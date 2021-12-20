Что интересного было в русской литературе в 2021 году

Завершающийся 2021 год, несмотря на пандемию, был насыщен литературными событиями разного формата и масштаба. Но собрать их воедино и выстроить какие-то рейтинги в плане книжных новинок очень проблематично. Разброс мнений и субъективизм оценок здесь невероятно широк - и это, пожалуй, главная тенденция в восприятии литературы с 90-х годов прошлого века. Число новых книжных наименований непрерывно растет, а тиражи их также непрерывно снижаются. Разнообразие новых книг велико, а интерес к ним более или менее внятной читательской аудитории выяснить не так просто. Поэтому начнем издалека.

Круглые даты

Безусловно важными литературными событиями 2021 года были 200-летия Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. Первый юбилей широко отмечался во всем мире: от Буэнос-Айреса до Токио. Второй - носит сугубо национальный характер, но для России не менее значим, чем юбилей Достоевского.

Тем более, что общего между этими классиками много: это и вкус к страданиям, и полифония разных "голосов", и новаторство в области формы. Неслучайно самой значимой речью на похоронах Некрасова была именно речь Достоевского, где он поставил Некрасова в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым.

Из печальных "юбилеев" уходящего года нельзя не отметить 100-летия смерти Николая Гумилева, Александра Блока и Владимира Короленко. Все трое, хотя и по-разному, стали жертвами Революции и Гражданской войны. Не забудем об этом.

Премии

Нравится нам это или нет, но крупные литературные премии по-прежнему являются единственным понятным навигатором в текущем литературном процессе. Их не так много: "Большая книга", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер", "Нос", - но к ним необходимо добавить множество премий малых и региональных. Всем, кто как-то интересуется литературным процессом, советую обращать внимание не столько на лауреатов этих премий, а на их "длинные" списки, в которых отражается весь процесс за год и где представлены книги, прошедшие определенный отборочный фильтр - критиков, издателей и даже читателей.

Что касается лауреатов 2021 года - вот они: "Большая книга": Леонид Юзефович "Филэллин" (1 место), Майя Кучерская "Лесков" (2 место) и Виктор Ремизов "Вечная мерзлота" (3 место). Леонид Юзефович уже в третий раз стал первым лауреатом "Большой книги", так что можно сказать, что это своеобразный рекорд.

Лауреатом премии "Ясная Поляна" неожиданно для многих стал Герман Садулаев с романом-эссе "Готские письма", обойдя на крутом повороте явную фаворитку "шорт-листа" Марину Степнову с романом "Сад", вышедшем в "Редакции Елены Шубиной". Будучи одним из членов жюри этой премии, приоткрою секрет: выбор Садулаева во многом диктовался не только художественными достоинствами его книги (в этом Степнова ему не уступала), но и смелостью поисков в области жанра.

Победителем "Нацбеста" стал Александр Пелевин с психологическим детективом "Покров-17", события которого происходят в 1993 году.

Лауреатом экспериментальной премии "Нос" стала Алла Горбунова со сборником рассказов "Конец света, моя любовь".

Русскому рассказу вообще повезло в этом году. Этот жанр, увы, не был востребован издателями много лет. Но вот появилась премия имени Валентина Катаева за лучший короткий рассказ, учрежденная новой редакцией журнала "Юность" во главе с Сергеем Шаргуновым. Ее первым лауреатом оказался пермский прозаик Павел Селуков за рассказ "Эмигрант из Беднолэнда". Жюри этой премии возглавляла Татьяна Толстая, а она знает толк в коротких рассказах.

Фестивали

Лично для меня главной радостью этого года было то, что проклятая пандемия не смогла уничтожить книжные ярмарки и фестивали, без которых современный литературный процесс - как организм без кровоснабжения. Это площадки, где собираются вместе писатели и читатели, где выкладываются главные книжные новинки, которые обретают свое лицо, потому что здесь же, рядом с ними выступают их авторы.

Летом состоялся книжный фестиваль "Красная площадь" - одно из ярчайших культурных мероприятий столицы. Похожего нет нигде в мире.

Дважды, весной и в начале декабря, в Гостином дворе прошла лучшая книжная ярмарка non/fiction. Весной она проходила по вынужденной причине: из-за пандемии non/fiction прошлого года сдвинулась на весну нынешнего. Но организаторы ярмарки решили, что в 2022 году "весенняя" и "осенняя" ярмарки станут традицией.

В Саратове прошел отличный книжный фестиваль "Волжская волна", а во Владимире - фестиваль "Китоврас". В ноябре состоялась XV Красноярская ярмарка книжной культуры КРЯКК, в Туле - фестиваль современной детской и подростковой литературы "ЛитераТула". Во Владивостоке прошел международный книжный фестиваль ЛИТР. И это далеко не полный список книжных фестивалей.

Рейтинги

А вот здесь все сложно... Все мои попытки промониторить рейтинги самых читаемых книг 2021 года и свести их воедино потерпели фиаско и ничего, кроме головной боли, не вызвали.

Если верить совокупным книжным рейтингам, то окажется, что одной из самых востребованных книг 2021 года стал уже очень давний роман Евгения Замятина "Мы", так же как в списке мировых бестселлеров вдруг оказался роман Джорджа Оруэлла "1984". Это, безусловно, две лучшие мировые "антиутопии", но почему именно они сегодня стали пользоваться спросом? 1984 год миновал тридцать с лишним лет назад, и нового "тоталитаризма" тогда не только не случилось, но, наоборот, вскоре распался СССР, а спустя еще несколько лет стали один за одним рушиться ближневосточные "режимы". Неужели мы настолько не верим в наше будущее, что все еще с мазохистским наслаждением читаем романы о грядущих "режимах"? А может быть, нам их не хватает?

Из современной художественной прозы самые устойчивые позиции у Гузель Яхиной и Евгения Водолазкина, но в основном не у новых их произведений, а у романов "Зулейха открывает глаза" и "Лавр". Все еще в моде Виктор Пелевин и Борис Акунин, в том числе и с новыми книгами. Похоже, не просто "бестселлером", но и "лонгселлером" становится роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

Экранизации

Но в случае с Сальниковым, возможно, сыграла роль экранизация романа Кириллом Серебрянниковым с Чулпан Хаматовой в одной из главных ролей.

Кадр из фильма "Петровы в гриппе", реж. К. Серебренников, 2020 г. Фото: Кинопоиск

Кстати, экранизаций современной прозы за последнее время вышло много. Это и сериал "Зулейха открывает глаза", и "Обитель" по роману Захара Прилепина, и экранизация практически всех романов Алексея Иванова, и "Немцы" по роману Александра Терехова.

Но я бы также отметил замечательный сериал-байопик о жизни Александра Вертинского режиссера Авдотьи Смирновой.

С наступающим Новым книжным годом!

Топ-10 книг 2021 года по версии Павла Басинского

Художественная проза

● Андрей Аствацатуров. Скунскамера. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

● Евгений Водолазкин. Оправдание острова. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

● Михаил Гиголашвили. Кока. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

● Андрей Рубанов. Человек из красного дерева. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

● Герман Садулаев. Готские письма. - СПб.: Лимбус-Пресс.

Документальная проза

● Сергей Беляков. Парижские мальчики в сталинской Москве. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

● Алексей Варламов. Розанов. - М.: Молодая гвардия.

● Дарья Еремеева. Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой. - М.: Бослен.

● Майя Кучерская. Лесков. Прозеванный гений. - М.: Молодая гвардия.

● Людмила Сараскина. Достоевский и предшественники. - М.: Прогресс-Традиция.