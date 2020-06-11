Павел Крашенинников: защитим семью - защитим детей

Павел Владимирович, у нас принят Семейный кодекс, другие законодательные акты, охраняющие интересы семьи и детей. Зачем нужна еще и поправка в Основной Закон?

Павел Крашенинников: Конституция - это не только Основной Закон, который является ядром правовой системы государства. На ее основе и в соответствии с ней принимаются другие законодательные акты. Важно, чтобы при этом Конституция определяла и основные ценности нашего общества.

Безусловно, семья была и остается одной из главных ценностей. Благодаря ей воспроизводится и совершенствуется общество, идет накопление и передача будущим поколениям опыта, традиций и базовых устоев. Она - основа общества и государства. Именно поэтому институт семьи должен быть закреплен в Конституции как предмет особой поддержки.

Разве так было не всегда?

Павел Крашенинников: С советским опытом все было непросто. Первые советские Конституции не затрагивали семейные отношения. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 г. прежде всего был направлен на уничтожение т.н. "буржуазной" семьи - запрещение церковной процедуры заключения брака и полное исключение частноправового аспекта из семейных отношений. Провозглашалось полное невмешательство властей в "сексуально-революционные" отношения семейных пар, а воспитание детей предполагалось передать в руки государства.

Однако по мере укрепления советской власти левацкие заскоки первых послереволюционных лет уступили место пониманию семьи как краеугольного камня общества и государства. В Конституции СССР 1936 г. уже упоминается о государственной охране интересов матери и ребенка, помощи многодетным и одиноким матерям, предоставлении женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, о широкой сети родильных домов, детских яслей и садов. Эти нормы были усилены в Конституции СССР 1977 г.

Стало быть, Конституция РФ рождалась не на пустом месте?

Павел Крашенинников: Конечно же нет, готов обсудить подробно и вопрос подготовки Основного Закона России, но, наверное, это можно сделать отдельно. В нашем случае важно, что российская Конституция 1993 г. провозгласила принцип социального государства и установила, что семья находится под защитой государства, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. За прошедший период создана база правового регулирования семейных отношений. Наряду с Семейным кодексом принят ряд федеральных законов, в частности, о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о гарантиях прав ребенка, об опеке и попечительстве. Проведена ревизия форм устройства детей в семью, приемная и патронатная семьи отнесены к разновидностям "платной" опеки и попечительства.

В 2019 г. в Гражданский кодекс внесены нормы о совместном завещании и наследственном договоре, они позволяют заранее договориться в семье, как будет наследоваться имущество, а также о содержании отдельных членов семьи. Я бы выделил также недавний закон об образовании. Дети, проживающие вместе в одной семье, теперь имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Какие заботы теперь волнуют законодателей?

Павел Крашенинников: Конституция 1993 г. работает уже 26 лет. Можно говорить о постепенном изменении жизни государства и общества. Действующий Семейный кодекс - добротный и рабочий законодательный акт. Его коренные изменения не требуются, более того, вреда могут нанести намного больше. Тем не менее корректировки возможны: например, детализация имущественных отношений.

И конечно же, происходящие в обществе изменения требуют целостной, системной реакции законодателя. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" большое внимание уделил вопросам семейной политики, исходя из того, что центральная ценность для семейного законодательства - интересы несовершеннолетних детей. При этом законодатель считает, что благополучие ребенка неразрывно связано с благополучием семьи и им определяется.

Что конкретно будет изменено после принятия поправок?

Павел Крашенинников: Во-первых, Законом о поправке к Конституции РФ устанавливается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Во-вторых, к полномочиям правительства отнесено обеспечение проведения единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

В-третьих, корректировке подверглись статьи 71 и 72 Конституции. В числе вопросов исключительного ведения России названо установление единых правовых основ систем здравоохранения, воспитания и образования, в том числе непрерывного.

Конкретизированы вопросы совместного ведения России и ее субъектов в части защиты семьи. К ним дополнительно отнесены: защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Ювенальные технологии угрожают традиционным семейным ценностям

Государство старается сделать все, чтобы в жизни брали верх крепкая семья и любимые дети?

Павел Крашенинников: Точно. Государственная семейная политика предполагает сохранение традиционных семейных ценностей и повышение роли семьи в жизни общества. А традиционные семейные ценности это, по существу, и есть семья, материнство, отцовство, детство. К слову, Конституционный суд РФ в своем постановлении от 23 сентября 2014 г. отметил, что семья, материнство и детство представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа. Защита семейных ценностей имеет комплексный характер, осуществляется государством, субъектами РФ, муниципальными образованиями, путем воздействия на общественные отношения норм различных отраслей права (семейного, трудового и т.д.). На основе конституционных норм должно развиваться отраслевое федеральное и региональное законодательство.

