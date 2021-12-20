Что интересного было в русской литературе в 2021 году

Новости

Ушаков и Салливан обсудили предложения по безопасности 17:46
Германия с 28 декабря планирует "легкий локдаун" 17:45
Володин: На рассмотрении Госдумы осталось 1,5% "старых" законопроектов 17:38
Генпрокурор РФ обсудил в ОАЭ вопросы выдачи беглых преступников и капиталов 17:34
Россия и США разделили золото в эстафете на ЧМ по плаванию 17:33
Разработчик проведет исследования для трехкратного введения "КовиВака" 17:30
Иммунолог назвал категорию людей, которые легче всего переносят "омикрон" 17:28
Президент Украины подписал закон о множественном гражданстве 17:24
Офицер Минобороны стал "Меценатом года" 17:15
В результате тайфуна на Филиппинах погибли 375 человек 17:14
Ретейлеры не ожидают дефицита мандаринов из-за ограничений поставок 17:09
В Лондоне напали на посольство Беларуси, один дипломат получил травмы 17:07
Научный совет при Совбезе РФ выработал меры по борьбе с цветными революциями 16:41
Гидрометцентр предупредил о приходе в центр России тропосферного холода 16:39
Рафик Загрутдинов: В медкластере "Сколково" в 2022 году начнется строительство еще трех медицинских объектов 16:26
В Рязани экс-чиновники получили сроки за растрату 16:23
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин оштрафован на 25 тысяч рублей 16:08
Сын Павла Астахова отправлен под домашний арест 16:06
В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов 16:06
Нижегородские власти ограничили работу общепита в новогодние праздники 16:04
"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину в январе 16:02
Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 в Москве занимались самолечением 16:01
Мобильное приложение защитит лес от браконьеров 16:00
Военная техника США попала в ДТП в Германии: Есть пострадавшие 15:47
Мишустин: Товарооборот России и Казахстана вернулся на траекторию роста 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
20.12.2021 16:57
Рубрика: Культура

Что интересного было в русской литературе в 2021 году

Текст: Павел Басинский
Завершающийся 2021 год, несмотря на пандемию, был насыщен литературными событиями разного формата и масштаба. Но собрать их воедино и выстроить какие-то рейтинги в плане книжных новинок очень проблематично. Разброс мнений и субъективизм оценок здесь невероятно широк - и это, пожалуй, главная тенденция в восприятии литературы с 90-х годов прошлого века. Число новых книжных наименований непрерывно растет, а тиражи их также непрерывно снижаются. Разнообразие новых книг велико, а интерес к ним более или менее внятной читательской аудитории выяснить не так просто. Поэтому начнем издалека.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Круглые даты

Безусловно важными литературными событиями 2021 года были 200-летия Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. Первый юбилей широко отмечался во всем мире: от Буэнос-Айреса до Токио. Второй - носит сугубо национальный характер, но для России не менее значим, чем юбилей Достоевского.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Достоевский изгоняет бесов. Какие пророчества русского гения сбываются в XXI веке

Тем более, что общего между этими классиками много: это и вкус к страданиям, и полифония разных "голосов", и новаторство в области формы. Неслучайно самой значимой речью на похоронах Некрасова была именно речь Достоевского, где он поставил Некрасова в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым.

Из печальных "юбилеев" уходящего года нельзя не отметить 100-летия смерти Николая Гумилева, Александра Блока и Владимира Короленко. Все трое, хотя и по-разному, стали жертвами Революции и Гражданской войны. Не забудем об этом.

Премии

Нравится нам это или нет, но крупные литературные премии по-прежнему являются единственным понятным навигатором в текущем литературном процессе. Их не так много: "Большая книга", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер", "Нос", - но к ним необходимо добавить множество премий малых и региональных. Всем, кто как-то интересуется литературным процессом, советую обращать внимание не столько на лауреатов этих премий, а на их "длинные" списки, в которых отражается весь процесс за год и где представлены книги, прошедшие определенный отборочный фильтр - критиков, издателей и даже читателей.

Что касается лауреатов 2021 года - вот они: "Большая книга": Леонид Юзефович "Филэллин" (1 место), Майя Кучерская "Лесков" (2 место) и Виктор Ремизов "Вечная мерзлота" (3 место). Леонид Юзефович уже в третий раз стал первым лауреатом "Большой книги", так что можно сказать, что это своеобразный рекорд.

Лауреатом премии "Ясная Поляна" неожиданно для многих стал Герман Садулаев с романом-эссе "Готские письма", обойдя на крутом повороте явную фаворитку "шорт-листа" Марину Степнову с романом "Сад", вышедшем в "Редакции Елены Шубиной". Будучи одним из членов жюри этой премии, приоткрою секрет: выбор Садулаева во многом диктовался не только художественными достоинствами его книги (в этом Степнова ему не уступала), но и смелостью поисков в области жанра.

Победителем "Нацбеста" стал Александр Пелевин с психологическим детективом "Покров-17", события которого происходят в 1993 году.

Лауреатом экспериментальной премии "Нос" стала Алла Горбунова со сборником рассказов "Конец света, моя любовь".

