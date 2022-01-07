В России под угрозой закрытия оказались сотни цирков и зоопарков

Животные в цирках, зоопарках, дельфинариях, зоотеатрах, океанариумах должны иметь полноценное питание, нормальные условия для работы, проживания, отдыха и транспортировки. И быть не опасными для зрителей и посетителей. Такова главная цель введения лицензирования досугово-зрелищных учреждений, использующих в своей работе животных. На выполнение этого требования предприятиям отводилось полтора года. Они закончились вместе с боем курантов. Собкоры "Российской газеты" проверили, что сейчас твориться в цирках и зоопарках.

Время истекло

С 1 января 2022 года деятельность цирков, которые не получили лицензию запрещена. Это предусмотрено Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

По данным Россельхознадзора, на 1 января по всей стране выдано 147 лицензий. Их получили главным образом крупнейшие цирки, зоопарки и дельфинарии больших городов страны. А сотни учреждений обзавестись лицензией либо не успели, либо не смогли, потому что условия содержания животных у них не соответствуют предъявляемым требованиям.

Не закроют, но зрителей не пустят

Как сообщили "РГ" в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, в Краснодарском крае из зарегистрированных предприятий, использующих животных, лицензию получило только каждое третье, в Сочи - меньше половины.

В региональном управлении Россельхознадзора пояснили: пока зоопарки, цирки и прочие учреждения, так и не подавшие заявки на лицензии, закрывать не будут. Однако теперь им запрещено принимать посетителей. В ведомстве уже составили план проверок, которые пройдут в январе-феврале. Нарушителям сначала грозят штрафы. А затем и полное закрытие, но решение об этом будет принимать суд. Эта процедура едина на всей территории России.

Куда девать Дика и Живу?

В Мурманске, по сути, уже прекращает работу самый северный в Европе океанариум. Для соблюдения всех лицензионных норм предприятию нужно строить новое здание с более просторными вольерами, площадками для отдыха животных, системой водоподготовки, канализацией, особым освещением.

Мурманский океанариум - учреждение легендарное, городская достопримечательность. В нем пять постоянных обитателей. Например, Дик - единственный дрессированный морской заяц в России, умеющий играть на музыкальных инструментах.

У некоторых животных очень нелегкая судьба. Так, молодую самку тюленя Жива десять лет назад подбросили к ветеринарной клинике в Калининграде. Израненная лодочным винтом, она перенесла несколько операций.

По словам директора океанариума Ирины Коротыш, животные пока будут жить в прежнем здании океанариума, в своих привычных вольерах, и продолжать репетиции. Тренерский коллектив тоже предполагается сохранить, поскольку это уникальные специалисты. Однако строительство нового здания - вопрос не одного года.

К 20 января собственник океанария должен представить областным властям "концептуальный проект" по реконструкции и созданию нового объекта. После этого будет приниматься окончательное решение о будущем океанариума, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

А частники работают

В Свердловской области из 30 учреждений, подлежащих лицензированию, разрешение на продолжение работы получили меньше десятка. И как рассказали в местном управлении Россельхознадзора, есть опасение, что собственники начнут массово отказываться от животных.

Между тем в регионе нет оборудованных помещений для их размещения. Отсутствует и порядок проведения специальных ветеринарных мероприятий по уходу и их содержанию. Об этом за несколько месяцев до введения новых правил сотрудники ведомства сообщили главе региона.

Еще одна большая проблема - многочисленные частники, нещадно эксплуатирующие животных. Управу на них пока так и не удалось найти. В новогодние каникулы на центральной площади Екатеринбурга вовсю орудуют так называемые лошадники. С утра до позднего вечера они катают детей и взрослых на конях, разряженных в нелепые карнавальные костюмы, и маленьком пони, на голову которого зачем-то водрузили оленьи рога. Ни о каком лицензировании владельцы и не слышали. И не собираются на этот счет заморачиваться.

"Живодеры"

В Сочи частников, которые делают бизнес на животных, уличных фотографов с питомцами, давно прозвали "живодерами". Как пояснили в Россельхознадзоре, официально они не зарегистрированы, не состоят на учете в налоговых органах. И, соответственно, выпадают из поля контроля ведомства.

Сейчас "живодеров" на улицах курорта стало заметно меньше. Но они остаются и будут существовать, пока на их услуги есть спрос. Между тем, как показывает печальный опыт, это опасно и для животных, и для людей.

И как отмечают зоозащитники, проблема частников, работающих без всяких разрешений, не менее, а может быть, и более серьезная, чем лицензирование зоопарков и цирков. Часто тут налицо и незаконная предпринимательская деятельность, и оказание услуг ненадлежащего качества. И, конечно, явно жестокое обращение с животными.

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