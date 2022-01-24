Главврач рассказал, как изменились симптомы коронавируса

Пациенты с COVID-19 все чаше жалуются на боль в мышцах и глазных яблоках. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы им. О​​​. М. Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, инкубационный период болезни сократился до одного-трех дней (ранее жалобы на повышение температуры поступали через пять-семь дней после контакта с больными).

"Объем поражения легочной ткани, как правило, небольшой. Пациенты стали реже нуждаться в реанимационном пособии", - написал Вечорко в своем Telegram-канале.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что признаками "омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. В ряде случаев у пациентов также наблюдались повышение температуры, сильная слабость и головная боль.

По данным центра имени Гамалеи, летальность "омикрон"-штамма в 4-17 раз ниже, чем у других вариантов коронавируса. При этом ученые отмечают высокую степень распространения штамма.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала его, как "вызывающий беспокойство", и дала ему название "омикрон". По данным ученых, новый штамм коронавируса имеет 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.