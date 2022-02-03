Как работают нацпроекты в регионах

У вас будет ребенок
Карантин из-за коронавируса дал неожиданный демографический эффект. Супруги проводили больше времени вместе. И даже те, кто проходил обследование на бесплодие, смогли сами зачать ребенка. Об этом "РГ" рассказала заведующая гинекологическим отделением N2 клиники N1 Волгоградского государственного медуниверситета Анна Мухина.
Но и тем, у кого чуда не произошло, отчаиваться не стоит. В 2021 году в Вологодской области с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились 300 детишек (среди них - 15 двойняшек и одна тройня). А в Волгоградской области - 337 малышей.
Обычно на искусственное оплодотворение идут женщины от 30 до 39 лет. Совсем молодые решаются на такой шаг реже. Только 25 будущих мам по ЭКО не достигли 25 лет, сообщили в минздраве Волгоградской области. Как правило, обращаются дамы, состоящие в браке. Случаев, когда женщина решает родить "для себя", совсем мало.
Все случаи примерно поровну делятся на три части: причина в женском организме, причина в мужском или есть отклонения как у мужа, так и у жены.
"Мы видим эффект отложенного материнства: нет мужа, денег, квартиры, - поясняет Анна Мухина. - Но природу не обманешь. Яйцеклетки в организме заканчиваются. Их можно заморозить. У нас хранится и мужской, и женский биоматериал".
ЭКО в регионе делают с 2010 года. И все это время примерно одно и то же число обращений. "В последние годы власть выделяет деньги на это. Процедура бесплатная по полису ОМС", - напоминает Анна Мухина.
В Вологодской области на учете по беременности после ЭКО стоят 200 женщин. Бесплатно лечить бесплодие методом экстракорпорального оплодотворения в области начали в 2007 году. Тогда оно оплачивалось из средств областного бюджета. С 2014-го услуга вошла в полис ОМС. Это позволило заметно расширить список получателей услуги. Более доступным экстракорпоральное оплодотворение стало и благодаря нацпроекту "Демография".
Бесплатное ЭКО позволяет значительно сэкономить деньги. Например, в одной из платных клиник Вологды ЭКО стоит 200 тысяч, не считая приемов и консультаций.
В Перинатальном центре Вологодской областной клинической больницы работает кабинет вспомогательных репродуктивных технологий, в котором ведет прием акушер-гинеколог, подготовленный по проблемам репродуктологии. Здесь определят показания для направления и постановки на очередь на процедуру лечения бесплодия методом ЭКО. Всех пациентов, нуждающихся в лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий, направляют на лечение по очереди.
Специалисты напомнили, что показаниями для проведения базовой программы ЭКО является бесплодие, не поддающееся лечению. В том числе с использованием методов эндоскопической и гормональной коррекции, если она не помогла в течение 9-12 месяцев. А также при заболевания, с которыми наступление беременности невозможно без использования ЭКО. Воспользоваться услугой могут как семейные пары, так и одинокая женщина.
"Мы с мужем не можем иметь ребенка, нам поставили диагноз "бесплодие", - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Вологды Елена. - ЭКО - это последний и единственный для нас шанс. Ждем квоту на процедуру. И надеемся, что все у нас получится!"
IT-куб даст волгоградским школьникам навыки цифровизации
А в Чечне профориентацию проводят на внеклассных занятиях "В мире профессий". Сначала ребят знакомят с особенностями труда людей родного края и некоторыми традиционными для Чечни профессиями, а потом проводят урок толерантности. Объясняют: каждая работа достойна уважения, если хорошо ее выполняет.
"Ребенок должен иметь представление о профессиях и чего можно добиться, если прилагать усилия", - рассказала "РГ" классный руководитель 9-го класса школы N1 села Правобережное Асят Саралиева. К тому же современные дети понимают, что темп жизни ускоряется и профессия может быть не одна. По словам учительницы Розы Джабраиловой, когда "В мире профессий" она проводила у второклассников, некоторые дети называли профессию "на молодость" и другую, к которой перейдут повзрослев. К примеру, одна из учениц хочет посвятить молодость созданию кулинарного блога, а потом стать поваром в ресторане. "Мальчики в основном выбирали полицейских, пожарных и другую работу, связанную с безопасностью. А девочки чаще мечтают заниматься творчеством", - отметила Джабраилова.
А юных волгоградцев научат писать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность в "IT-кубе", который разместится в социально-педагогическом колледже. "Это будет интеграция дополнительного образования в профессиональную ориентацию. Если сравнивать с уже существующими "Кванториумами", то там больше инженерно-технического творчества, а в "IT-кубе" будет акцент на программировании", - говорит начальник отдела регионального комитета образования Яха Лунева.
В центре, по ее словам, установят мощные компьютеры и 3D-принтеры. Это профессиональное оборудование, которое не в каждом вузе есть. На все это в рамках нацпроекта "Образование" из федерального бюджета потратят 17,4 миллиона рублей. На оформление помещений потратят пять миллионов из региональной казны.
Программы рассчитаны на несколько лет. Для преподавания привлекут сотрудников ведущих вузов города. По итогам ребятам выдадут сертификаты.
Калининградская школьница исследовала постковидные синдромы
К примеру, восьмиклассница из Маршальской школы Гурьевского округа Калининградской области Чинара Мстоян победила в чтениях Вернадского со своим исследованием постковидных симптомов.
На эту работу у школьницы ушло несколько месяцев. А помогло ей ее сделать оборудование для биологических исследований, приобретенное в "Точку роста" - специальный образовательный центр. Их создают по всей стране в школах сел и малых городов в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".
Двадцать центров "Точка роста" естественно-научной и технологической направленности откроются в школах тринадцати муниципалитетов Калининградской области в этом году. Для них закупят цифровые ученические лаборатории, препараты и реактивы для практических и лабораторных работ, конструкторы для практики блочного программирования, образовательные наборы по механике, мехатронике и робототехнике. Это позволит углубленно изучать биологию, химию, физику и информатику.
Когда в 2019 году создание "Точек роста" только началось, планировалось, что к 2024-му в регионе их будет 71. Но за три года открыли уже 73, рассказали в региональном министерстве образования.
Большая часть "Точек" - 53 - специализируется на гуманитарных и технических науках. Остальные - естественно-научного профиля. За три года в них обучились более 10 тысяч школьников. "Открытие "Точек роста" стало мощным импульсом для развития наших школ, - считает министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. - Ребята могут работать на современном оборудовании, получать актуальные навыки и умения, а учителя - повышать квалификацию. Мы видим, как растет успеваемость школьников, повышается интерес к изучению профильных предметов".
Справка "РГ"
Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Его задача - обеспечить российскому образованию глобальную конкурентоспособность. Наша страна должна войти в десятку ведущих стран по качеству общего образования.
В Самарской области прошло открытое первенство по зимнему полиатлону
В Самарской области прошло открытое первенство Сергиевского района по зимнему полиатлону. Троеборье включает стрельбу из пневматической винтовки, подтягивания для мужчин и отжимания для женщин, а также лыжные гонки. Соревнования прошли в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Участвовали самарские спортсмены и из Республики Татарстан.
"Сколько себя помню, именно сергиевские лыжники берут первое место по полиатлону в области, - рассказал "РГ" главный судья первенства Вазген Гокорян. - У нас прекрасная трасса". Самые юные лыжники преодолели дистанцию в один километр. Мужчины бежали пять километров. А двое участников без оглядки на мороз - еще и дополнительно 10 километров. Среди них был молодой лыжник Артем Резяпкин.
"Я каждый год жду этих соревнований, здесь очень хорошая трасса, это точно, - рассказал "РГ" Артем. - И конечно, будем болеть за наших лыжников и биатлонистов в Пекине!"
Юный житель Турана в Тыве Марк Харитонов тоже любит зимние виды спорта, особенно хоккей. "Занятия на свежем воздухе - это классно! - говорит он. - Благодаря им стану сильным, ловким и улучшу свои хоккейные навыки. И конечно же, стремлюсь к олимпийским высотам". В городе фанаты ждут старта хоккейного турнира на Олимпиаде. И тренируются в новой хоккейной коробке. Ее построили по нацпроекту "Демография".
Здесь собираются дворовые команды, местные жители проводят мини-соревнования. Не мешают даже тувинские морозы в 40-50 градусов.
Конкурс
В конкурсе "Верим в Россию - вместе мы сила!" могут принять участие все желающие, выступив с проектом, флешмобом в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде.
Провести такие акции особенно важно, когда действуют ограничения на использование национальной символики, а на трибунах в Китае не будет российских болельщиков.
Свои предложения, анонсы мероприятий и акций присылайте до 4 февраля на почту komanda-rossii@minsport.gov.ru. А посты, мероприятия и акции в социальных сетях обозначайте хештегами конкурса #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни.
