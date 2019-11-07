Якунина: отношение молодежи к семье – острый вопрос современности

Одним из острых вопросов современности является отношение молодежи к формированию собственной семьи. С каждым годом количество молодых людей и пар, которые не спешат создавать семью и не ставят это в приоритет своих жизненных планов – растет. Почему сложилась такая тенденция, что ждет институт брака и семьи в будущем, а также о форуме «Святость материнства», где эта тема обозначена главной, «РГ» рассказала председатель попечительского совета «Святости материнства» Наталья Якунина.

Наталья Викторовна, на всех форумах «Святость материнства» так или иначе каждый год обсуждаются вопросы семьи. В прошлом году упор был сделан на значение семьи в современном мире. Почему в этом году именно молодежь определена «как центральный содержательный элемент Форума»?

Нас тревожат существующие тенденции. В 2018 году были опубликованы данные Европейского исследования ценностей, согласно которым семью считают «отжившим институтом» 28 процентов молодых сербов в возрасте от 15 до 24 лет, 43 процента молодежи в Болгарии. В России этот показатель ниже – 19 процентов, но тоже заставляет задуматься.

Согласно исследованиям Российской академии образования, опросившей более семи тысяч школьников, более 50 процентов молодых людей, принявших участие в исследовании, не считают семью, в которой они выросли, образцом для создания своей будущей семьи. Мы считаем, что отношение молодежи к семье – один из наиболее острых вопросов современности. По крайней мере, в социальной сфере. В Белграде будут обсуждаться и школьные программы для детей и подростков о семье, вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем всей семьи, ее членов разных возрастов, роль СМИ в формировании отношения к семье и многие другие темы. Соберутся профессиональные педагоги, психологи, социологи, представители некоммерческих организаций, органов власти из России, Сербии, Беларуси, Китая и других стран. Мы обменяемся опытом, рассмотрим практические примеры работы с молодежью по семейной тематике. Наша главная задача – при участии ученых и экспертов (социологов, психологов, юристов и других) понять, как видит свою будущую семейную жизнь современная молодежь и чем общественные организации, образовательные институты, органы власти могут быть полезны молодым людям.

Почему в этом году для форума выбран Белград? В 2019 году мероприятие впервые проводили за пределами России - в Минске, где планируется провести его в 2020 году? Продолжится ли эта тенденция, и форум и дальше будут проводить за рубежом, а не в российских городах?

Мы проводим форумы там, где видим запрос со стороны, в первую очередь, общественных организаций, а также представителей профильных органов власти. Мы стремимся поделиться наработанным нами и нашими партнерами опытом, а также почерпнуть новые идеи проектов у хозяев площадок, где форум проводится. Вопросы семейно-демографической политики для Сербии представляют огромную актуальность.

Вы знаете, что у сербов есть даже такое понятие «белая чума», которое обозначает происходящую в буквальном смысле слова в стране депопуляцию, которая обусловлена как низкой рождаемостью, так и тем, что молодежь часто уезжает за границу. В России накоплен и существует очень хороший и конструктивный опыт общественно-государственного партнерства в семейной сфере. Мне бы очень хотелось, чтобы практики и идеи, которые хорошо себя зарекомендовали в нашей стране, также нашли свое применение и в Сербии. Разумеется, в Сербии есть своя специфика, но ничто не мешает сербам познакомиться с нашими предложениями и, в случае если они сочтут возможным, попробовать применить этот опыт и у себя на родине.

Как вы считаете, какие проблемы и вопросы являются для современной семьи наиболее актуальными? Меняются ли они из года в год или остаются прежними?

Одна из основных проблем в том, что для очень значительной части современных молодых людей создание семьи, семейный образ жизни вообще не являются жизненными приоритетами. Можно много спорить и сопоставлять различные точки зрения, относительно того, почему так происходит: наверное, в разных странах это происходит по разным причинам. Но общие и наиболее актуальные факторы все же можно выделить. Для современного человека семья перестала быть институтом, просто необходимым для выживания. Человек в наше время может позволить себе жить один и не испытывать при этом затруднений в плане ведения хозяйства, социальной активности.

