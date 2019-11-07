Якунина: отношение молодежи к семье – острый вопрос современности

Наталья Викторовна, на всех форумах «Святость материнства» так или иначе каждый год обсуждаются вопросы семьи. В прошлом году упор был сделан на значение семьи в современном мире. Почему в этом году именно молодежь определена «как центральный содержательный элемент Форума»?
Нас тревожат существующие тенденции. В 2018 году были опубликованы данные Европейского исследования ценностей, согласно которым семью считают «отжившим институтом» 28 процентов молодых сербов в возрасте от 15 до 24 лет, 43 процента молодежи в Болгарии. В России этот показатель ниже – 19 процентов, но тоже заставляет задуматься.
Согласно исследованиям Российской академии образования, опросившей более семи тысяч школьников, более 50 процентов молодых людей, принявших участие в исследовании, не считают семью, в которой они выросли, образцом для создания своей будущей семьи. Мы считаем, что отношение молодежи к семье – один из наиболее острых вопросов современности. По крайней мере, в социальной сфере. В Белграде будут обсуждаться и школьные программы для детей и подростков о семье, вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем всей семьи, ее членов разных возрастов, роль СМИ в формировании отношения к семье и многие другие темы. Соберутся профессиональные педагоги, психологи, социологи, представители некоммерческих организаций, органов власти из России, Сербии, Беларуси, Китая и других стран. Мы обменяемся опытом, рассмотрим практические примеры работы с молодежью по семейной тематике. Наша главная задача – при участии ученых и экспертов (социологов, психологов, юристов и других) понять, как видит свою будущую семейную жизнь современная молодежь и чем общественные организации, образовательные институты, органы власти могут быть полезны молодым людям.
Почему в этом году для форума выбран Белград? В 2019 году мероприятие впервые проводили за пределами России - в Минске, где планируется провести его в 2020 году? Продолжится ли эта тенденция, и форум и дальше будут проводить за рубежом, а не в российских городах?
Мы проводим форумы там, где видим запрос со стороны, в первую очередь, общественных организаций, а также представителей профильных органов власти. Мы стремимся поделиться наработанным нами и нашими партнерами опытом, а также почерпнуть новые идеи проектов у хозяев площадок, где форум проводится. Вопросы семейно-демографической политики для Сербии представляют огромную актуальность.
Вы знаете, что у сербов есть даже такое понятие «белая чума», которое обозначает происходящую в буквальном смысле слова в стране депопуляцию, которая обусловлена как низкой рождаемостью, так и тем, что молодежь часто уезжает за границу. В России накоплен и существует очень хороший и конструктивный опыт общественно-государственного партнерства в семейной сфере. Мне бы очень хотелось, чтобы практики и идеи, которые хорошо себя зарекомендовали в нашей стране, также нашли свое применение и в Сербии. Разумеется, в Сербии есть своя специфика, но ничто не мешает сербам познакомиться с нашими предложениями и, в случае если они сочтут возможным, попробовать применить этот опыт и у себя на родине.
Как вы считаете, какие проблемы и вопросы являются для современной семьи наиболее актуальными? Меняются ли они из года в год или остаются прежними?
Одна из основных проблем в том, что для очень значительной части современных молодых людей создание семьи, семейный образ жизни вообще не являются жизненными приоритетами. Можно много спорить и сопоставлять различные точки зрения, относительно того, почему так происходит: наверное, в разных странах это происходит по разным причинам. Но общие и наиболее актуальные факторы все же можно выделить. Для современного человека семья перестала быть институтом, просто необходимым для выживания. Человек в наше время может позволить себе жить один и не испытывать при этом затруднений в плане ведения хозяйства, социальной активности.
