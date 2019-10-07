Продажи китайских авто в России растут большими темпами

Возглавила топ китайских марок - Haval, которой в сентябре 2019 года удалось продать 1 175 автомобилей против 213 машин в прошлом году: повышение спроса на лицо - плюс 452%. По итогам девяти месяцев ситуация аналогичная: 7 024 кроссоверов и внедорожников против 1 838 авто за аналогичный период прошлого года (+282%).

Geely тоже укрепляет позиции: прошлый месяц - 803 машины (+122%) и 6 341 автомобиль с января по сентябрь 2019 года (+228%). Тройку лидеров замыкает Chery с результатами 602 (+39%) и 4 244 (+2%) автомобиля соответственно.

Changan, имея в арсенале всего три кроссовера, тоже подтянулся: в сентябре дилеры марки продали 309 машин (+118%), а за девять месяцев - 1 306 авто (+2%). На пятом месте расположился Lifan, присутствующий на отечественном рынке давно относительно большинства конкурентов из Поднебесной, но это его не спасло: по итогам прошлого месяца результат составил 234 авто (-82%), а всего в этом году было продано 3 472 моделей марки (-69%).

Шестое место у FAW, который в первый месяц осени продемонстрировал хороший результат - 210 авто (+110%), но за девять месяцев клиентов подрастерял - 960 машин (-11%).

У Dongfeng ситуация обратная: сентябрь не совсем задался - 102 клиента (-23%), но с начала года показатели выросли: 1 166 авто (+17%). Zotye, прославившаяся своей любовью создавать клоны известных моделей европейских автопроизводителей, позиции сдаёт ощутимо: только 67 авто (-75%) в сентябре и 1 213 автомобилей (-41%) с начала года.

Завершает хит-парад "китайцев" Brilliance, которая каким-то чудом всё ещё держится на плаву с моделями V3 и V5: в прошлом месяце было продано 38 "паркетников" (+217%), с января по сентябрь - 172 автомобиля (+39%).