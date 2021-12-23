Опубликованы противопоказания для препарата от коронавируса "МИР-19"

Препарат "МИР-19", предназначенный для лечения COVID-19, противопоказан беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжелой формой болезни. Об этом говорится в инструкции к лекарству.

"Препарат принимать два раза в день. Перерыв между ингаляциями должен составлять семь-восемь часов. Курс лечения составляет 14 дней (28 ингаляций)", - говорится в инструкции (цитата по ТАСС).

Принимать препарат смогут пациенты в возрасте 18-65 лет.

В среду Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса "МИР-19", разработчиком которого является Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). По словам главы агентства Вероники Скворцовой, состояние больных улучшается уже после первой ингаляции. При этом препарат является универсальным для любых известных на сегодняшний день мутаций коронавируса, в том числе и для "омикрона".

По словам Скворцовой, пока "МИР-19" зарегистрирован только для применения в инфекционных отделениях стационаров. В аптеках он будет доступен после специального исследования по протоколу для амбулаторных пациентов.

Аббревиатура "МИР" расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса.