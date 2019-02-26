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26.02.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Северном Кавказе СК провел более 70 обысков по делу Арашуковых

Текст: Николай Грищенко

СК в рамках расследования дел сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова провел свыше 70 обысков в 22 населенных пунктах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Фото: Андрей Козлов
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Как уточнили в ведомстве, под следствием оказались шесть высокопоставленных офицеров МВД и Следственного комитета России. В рамках следствия по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей производятся выемки документов на предприятиях и в кабинетах предполагаемых сообщников сенатора. Продолжаются опросы свидетелей и выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, а также поставок углеводородов в обход приборов учета

"Кроме того, проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов", - говорится в официальном сообщении СК России.

Под следствие попали сотрудники СК в Карачаево-Черкесии генерал-майор Казбек Булатов и полковник Арсен Езаов, на Ставрополье - подполковник Аслан Шехмурзов, Дагестана - полковник Марат Огузов. Обыски также прошли у двух полковников из полиции КЧР - заместителя министра Ансара Боташев и начальника Центра противодействия экстремизму Тимура Бетуганова.

Напомним, что в рамках дела Арашуковых под стражу взяты несколько фигурантов: отец и сын Арашуковы, а также их родственники и друзья, которые занимали руководящие посты в газовых компаниях в разных регионах Северного Кавказа. В частности, арестованы заместитель гендиректора компании "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков - племянник Рауля Арашукова, гендиректор "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор "Ессентукигоргаз" Алан Кятов.

Еще три человека объявлены в розыск. По данным следствия, сенатор Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкессии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Дагестан СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Ставропольский край Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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