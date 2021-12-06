Около 85% переболевших COVID-19 обращаются за дополнительной помощью

Около 85% пациентов, переболевших COVID-19, обращаются к врачам за дополнительной помощью после выздоровления. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на форуме в рамках "Российской недели здравоохранения - 2021".

"Мы видим высокую потребность и в скрининговых процедурах - прохождение диспансеризации пациентами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию", - заявил министр, которого цитирует ТАСС.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальное описание посткоронавирусного синдрома (long covid). По данным экспертов, обычно симптомы "держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами". Среди них - повышенная утомляемость, нехватка дыхания, когнитивное расстройство и другие проявления.

В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что длительность посткоронавирусного синдрома у пациентов в возрасте до 60 лет, переболевших COVID-19, составляет около двух месяцев. Среди главных симптомов - быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до болезни человека не беспокоили.

С 1 июля в России действует программа расширенной диспансеризации. Медобследование смогут пройти три категории граждан: переболевшие COVID-19, пациенты с хроническими заболеваниями и люди, которые не обращались за медпомощью два и более года.