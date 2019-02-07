Какие фильмы представит на 69-м Берлинале Союзное государство

С 7 по 15 февраля 2019 года в Германии пройдет 69-й Берлинский международный кинофестиваль.

Россию на Берлинале представят два режиссерских дебюта: "Кислота" Александра Горчилина и "Мальчик русский" Александра Золотухина.

Фильм "Кислота" вошел в 40-ю программу "Панорама", куда традиционно отбираются новые независимые и авторские фильмы, которые поднимают противоречивые темы или имеют нетрадиционный эстетический стиль (на прошлом фестивале в этой программе участвовал "Профайл" Тимура Бекмамбетова). В программе "Панорама" 17 игровых лент, пять - документальных. Девять из отобранных работ - режиссерские дебюты.

Для "Кислоты" это будет мировая премьера. "Кислота" - манифест поколения двадцатилетних. В погоне за ответами на собственные вопросы главные герои как химическое вещество разъедают себя и мир вокруг, чтобы в конечном счете научиться не слушать, а слышать, не смотреть, а видеть. "Мальчик русский" - картина ученика мастера российского авторского кино Александра Сокурова переносит зрителя в траншеи Первой мировой войны.

Берлинский фестиваль родился в 1951 году. В 1977 году гран-при "Золотой медведь" получила лента "Восхождение", снятая Ларисой Шепитько на белорусском материале о Великой Отечественной войне по роману "Сотников" белорусского классика Василия Быкова. Фильм, повествующий о двух белорусских партизанах, попавших в руки полицаев, стал первым советским фильмом, удостоенным высшей награды престижного фестиваля. Роль партизана Рыбака сыграл народный артист Беларуси Владимир Гостюхин.

На 69-м Берлинском международном кинофестивале пройдет Европейский кинорынок, на котором восьмой год подряд откроется стенд Roskino. На стенде будет презентовано более 40 новых российских фильмов.

- Стенд Roskino за эти годы приобрел репутацию одного из лучших на рынке, где всегда можно найти качественный новый контент и получить информацию о российской киноиндустрии. С этого года мы начинаем сотрудничество с Российским экспортным центром, который готов оказывать поддержку продвижению российских фильмов и телевизионных сериалов на международные рынки, - прокомментировала генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Компания "Партнершип" представит в Берлине два своих ключевых проекта: "Яга. Кошмар темного леса" и фильм "Миллиард" Романа Прыгунова.

Приключенческую экшн-комедию "Миллиард" снимали в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге, а также на Лазурном берегу - в Ницце и Монте-Карло. Главный герой картины - обанкротившийся миллиардер. При помощи внезапно объявившихся отпрысков он пытается вернуть свои деньги. В главных ролях Владимир Машков и белоруска Александра Бортич. "Миллиард" выйдет на экраны Союзного государства 18 апреля.

Кинокомпания Федора Бондарчука презентует фильм "Повелитель ветра" о путешественнике Федоре Конюхове и его кругосветном полете на воздушном шаре, а так же фильм "Притяжение 2".

Режиссер Алексей Козлов представит фильм "Спасти Ленинград", а режиссер Игорь Зайцев - исторический фильм "Тобол", действие которого разворачивается в эпоху Петра I. Продюсер Виталий Шляппо из Беларуси представит семейную комедию "СуперБобровы. Народные мстители" с Павлом Деревянко, Романом Мадяновым, Ириной Пеговой. Также на успех в Берлине надеются мультфильмы "Снежная королева: Зазеркалье" и "Волки и овцы. Ход свиньей".

Ключевым проектом российского стенда будет "Т-34" Алексея Сидорова о событиях Второй мировой войны, а также картина "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова. Участников Берлинале ждет конференция "Сделано в России" и круглый стол "Креативные индустрии как фактор межгосударственного партнерства". Елена Санаева презентует свою книгу воспоминаний о Ролане Быкове.

В рамках кинофестиваля молодой режиссер Наталья Кудряшова покажет фильм "Пионеры-герои" - лучший фильма конкурса "Молодость на марше" 22-го Минского международного кинофестиваля "Лiстапад".