Гинцбург оценил уровень иммунитета у привившихся взрослых и подростков

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил уровень иммунитета, который возникает после вакцинации от коронавируса у взрослых и подростков. По его мнению, иммунитет у подростка, привившегося "Спутником М", будет не ниже, чем у вакцинированного взрослого, сообщает ТАСС.

По словам ученого, организм на прививку отвечает примерно одинаково. "Количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же", - отметил Гинцбург.

При этом, по словам эксперта, 17-летним подросткам не стоит дожидаться совершеннолетия, чтобы привиться взрослой вакциной, делать это нужно сейчас.

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник М" 24 ноября этого года. Она предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. В этом варианте вакцины количество действующего вещества снижено в пять раз. В инструкции к препарату говорится, что у иммунитет после вакцины сформировался у 93,2% добровольцев.

Для вакцинации детей до 15 лет нужно согласие родителя или законного представителя, а с 15 лет подросток сможет принимать это решение самостоятельно.