Уральская компания "Ниагара" поставила личный рекорд производительности
Еще пять тысяч компаний подали заявки. И у них все впереди. По итогам участия в нацпроекте на предприятиях время производства в среднем сокращается на 34 процента, выработка увеличивается на 46. В России работают 59 региональных центров компетенций, которые помогают компаниям.
После внедрения инструментов бережливого производства "Ниагара" увеличила выпуск напитков с 6-9 до 10,5 миллиона бутылок в месяц. Добиться прорыва удалось за счет сокращения времени на переналадку оборудования при переходе от выпуска одного напитка к другому. Эксперты центра компетенций нашли еще 70 "узких мест". Работа по их ликвидации продолжается. "После интенсивной работы с экспертами могу с уверенностью сказать, что нацпроект действительно эффективен, - рассказал гендиректор Олег Толмачев. - Мы улучшили показатели на 30-40 процентов".
Ставропольский пивоваренный завод, который выпускает и безалкогольные напитки, вступил в нацпроект в 2019 году. С того момента увеличился объем выпускаемой безалкогольной продукции, снизились производственные издержки.
Здесь работает самый мощный и крупный моечный комбайн, который позволяет использовать тару повторно. Специалисты компании изменили подачу моющих растворов и переналадили часть оборудования. И снизили время мойки на 15 процентов. И так - по остальным "узким местам".
"Мы улучшили уход за оборудованием, внедрили инструменты его быстрой переналадки при поломках, - рассказали в компании. - Рабочие места организовали по системе 5С: совершенствование, стандартизация, систематизация, соблюдение чистоты и соблюдение порядка. Повысилась эффективность оборудования".
Нагрузка распределяется более равномерно - сотрудникам меньше приходится ходить, так как уменьшилось число избыточных операций. Сейчас на заводе автоматизировано большинство процессов.
Платформа "Мой экспорт" поможет быстро найти подрядчика
Для тех, кто собрался продавать и перевозить товары в другую страну, важно найти проверенного подрядчика. Новый сервис поможет в этом - отобрать партнера со справедливой рыночной стоимостью услуг, который вовремя доставит товар в целости и сохранности.
Для этого надо зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт", найти сервис в разделе "Продвижение на внешние рынки" и заполнить анкету. Кстати, на это потребуется не более 15 минут. Услуга предоставляется бесплатно. Далее на сайте появятся список актуальных для экспортера маркетплейсов и индивидуальные рекомендации по использованию онлайн-каналов для экспорта. Достаточно указать товары, и сервис сам подберет наиболее подходящие международные и иностранные маркетплейсы. При оформлении заявки система автоматически подтягивает данные налоговой и таможенной служб, других ведомств. В системе также собраны все типовые запросы по каждому направлению деятельности.
Экспортер сможет выбирать подрядчиков в зависимости от своей потребности и стратегии. Например, из сформированного по запросу списка можно выбрать самую дешевую или самую быструю компанию. Отдать предпочтение тем, кто не требует предоплаты. Надежность подрядчика обеспечена его профилем: в одной форме собраны данные, предоставленные самим партнером, а также те, которые Российский экспортный центр (РЭЦ) формирует в момент аккредитации.
"Мы создали маркеплейс услуг, который поможет экспортерам и компаниям, оказывающим услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, найти друг друга, - рассказывает гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина. - Главное отличие от простой поисковой системы - стандартные услуги, типовые договоры, возможность выбора наиболее конкурентоспособного предложения, контроль качества, автоматизированный процесс получения услуги. Это большой шаг к созданию организованного рынка экспортного консалтинга".
По словам вице-президент АО "РЭЦ" Алексея Михайлика, в системе "одно окно" можно заказать у аккредитованных провайдеров логистические, юридические услуги, получить помощь в экспорте через маркетплейсы. "До конца 2022 года планируется запустить еще четыре сервиса, - сообщил он. - Планируем, что число пользователей системы к этому сроку станет не менее шести тысяч. Мы снимаем административные барьеры, предоставляя услуги и поддержку в цифровом формате. И позволяем предпринимателям сэкономить время и деньги. Лишаем их квестов, связанных с беготней по разным инстанциям".
Справка "РГ"
Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно" для экспортеров) была запущена в ноябре 2020 года благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".
Он направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. 7,4 процента - таков его рост по итогам первого полугодия 2021 года в ценах 2020 года.