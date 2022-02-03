Как работают нацпроекты в регионах

В этом году при поддержке правительства России в пяти регионах стартовал проект "Репродуктивное здоровье". Его цель - поднять рожда­емость, сохраняя и повышая репродуктивное здоровье мужчин и женщин, сокращая число абортов, а также поддерживая родителей и повышая значимость семейных ценностей. В пилотном проекте участвуют Архангельская, Калужская, Магаданская, Новгородская и Тульская области. Фото: Александр Корольков

У вас будет ребенок

Карантин из-за коронавируса дал неожиданный демографический эффект. Супруги проводили больше времени вместе. И даже те, кто проходил обследование на бесплодие, смогли сами зачать ребенка. Об этом "РГ" рассказала заведующая гинекологическим отделением N2 клиники N1 Волгоградского государственного медуниверситета Анна Мухина.

Но и тем, у кого чуда не произошло, отчаиваться не стоит. В 2021 году в Вологодской области с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились 300 детишек (среди них - 15 двойняшек и одна тройня). А в Волгоградской области - 337 малышей.

Обычно на искусственное оплодотворение идут женщины от 30 до 39 лет. Совсем молодые решаются на такой шаг реже. Только 25 будущих мам по ЭКО не достигли 25 лет, сообщили в минздраве Волгоградской области. Как правило, обращаются дамы, состоящие в браке. Случаев, когда женщина решает родить "для себя", совсем мало.

Все случаи примерно поровну делятся на три части: причина в женском организме, причина в мужском или есть отклонения как у мужа, так и у жены.

450 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения будет выполнено в России с 2019 по 2024 годы

"Мы видим эффект отложенного материнства: нет мужа, денег, квартиры, - поясняет Анна Мухина. - Но природу не обманешь. Яйцеклетки в организме заканчиваются. Их можно заморозить. У нас хранится и мужской, и женский биоматериал".

ЭКО в регионе делают с 2010 года. И все это время примерно одно и то же число обращений. "В последние годы власть выделяет деньги на это. Процедура бесплатная по полису ОМС", - напоминает Анна Мухина.

В Вологодской области на учете по беременности после ЭКО стоят 200 женщин. Бесплатно лечить бесплодие методом экстракорпорального оплодотворения в области начали в 2007 году. Тогда оно оплачивалось из средств областного бюджета. С 2014-го услуга вошла в полис ОМС. Это позволило заметно расширить список получателей услуги. Более доступным экстракорпоральное оплодотворение стало и благодаря нацпроекту "Демография".

Бесплатное ЭКО позволяет значительно сэкономить деньги. Например, в одной из платных клиник Вологды ЭКО стоит 200 тысяч, не считая приемов и консультаций.

В Перинатальном центре Вологодской областной клинической больницы работает кабинет вспомогательных репродуктивных технологий, в котором ведет прием акушер-гинеколог, подготовленный по проблемам репродуктологии. Здесь определят показания для направления и постановки на очередь на процедуру лечения бесплодия методом ЭКО. Всех пациентов, нуждающихся в лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий, направляют на лечение по очереди.

В частной клинике Вологды за ЭКО придется отдать около 200 тысяч рублей, не считая приемов и консультаций. По полису ОМС эта процедура бесплатная

Специалисты напомнили, что показаниями для проведения базовой программы ЭКО является бесплодие, не поддающееся лечению. В том числе с использованием методов эндоскопической и гормональной коррекции, если она не помогла в течение 9-12 месяцев. А также при заболевания, с которыми наступление беременности невозможно без использования ЭКО. Воспользоваться услугой могут как семейные пары, так и одинокая женщина.

"Мы с мужем не можем иметь ребенка, нам поставили диагноз "бесплодие", - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Вологды Елена. - ЭКО - это последний и единственный для нас шанс. Ждем квоту на процедуру. И надеемся, что все у нас получится!"



