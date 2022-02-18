Лукашенко пошутил, что рад разбавить своим визитом в РФ элиты Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным пошутил, что рад своим визитом "разбавить западную элиту".

"Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чем поговорить", - сказал Лукашенко.

Встреча двух президентов проходит в пятницу в Москве. Лидеры обсуждают российско-белорусские отношения, стратегическое партнерство, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

Российский лидер ранее на этой неделе уже встречался с канцлером ФРГ и президентом Бразилии. До этого с рабочими визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.