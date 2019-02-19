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Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии вручения "Оскара"

Новости
    19.02.2019, 10:55
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Британская группа Queen выступит на 91-й церемонии вручения премии "Оскар".

Ну, то есть как "группа Queen" - разумеется, речь идет об ансамбле, который называется Queen + Adam Lambert, в котором из оригинального состава легендарного коллектива остались гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор (басист Роджер Дикон после смерти Фредди Меркьюри от участия в их деятельности отказался).

О звездном пополнении участников церемонии рассказал официальный Twitter Американской киноакадемии, вручающей почетную награду. "Это реальность? Или просто фантазия?" - весело процитировал автор поста первые строчки знаменитой песни Bohemian Rhapsody.

Напомним, Мэй, Тейлор и даже Ламберт окажутся на сцене торжественного мероприятия неслучайно: за победу в ряде номинаций, включая главную, поборется биографический фильм "Богемская рапсодия", посвященный творческому пути Queen и Фредди Меркьюри. В эпизоде там снялся Ламберт, а в главной роли - Рами Малек.

Некоторые читатели посетовали, что без приглашения остался лидер Radiohead Том Йорк, написавший музыку к новой "Суспирии". Впрочем, дальше шорт-листа он не продвинулся, так что удивляться нечему.

Ранее стало известно, что всем номинациям в телетрансляции будет уделено положенное эфирное время - после скандала, который кинематографисты закатили в ответ на решение Академии обделить некоторые категории. При этом некоторые изменения в формат мероприятия все же будут внесены: в частности, не будет вступительного монолога ведущего, а также изменится порядок представления претендентов на главный приз.

О том, как церемония осталась без ведущего из-за старых шуток комика Кевина Харта в интернете, мы подробно рассказывали.

"Оскар-2019" пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. "Кинократия" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Со списком номинантов можно ознакомиться здесь.

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