинцбург также выразил непонимание, почему люди так ведут себя в стране с бесплатной вакцинацией и тысячами прививочных пунктов.

Ранее он говорил, что введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций коронавируса. По его словам, для успешной борьбы с дельта-штаммом необходим высокий уровень антител, которого можно достичь с помощью прививки. Специалист уверен, что при ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев.