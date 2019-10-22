Победителем конкурса "Есть!" стал рассказ о макаронах по-флотски

24 октября портал ГодЛитературы.РФ торжественно наградит победителя конкурса "Есть!" - участники больше двух месяцев присылали свои кулинарные рассказы, а оценивали их читатели и именитое жюри. Победителем стал Михаил Дегтярь (Москва) и его "Макароны по-флотски, или Два раза по 50 граммов". Он и получит главный приз - ужин на двоих в Corner Cafe Kitchen. Второе место присудили Елене Пастернак из Санкт-Петербурга ("Немного солнца в казане с пловом"), а третье - еще одной петербурженке Наталье Грен ("Феофанов и Вера").

Михаил Дегтярь побывал в 80 странах и не прочь не только попробовать национальную кухню, но и приложить к ней руку. Фото: из личного архива Михаила Дегтяря.

"Маленький шедевр" - такой комментарий председатель жюри, писатель Анна Матвеева, оставила к "Макаронам по-флотски", оценивая короткий список финалистов. Равнодушным не смог остаться и писатель, лауреат Госпремии РФ Павел Басинский: "Борух, Бродский, Феллини. Очень круто!". А выбор, кстати сказать, им предстоял нелегкий: всего на конкурс пришло 450 историй. Но впечатляет не столько количество, сколько география конкурсантов (вот уж еда - поистине объединяющая тема!) - работы слали из Дании, Сербии, Израиля, США, Бразилии и Австралии...

...Генералиссимус попробовал однажды эти удивительные макароны и пришел в дикий восторг. Именно Сталин и дал им название - "Макароны по-флотски"

В рассказе победителя мы знакомимся с автором любимого многими рецепта - макарон по-флотски, звали его Борух Канцеленбоген. В 1952 году именно он получил Гран-при на Всемирном конкурсе поваров в Риме, но лично там не присутствовал. "Почему Сталина уговорили выпустить за границу если не повара, то хотя бы его блюдо? А просто Генералиссимус попробовал однажды эти удивительные макароны и пришел в дикий восторг. Именно Сталин и дал им название - "Макароны по-флотски".

Михаил Дегтярь, будучи телерепортером, знает, чем "цеплять": тут и исторические персонажи, и подлинный драматизм, и юмор, и доля мистификации, но, пожалуй, главная фишка - оригинальный рецепт, переданный мастером, что называется, из рук в руки. Ручаемся - даже не большой поклонник этого блюда захочет попробовать приготовить его по всем "канонам". А они сегодня либо забыты, либо, как это часто бывает в готовке, подкорректированы хозяйками на свой вкус (или кошелек).

"Кто только не пытался испортить рецепт Боруха! И он предсказал мне это! "Пройдет время, Мишка, - говорил он мне, даже не пытаясь скрыть слез, - и мой рецепт испоганят и переврут!" Так и случилось. Борух мог предсказать будущее. Чтобы этого не случалось впредь, передам этот рецепт так, как узнал его в тот яркий майский ялтинский день, когда все наши студенты сбежали гулять по набережной, а я, как проклятый, сидел и запоминал слова своего великого Учителя".

Все секреты здесь раскрывать не будем - рецепт можно найти на портале ГодЛитературы.РФ, где опубликован рассказ. И не спешите искать строчку "вам понадобится", просто читайте - история того стоит.

А тех, кто в победители не вырвался, банальным "главное - участие" мы утешать не будем: у нас есть кое-что получше. Из самых интересных рассказов будет составлен сборник, который выйдет отдельной книгой. Чем не подарок?

Рецепт от победителя

Съешь кимчи - и не болей

Кимчи считается визитной карточкой корейской кулинарии. Достаточно сказать, что кимчи входит в пятерку самых известных блюд на земном шаре. Оно появилось в Корее в семнадцатом веке. Тогда в страну впервые привезли красный перец, что и придало будущей национальной еде Кореи особую остроту. Кимчи готовят из засоленной китайской капусты, редиса и других овощей, в которые добавляют красный перец, чеснок и еще двадцать видов приправ. Овощи и специи вступают в процесс брожения и ферментации. Так образуется особый вкус и аромат кимчи.

Кимчи обладает большой питательной ценностью. Блюдо богато минералами: кальцием, фосфором и железом, разнообразными витаминами.

Корейские ученые давно доказали, что кимчи содержит вещества, которые лечат такие заболевания, как ожирение и рак желудка. Также считается, что оно замедляет старение организма человека. А недавно весь мир облетела сенсация - корейские ученые обнаружили, что кимчи - еще и лучшее лекарство против "птичьего гриппа".

Сегодня насчитывается около ста шестидесяти видов кимчи. Один из лучших поваров Кореи госпожа И Ми Кон предложила мне приготовить роскошное и изысканное - со свининой и моллюсками. Именно по этому рецепту готовили кимчи для корейских императоров. Вот продукты, которые смешивают с китайской капустой: кальмары, мидии, груша, чеснок, имбирь, каштан, лук-шалот, редис, соевый соус, кунжутное масло и, конечно же, красный перец. Все это усердно перемешивается и раскладывается в миски, украшенные листьями капусты.

Далее тонко режется вареная свинина, кусочки красиво укладываются на большое блюдо, в центр которого щедро накладывают кимчи.

Кстати

Литературная "кухня"

Закусывать надо. Слова простые, но сколько в этом звуке глубины. Речь, не подумайте, не о выпивке, а вообще о еде и связанных с ней поворотах жизни. Кто знает, как повернулась бы судьба гоголевского Хлестакова, если б на пути из Петербурга в Саратов его не накормили прекрасной рыбой лабардан? А почему гончаровский Обломов, влюбившись, стал заказывать себе вдруг утонченную еду: белое мясо, дорогую рыбу, виноград и, наконец, шампанское? Или вот было дело, молодой Тургенев - зазвал к себе больших тогдашних литераторов, пообещал им свой орловский летний суп "пигус", но о гостях забыл...

У Николая Носова как-то вышла детско-дачная история с неудавшейся "Мишкиной кашей". У мексиканки Лауры Эскивель, из кулинарного рецепта, замешенного на стрельбе и страсти, вырос сюжет "Шоколада на крутом кипятке".

Казалось бы - еда, всего-то. А из нее росли и по сей день растут рассказы и романы - и не у нас одних, по всей аппетитной мировой литературе.