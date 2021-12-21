ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19

Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19. Речь идет о вакцине "Спутник М" и лекарстве "Арепливир", сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, новые упаковки вакцины "Спутник М" будут стоить 3002,40 рубля (пять доз) и 6004,80 рубля (10 доз). В свою очередт, стоимость "Арепливира" составит 10 тысяч рублей (50 таблеток) и восемь тысяч рублей (40 таблеток).

"Оба средства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - отметили в пресс-службе ФАС.

Вакцина "Спутник М", предназначенная для подростков, была зарегистрирована Минздравом в конце ноября. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В инструкции к препарату отмечается, что во время испытаний у 93,2% добровольцев был сформирован клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. Вакцина будет применяться для вакцинации против COVID-19 подростков 12-17 лет.

Разработчиком вакцины "Спутник М" является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Арепливир" в форме таблеток поступил в продажу в конце сентября. Кроме того, в ноябре в России прошел регистрацию первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" - до конца года он должен поступить в стационары всех регионов России.