Необходимы такие формы поддержки семьи, которые позволяли бы молодому человеку одновременно создать свою семью и заботиться о ней, с другой стороны — пользоваться такими благами современной цивилизации как профессиональное развитие, мобильность. В этой связи, на мой взгляд, заслуживают большого интереса про-семейные практики, которые осуществляются компаниями в рамках программ корпоративной социальной ответственности, и об этом пойдет речь на нашем форуме в рамках секции «Сотрудничество НКО, бизнес-сообщества и государства в сфере поддержки молодых семей, материнства, отцовства и детства». Также семья не находит достаточной поддержки и внимания в СМИ. Это отмечается самими журналистами (с 2014 года наша программа проводит всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России»). На форуме в рамках круглого стола, посвященного семейно-ориентированной информационной политике, как раз будут обсуждать возможности того, как сделать образ семьи на страницах газет и журналов, в сюжетах телеканалов более привлекательным и вдохновляющим для молодых людей. Говоря о запросах современной семьи, я бы выделила именно эти две темы. Для многих молодых семей вопросы совмещения профессиональных и семейных обязанностей, сочетания стремления к самореализации в профессиональной сфере и возможности быть заботливыми и любящими родителями очень злободневны. Также мы знаем, что и в самом обществе есть запрос на более активное и системное освещение семейной тематики в СМИ. Еще в 2013 году это показало всероссийское социологическое исследование, проведенное по нашему заказу исследовательской группой «Циркон».
Бытует мнение, что институт брака и семьи в России разрушен. Поддерживаете ли вы его? Какие технологии регулирования семейных споров наиболее востребованы в России сейчас, есть ли в этом плане какие-то различия с другими странами?
Поскольку семья основана на браке, то он, как и семья, встречается сегодня со многими вызовами.
Как я уже упомянула, данные социологических исследований показывают, что не только в России, но и во многих других странах значительная часть молодых людей не видит в нем смысла. Это лишь означает, что семья и брак сегодня особенно нуждаются не только в социально-экономической, но и правовой, информационной поддержке. Говоря о вопросах юридической защиты семьи нас очень интересует практика семейной медиации, которая сегодня активно применяется во многих странах. В России, к сожалению, эта деятельность находится еще только в стадии своего зарождения. Например, в Австрии плодотворно работает медиация по семейным спорам, которая включает в себя одновременно правовые, социально-психологические и специфические личностные аспекты. Это помогает бесконфликтно решать противоречия и сохранять семьи. Особое достоинство подобных практик видится в том, что они не предполагают вмешательства во внутренние дела семьи и помогают в зародыше разрешать многие проблемы, приводящие к бурным семейным конфликтам.
Какие главные проблемные темы семьи затронут эксперты форума? Появятся ли вопросы, которые ранее на мероприятии не поднимали?
Форум в Белграде сохраняет во многом преемственность по отношению к предшествующим подобным встречам. Для нас важно, что в Сербии будет идти речь о практическом опыте нашей программы по ряду направлений: психологическое консультирование беременных женщин в рамках проекта «Ты не одна», инициативы в сфере семейно-ориентированной информационной политики, предварительная программа школьного курса «Семьеведение».
За каждым из этих направлений стоит большой опыт значительного числа экспертов, и мы надеемся, что он окажется полезным для наших коллег и единомышленников в Сербии. Относительно новыми являются вопросы юридических практик в поддержку семьи и моделей сотрудничества НКО, государства и бизнеса в семейной сфере. Эти вопросы поднимались на предшествующем форуме программы в Минске в рамках специализированных тематических секций. Мы видим в них большой содержательный потенциал и поэтому в Белграде они также будут обсуждаться.
Какие у вас ожидания от форума в этом году? Как вы оцениваете эффективность его проведения на протяжении нескольких лет?
Самое главное, что мы приехали в Сербию с собственным большим багажом опыта и идей. В Сербию приедут представители многих российских регионов, в том числе руководители профильных государственных ведомств регионального уровня, известные ученые и общественные деятели. С сербской стороны также представлен, на мой взгляд, очень интересный состав участников – представители государства и общества, и я убеждена, что сербам и русским будет, что обсудить. Россию и Сербию объединяет очень тесное экономическое сотрудничество, интенсивный культурный диалог. И активное взаимодействие в семейной сфере, импульс к которому должен придать наш форум, должно быть очень полезным для наших стран.