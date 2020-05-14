СК проверяет уральский завод после пожаров с ИВЛ в Москве и Петербурге

Сотрудники СК РФ проводят проверку в АО "Уральский приборостроительный завод" в Екатеринбурге. Предприятие произвело аппараты ИВЛ "Авента-М", применявшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары с жертвами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "КРЭТ", в состав которого входит организация.

Напомним, 9 мая в одном из корпусов больницы №50 имени Спасокукоцкого на севере Москвы вспыхнул пожар. Ранее учреждение было переоборудовано для лечения пациентов с коронавирусом. Возгорание началось в палате на первом этаже. Прибывшие спасатели эвакуировали пациентов и врачей, однако один человек погиб.

Утром 12 мая в отделении реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, также вспыхнул пожар. В результате ЧП погибли пять человек - все они были подключены к аппаратам ИВЛ в момент происшествия и не могли самостоятельно передвигаться. По предварительным данным, причиной пожара могли стать неисправность или короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Аппараты ИВЛ марки "Авента-М", которые применялись в больницах, были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе. Сейчас в причинах возгорания разбираются специалисты Росздравнадзора, корпорации Ростех (в состав которой входит АО "КРЭТ"), а также представители правоохранительных органов. Изучается качество произведенных аппаратов ИВЛ, условия их эксплуатации, а также инженерные сети больниц, где произошел пожар. Окончательные выводы будут озвучены позже.

На время выяснения обстоятельств ЧП Росздравнадзор приостановил использование ИВЛ марки "Авента-М", произведенных с 1 апреля. В след за данным решением отдельные регионы расторгли контракты на поставку данной марки оборудования или отказался от их использования до выяснения причин ЧП. Кроме того будут проверены аналогичные аппараты по всей стране.

При этом в Ростехе подчеркнули, что все оборудование прошло необходимые виды тестов, что подтверждено документально. Также в корпорации отметили, что аппарат данной марки используется клиниками России с 2012 года и ранее нареканий в области безопасности не вызывал.

Сейчас сотрудники СК проводят проверку на заводе-производителе. Представитель АО "КРЭТ" отказался давать агентству какие-либо комментарии до окончания следственных действий. В то же время источники ТАСС в силовых ведомствах сообщают, что в рамках возбужденного уголовного дела несколько групп следователей проверяют документы на аппараты ИВЛ, произведенные на заводе.