Вирусолог: В среднем смерть при COVID-19 наступает через три недели

В среднем смерть при коронавирусе наступает через три-четыре недели после заражения. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя опасения по поводу нового штамма вируса, который получил название "омикрон".

"Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм "омикрон", значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит", - пояснил ученый в комментарии Ura.ru.

При этом, по его словам, имеющиеся исследования говорят о том, что ждать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса при заражении "омикрон"-штаммом не стоит. "У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда", - добавил он.

Ранее британский министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что штамм "омикрон" стал доминирующим на территории страны - сейчас в больницах находятся тысячи пациентов с этим вариантом вируса. При этом, по словам чиновника, еще 17 дней назад на "омикрон" приходилось лишь около одного процента всех случаев заражения, тогда как сейчас этот показатель составляет примерно 60 процентов.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

По словам руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александра Семенова, симптомы СOVID-19 при заражении штаммом "омикрон" не слишком отличаются от обычного течения болезни - ими являются температура, кашель, головная боль. При этом пациенты с "омикроном" переносят болезнь легче, чем зараженные другими штаммами.