Необходимы такие формы поддержки семьи, которые позволяли бы молодому человеку одновременно создать свою семью и заботиться о ней, с другой стороны — пользоваться такими благами современной цивилизации как профессиональное развитие, мобильность. В этой связи, на мой взгляд, заслуживают большого интереса про-семейные практики, которые осуществляются компаниями в рамках программ корпоративной социальной ответственности, и об этом пойдет речь на нашем форуме в рамках секции «Сотрудничество НКО, бизнес-сообщества и государства в сфере поддержки молодых семей, материнства, отцовства и детства». Также семья не находит достаточной поддержки и внимания в СМИ. Это отмечается самими журналистами (с 2014 года наша программа проводит всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России»). На форуме в рамках круглого стола, посвященного семейно-ориентированной информационной политике, как раз будут обсуждать возможности того, как сделать образ семьи на страницах газет и журналов, в сюжетах телеканалов более привлекательным и вдохновляющим для молодых людей. Говоря о запросах современной семьи, я бы выделила именно эти две темы. Для многих молодых семей вопросы совмещения профессиональных и семейных обязанностей, сочетания стремления к самореализации в профессиональной сфере и возможности быть заботливыми и любящими родителями очень злободневны. Также мы знаем, что и в самом обществе есть запрос на более активное и системное освещение семейной тематики в СМИ. Еще в 2013 году это показало всероссийское социологическое исследование, проведенное по нашему заказу исследовательской группой «Циркон».

Бытует мнение, что институт брака и семьи в России разрушен. Поддерживаете ли вы его? Какие технологии регулирования семейных споров наиболее востребованы в России сейчас, есть ли в этом плане какие-то различия с другими странами?

Поскольку семья основана на браке, то он, как и семья, встречается сегодня со многими вызовами.

Как я уже упомянула, данные социологических исследований показывают, что не только в России, но и во многих других странах значительная часть молодых людей не видит в нем смысла. Это лишь означает, что семья и брак сегодня особенно нуждаются не только в социально-экономической, но и правовой, информационной поддержке. Говоря о вопросах юридической защиты семьи нас очень интересует практика семейной медиации, которая сегодня активно применяется во многих странах. В России, к сожалению, эта деятельность находится еще только в стадии своего зарождения. Например, в Австрии плодотворно работает медиация по семейным спорам, которая включает в себя одновременно правовые, социально-психологические и специфические личностные аспекты. Это помогает бесконфликтно решать противоречия и сохранять семьи. Особое достоинство подобных практик видится в том, что они не предполагают вмешательства во внутренние дела семьи и помогают в зародыше разрешать многие проблемы, приводящие к бурным семейным конфликтам.

Какие главные проблемные темы семьи затронут эксперты форума? Появятся ли вопросы, которые ранее на мероприятии не поднимали?

Форум в Белграде сохраняет во многом преемственность по отношению к предшествующим подобным встречам. Для нас важно, что в Сербии будет идти речь о практическом опыте нашей программы по ряду направлений: психологическое консультирование беременных женщин в рамках проекта «Ты не одна», инициативы в сфере семейно-ориентированной информационной политики, предварительная программа школьного курса «Семьеведение».

За каждым из этих направлений стоит большой опыт значительного числа экспертов, и мы надеемся, что он окажется полезным для наших коллег и единомышленников в Сербии. Относительно новыми являются вопросы юридических практик в поддержку семьи и моделей сотрудничества НКО, государства и бизнеса в семейной сфере. Эти вопросы поднимались на предшествующем форуме программы в Минске в рамках специализированных тематических секций. Мы видим в них большой содержательный потенциал и поэтому в Белграде они также будут обсуждаться.

Какие у вас ожидания от форума в этом году? Как вы оцениваете эффективность его проведения на протяжении нескольких лет?

Самое главное, что мы приехали в Сербию с собственным большим багажом опыта и идей. В Сербию приедут представители многих российских регионов, в том числе руководители профильных государственных ведомств регионального уровня, известные ученые и общественные деятели. С сербской стороны также представлен, на мой взгляд, очень интересный состав участников – представители государства и общества, и я убеждена, что сербам и русским будет, что обсудить. Россию и Сербию объединяет очень тесное экономическое сотрудничество, интенсивный культурный диалог. И активное взаимодействие в семейной сфере, импульс к которому должен придать наш форум, должно быть очень полезным для наших стран.