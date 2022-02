Стали известны сроки выхода второго спецэпизода "Доктора Кто"

"Легенда о морских дьяволах" (Legend of the Sea Devils), второй спецэпизод легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" с весьма трогательными в своей несуразности модернизированными злодеями из пучины морской, оброс небольшими подробностями. Как оказалось, он выйдет в апреле, во время пасхальных выходных. Об этом сообщает британское издание Radio Times co ссылкой на Хаолу Ванг, которая сообщила о том, что работает над апрельским спецэпизодом в качестве режиссера.

Анонсированный спецэпизод - так же, как и тоскливый зимний "Канун далеков" (Eve of the Daleks), находится за рамками тринадцатого сезона. Подробности о заключительной третьей самостоятельной серии, в которой произойдет регенерация Тринадцатого Доктора Джоди Уиттакер и появление нового Повелителя Времени, пока не сообщаются. Однако предположения касательно личности нового исполнителя заглавной роли множатся день ото дня. С возвращением к работе над сериалом сценариста Рассела Т. Дэвиса, творчество последнего было подвергнуто тщательнейшему разбору и принесло свои неочевидные плоды.

Так, особое внимание журналистов из Radio Times привлекла книжечка под названием The Writer"s Tale, состоящая из несколько отредактированной переписки Дэвиса с Бенджамином Куком из тематического периодического издания Doctor Who Magazine, охватывающей период работы над отснятым материалом четвертого сезона обновленного Доктора с Дэвидом Теннантом, а также процесс создания спецвыпусков с участием Десятого Доктора.

Указанное произведение дает возможность прикоснуться к методам, используемым Расселом Т. Дэвисом в рабочем процессе, проследить за ходом его мыслей. Как оказалось, представленный текст содержит множество рабочих идей, которые так и не были воплощены им в "докториане", кроме того, на страницах переписки представлена концепция сериала "Годы" (Years and Years), вышедшего только в 2019 году.

Так, среди актеров, которые им потенциально рассматривались на роль Одиннадцатого Доктора (которую получил Мэтт Смит), значился Рассел Тови, позже сыгравший в "Годах" (и известный поклонникам "Шерлока" по роли Генри Найта в эпизоде "Собаки Баскревиля"). Среди других фаворитов Дэвиса можно выделить Лидию Уэст, которая снималась у Дэвиса как в "Годах", так и в мини-сериале "Это грех" (It"s a Sin). В качестве вероятного кандидата неоднократно упоминался Олли Александер, также блеснувший в вышеупомянутом проекте. Меж тем теплится робкая (и, скорее всего, несбыточная) надежда - на возвращение в проект Дэвида Теннанта, идеального Доктора в глазах миллионов хувианов и хувианок.