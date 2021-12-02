Гинцбург рассказал о составе детской вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет будет в 10 раз слабее взрослой. Об этом агентству ТАСС рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, этот препарат может получить название "Спутник 2М", но это еще рабочая версия. Центр Гамалеи уже подал в Минздрав все документы для получения разрешения провести клинические исследования детской вакцины. Процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований обычно занимает около месяца. Но Гинцбург надеется, что сможет получить такое разрешение раньше.

Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков. Ее можно применять для профилактики коронавирусной инфекции у лиц в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина, как и для взрослых людей, состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Начать массовую вакцинацию подростков планируют уже в конце декабря. Она будет проводиться только с согласия родителей или опекунов. Но, начиная с 15-летнего возраста, подростки могут самостоятельно принять решение о вакцинации, дав письменное добровольное согласие.