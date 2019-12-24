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Лидер Slipknot написал сценарий фильма ужасов

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    24.12.2019, 13:15
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Slipknot Фото: youtube.com/ Slipknot
Фото: youtube.com/ Slipknot

Фронтмен групп Slipknot и Stone Sour Кори Тейлор намерен пойти по стопам другого столпа ню-метала - Роба Зомби. Известный американский музыкант хочет снять свой хоррор. Сценарий уже готов.

Фото: twitter.com/ witchergame
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"Я написал сценарий для фильма ужасов - и полон энтузиазма", - приводит Kerrang! слова Кори.

Теперь, поведал Тейлор журналу Rolling Stone, он активно ищет инвесторов и продюсеров.

Кроме того, признался музыкант, он работает над новой книгой.

Напомним, в этом году вышел шестой альбом Slipknot под названием We Are Not Your Kind.

Наша рецензия на него - здесь.

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