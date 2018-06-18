Платоновский фестиваль в Воронеже завершился на тревожной ноте

Эффектную точку в двухнедельном арт-марафоне поставил спектакль "Автобиография" известного хореографа Уэйна МакГрегора. Не меньшее внимание воронежской публики привлек конфликт между дирекцией Платоновского фестиваля и руководством областного департамента культуры, принявший открытую форму.

Танцоры из труппы МакГрегора привезли в Воронеж образец актуальной британской хореографии. Прославленный режиссер, резидент театров "Ковент-Гарден" и "Сэдлерс-Уэллс" создает спектакли для главных балетных сцен мира и номера для блокбастеров ("Гарри Поттер и Кубок огня", "Тарзан. Легенда", "Фантастические твари и где они обитают). Его новая работа основана на расшифровке собственного генома. Невероятно гибкие, пластичные и выносливые артисты, двигаясь в жестком ритме и при резком свете, иллюстрируют процессы становления, взросления, познания себя. Один из самых ярких эпизодов назван "Не я" - иногда бывает нужно пойти от противного…

Закрытие восьмого Платоновского фестиваля запомнится многим зрителям скорее политическим ходом "от противного", на который пошли местные чиновники. Прежде на таких церемониях звучали краткие итоги форума, благодарности и какая-нибудь парадоксальная цитата Андрея Платонова от губернатора. На сей раз с "последним словом" обратилась к публике лишь врио руководителя департамента культуры Эмилия Сухачева. Она определила миссию фестиваля как показ произведений искусства, "наполненных содержательными смыслами и образами", и подчеркнула, что не все его мероприятия вызвали "однозначный отклик", а посему "необходимо определить векторы дальнейшего развития".

Худрук Платоновского Михаил Бычков пояснил журналистам, что руководство департамента последние полгода всячески пыталось вмешаться в организацию форума и изменить его программу. Хотя дирекция фестиваля является автономным учреждением, а примерный план событий прежде утверждался на уровне главы региона. Так, программу Платоновфеста-2018 одобрил - в последний день работы губернатором - нынешний вице-премьер Алексей Гордеев. Мероприятия проводятся за счет бюджетных и спонсорских средств, а также доходов от продажи билетов.

- Культурой региона занимаются люди, не заинтересованные в ее реальном развитии, - заявил Бычков. - Работать в атмосфере недоброжелательности, недоверия, а иногда и высокомерия очень неприятно. Меня лично - пока! - остерегаются ставить в положение, в котором находится большинство глав учреждений культуры. Однако то, как руководство департамента общалось с директором Платоновского фестиваля Любовью Пристинской, вызывает глубочайшее возмущение. Деятельность департамента сегодня сводится к тому, чтобы выполнить протокольное поручение и заслужить поощрение начальства. Концепция культурной политики в Воронежской области не сформулирована. И я очень пессимистично смотрю в будущее, несмотря на ободрительные заверения "с самого верха". Платоновский фестиваль не будет таким, каким был в эти восемь лет.

Чиновники, по его убеждению, не должны диктовать дирекции свои условия. Возможно, вместо АУК лучше учредить АНО и финансировать Платоновфест посредством грантов.

- На мой взгляд, это был лучший Платоновский фестиваль за всю его историю. Многое сложилось удачно, в том числе погода, что важно для многочисленных мероприятий на открытом воздухе, - отметил Михаил Бычков. - В события фестиваля было вовлечено свыше ста тысяч человек (на 20 процентов больше, чем год назад). Парад в День России посетило около 37 тысяч воронежцев и гостей города. Три тысячи зрителей побывало на концерте "Музыка мира в Белом колодце" (ради которого руководство спорткомплекса неделю устраняло последствия паводка).

В числе знаковых событий Платоновфеста-2018 - документальный спектакль "100% Воронеж" (премьера проекта Rimini Protokoll в России) и "Кавказский меловой круг" Михаэля Тальхаймера, хореографические постановки Анжелена Прельжокажа и Уэйна МакГрегора. Все это режиссеры с мировым именем, чьи работы нечасто можно увидеть и в более крупных, чем Воронеж, культурных столицах нашей страны. Театралов порадовали спектакли платоновской программы и произведения таких разных по творческому почерку мастеров, как Анатолий Васильев, Дмитрий Крымов и Юрий Бутусов. К слову, все трое приехали в Воронеж, чтобы встретиться со зрителями.

Интерес публики к разговору с режиссерами и театроведами заметно вырос. Расширилась и образовательная часть фестиваля. Если раньше многие воронежцы могли, не разобравшись в необычной постановке, просто уйти из зала, то теперь они стремятся понять авторский замысел, в том числе с помощью экспертов. Лекции и беседы на восьмом Платоновском были посвящены также музыке и "наивной" живописи. Их записи обещают выложить в Сеть, равно как и видео встреч с писателями.

Филармоническая публика открыла для себя виолончелиста Юлиана Штекеля и скрипача Хенрика Краггеруда, дуэт Итамара Голана (фортепиано) и Ильи Грингольца (скрипка), насладилась игрой пианиста Давида Фрая. "Кронос-квартет" познакомил воронежцев с актуальной западной музыкой, камерный ансамбль "Солисты Москвы" - с сочинениями русских композиторов ХХ века, которые ранее в городе не звучали. Тех, кто не смог купить билет на академические концерты, пускали на открытые репетиции бесплатно.

В арт-центре "Дом губернатора" в дни фестиваля крутили старые кинофильмы с Михаилом Чеховым, в Камерном театре читали современные пьесы женщин-драматургов.

Кстати

Открыты для посещения главные выставки Платоновского фестиваля. До 1 июля можно увидеть "Наив…но: Пиросмани и компания" в зале на улице Кирова, 8, "Театр Эдуарда Кочергина" в галерее Камерного театра и "Индустриальный мир Александра Родченко" в музее имени И. Крамского. В том же музее до 29 июля доступна "Поэтика современности" французского модерниста Фернана Леже из собрания ГМИИ имени А. Пушкина.