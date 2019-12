Лидер Slipknot написал сценарий фильма ужасов

Фронтмен групп Slipknot и Stone Sour Кори Тейлор намерен пойти по стопам другого столпа ню-метала - Роба Зомби. Известный американский музыкант хочет снять свой хоррор. Сценарий уже готов.

"Я написал сценарий для фильма ужасов - и полон энтузиазма", - приводит Kerrang! слова Кори.

Теперь, поведал Тейлор журналу Rolling Stone, он активно ищет инвесторов и продюсеров.

Кроме того, признался музыкант, он работает над новой книгой.

Напомним, в этом году вышел шестой альбом Slipknot под названием We Are Not Your Kind.