Русскому рассказу вообще повезло в этом году. Этот жанр, увы, не был востребован издателями много лет. Но вот появилась премия имени Валентина Катаева за лучший короткий рассказ, учрежденная новой редакцией журнала "Юность" во главе с Сергеем Шаргуновым. Ее первым лауреатом оказался пермский прозаик Павел Селуков за рассказ "Эмигрант из Беднолэнда". Жюри этой премии возглавляла Татьяна Толстая, а она знает толк в коротких рассказах.

Фестивали

Лично для меня главной радостью этого года было то, что проклятая пандемия не смогла уничтожить книжные ярмарки и фестивали, без которых современный литературный процесс - как организм без кровоснабжения. Это площадки, где собираются вместе писатели и читатели, где выкладываются главные книжные новинки, которые обретают свое лицо, потому что здесь же, рядом с ними выступают их авторы.

Летом состоялся книжный фестиваль "Красная площадь" - одно из ярчайших культурных мероприятий столицы. Похожего нет нигде в мире.

Дважды, весной и в начале декабря, в Гостином дворе прошла лучшая книжная ярмарка non/fiction. Весной она проходила по вынужденной причине: из-за пандемии non/fiction прошлого года сдвинулась на весну нынешнего. Но организаторы ярмарки решили, что в 2022 году "весенняя" и "осенняя" ярмарки станут традицией.

В Саратове прошел отличный книжный фестиваль "Волжская волна", а во Владимире - фестиваль "Китоврас". В ноябре состоялась XV Красноярская ярмарка книжной культуры КРЯКК, в Туле - фестиваль современной детской и подростковой литературы "ЛитераТула". Во Владивостоке прошел международный книжный фестиваль ЛИТР. И это далеко не полный список книжных фестивалей.

Рейтинги

А вот здесь все сложно... Все мои попытки промониторить рейтинги самых читаемых книг 2021 года и свести их воедино потерпели фиаско и ничего, кроме головной боли, не вызвали.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Басинский: Судьбы Толстого и его сестры переплелись в последние дни его жизни

Если верить совокупным книжным рейтингам, то окажется, что одной из самых востребованных книг 2021 года стал уже очень давний роман Евгения Замятина "Мы", так же как в списке мировых бестселлеров вдруг оказался роман Джорджа Оруэлла "1984". Это, безусловно, две лучшие мировые "антиутопии", но почему именно они сегодня стали пользоваться спросом? 1984 год миновал тридцать с лишним лет назад, и нового "тоталитаризма" тогда не только не случилось, но, наоборот, вскоре распался СССР, а спустя еще несколько лет стали один за одним рушиться ближневосточные "режимы". Неужели мы настолько не верим в наше будущее, что все еще с мазохистским наслаждением читаем романы о грядущих "режимах"? А может быть, нам их не хватает?

Из современной художественной прозы самые устойчивые позиции у Гузель Яхиной и Евгения Водолазкина, но в основном не у новых их произведений, а у романов "Зулейха открывает глаза" и "Лавр". Все еще в моде Виктор Пелевин и Борис Акунин, в том числе и с новыми книгами. Похоже, не просто "бестселлером", но и "лонгселлером" становится роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

Экранизации

Но в случае с Сальниковым, возможно, сыграла роль экранизация романа Кириллом Серебрянниковым с Чулпан Хаматовой в одной из главных ролей.

Кадр из фильма "Петровы в гриппе", реж. К. Серебренников, 2020 г. Фото: Кинопоиск

Кстати, экранизаций современной прозы за последнее время вышло много. Это и сериал "Зулейха открывает глаза", и "Обитель" по роману Захара Прилепина, и экранизация практически всех романов Алексея Иванова, и "Немцы" по роману Александра Терехова.

Но я бы также отметил замечательный сериал-байопик о жизни Александра Вертинского режиссера Авдотьи Смирновой.

С наступающим Новым книжным годом!

Топ-10 книг 2021 года по версии Павла Басинского

Художественная проза

● Андрей Аствацатуров. Скунскамера. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

● Евгений Водолазкин. Оправдание острова. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

● Михаил Гиголашвили. Кока. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

● Андрей Рубанов. Человек из красного дерева. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

● Герман Садулаев. Готские письма. - СПб.: Лимбус-Пресс.

Документальная проза

● Сергей Беляков. Парижские мальчики в сталинской Москве. - М.: "Редакция Елены Шубиной".

● Алексей Варламов. Розанов. - М.: Молодая гвардия.

● Дарья Еремеева. Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой. - М.: Бослен.

● Майя Кучерская. Лесков. Прозеванный гений. - М.: Молодая гвардия.

● Людмила Сараскина. Достоевский и предшественники. - М.: Прогресс-Традиция.

Культура Литература Литература с Павлом Басинским

Главное сегодня

"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину в январе
ЦБ предложил ограничить спецвклады для малоимущих суммой 100 тысяч рублей
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за "омикрона"
Песков заявил о разных вариантах ответа в случае размещения вооружений НАТО у границ РФ
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии
Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"