Терапевт назвала главную ошибку переболевших коронавирусом

Резкое увеличение физической нагрузки после перенесенного COVID может нанести вред организму. Это связано с тем, что во время болезни иммунная система, легкие и сердце человека работают на пределе возможностей, заявила врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.

"Как итог - болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой", - пояснила врач РИА Новости.

По ее словам, после выздоровления следует начать с легких нагрузок, например, с прогулок в обычном темпе, постепенно увеличивая их продолжительность.

"Когда вы почувствуете, что организм готов, можно переходить на следующий уровень - быстрая ходьба или легкий бег. А после можно потихоньку вводить спортзал, но опять же начинать с самого простого, постепенно подготавливая организм к нагрузкам", - добавила Нуржахан.

Тем, кто перенес COVID в тяжелой форме, перед спортивными нагрузками следует проконсультироваться с врачом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальное описание посткоронавирусного синдрома (long covid). По данным экспертов, обычно симптомы "держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами".

Об опасности посткоронавирусного синдрома предупреждают многие специалисты. Так, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что длительность посткоронавирусного синдрома у пациентов в возрасте до 60 лет, переболевших COVID-19, составляет около двух месяцев. Среди главных симптомов - быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до болезни человека не беспокоили.

С 1 июля 2021 года в России действует программа расширенной диспансеризации. Медобследование смогут пройти три категории граждан: переболевшие COVID-19, пациенты с хроническими заболеваниями и люди, которые не обращались за медпомощью два и более года.