Мы говорим: "Семья". А что такое семья?

Павел Крашенинников: В законодательстве нет определения семьи. Ведь понятие "семья" и не может иметь четкого и незыблемого содержания. Правовое содержание понятия "семья" наполняется, в зависимости от целей регулирования, различным юридическим содержанием. Прежде всего - через толкование понятия "члены семьи".

В Семейном кодексе к членам семьи отнесены супруги, их родители и дети (усыновители и усыновленные). Одновременно указывается, что семейное законодательство в случаях и пределах, предусмотренных законодательством, регулирует и отношения между другими родственниками и иными лицами и, кроме того, определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Для целей жилищного законодательства в первую очередь важен факт совместного проживания. Поэтому беспочвенны опасения, что если мать воспитывает ребенка одна, это уже не традиционная семья и она не будет находиться под защитой государства. В Законе о поправке к Конституции нет никаких дискриминаций в части понятия семьи.

Будут ли одинаково защищены не только мать-одиночка, но и ее ребенок?

Павел Крашенинников: Адекватный правовой механизм защиты детства - это залог будущего государства. Конвенция о правах ребенка 1989 г., признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности нужно расти в семейном окружении, в атмосфере любви и понимания, обязывает подписавшие ее государства обеспечивать детям необходимые для их благополучия защиту и заботу.

При подготовке Закона о поправке к Конституции созданная президентом Рабочая группа долго искала самую подходящую формулировку. Сначала хотели указать, что дети - это важнейшая ценность России. После дискуссий остановились на варианте: дети - это достояние Российской Федерации, но в итоге приняли формулировку, гласящую, что дети являются приоритетом государственной политики России. Это в определенном смысле развитие положений Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", по которому государственная политика в интересах детей является приоритетной.

Как защищать детей, оставшихся без попечения родителей?

Павел Крашенинников: Изначально в Рабочей группе были предложения указать, что государство берет на себя обязанности родителей в отношении таких детей. Но в ходе дискуссии к этим словам добавили: государство в первую очередь обеспечивает приоритет семейного воспитания. Этот постулат относится к основным началам семейного законодательства и развит в ст. 123 СК. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание, а при отсутствии такой возможности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.

Из конституционных поправок следует, что государство берет на себя повышенные обязательства в семейной сфере, в вопросах создания условий для достойного воспитания детей в семье, в отношении детей, оставшихся без попечения. Дальнейшей задачей должно стать законодательное укрепление и развитие существующих гарантий. Речь идет о процедурах передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая осуществление последующих мер государственной поддержки.

Поддержка должна будет наполняться конкретным содержанием?

Павел Крашенинников: Сегодня уже существует определенный механизм государственных гарантий в этой сфере. Из новых мер назову, что с 1 февраля 2020 г. при передаче одного ребенка на воспитание в семью размер пособия составляет 18 004,12 руб., а при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, которые являются братьями и (или) сестрами, - 137 566,14 руб.

30 мая 2019 года. Участники церемонии вручения в Кремле орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей. Фото: РИА Новости

Многие регионы живут на дотации и там обратившимся за помощью часто отвечают: "Денег нет..."

Павел Крашенинников: Гарантии прав на образование, на медицинское обеспечение, на жилище в отношении детей, оставшихся без попечения, не должны ущемляться. При этом можно использовать опыт отдельных регионов. Например, в Ульяновской области в таких случаях компенсируется часть взносов на капитальный ремонт. В Нижегородской области предусмотрено первоочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление, отдых детей; один день в месяц бесплатное посещение государственных музеев. Приемной семье предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги в части, приходящейся на приемного ребенка (детей) доли оплаты данных услуг.

Нужно говорить как о системных, так и о точечных изменениях. В настоящее время до 1 января 2021 г. предусмотрено право детей, оставшихся без попечения, на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты. Полагаем, что это право должно быть бессрочным.

Часто люди просто не знают о принятых нужных решениях...

Павел Крашенинников: Согласен, нужно рассмотреть вопрос упрощения порядка получения государственной поддержки приемными семьями. Сейчас она носит заявительный характер, то есть денежные средства перечисляются после обращения приемных родителей. Передача данных для оказания поддержки таким родителям должна проходить в порядке межведомственного информационного взаимодействия с тем, чтобы избавить граждан от бумажной волокиты.

На смену детдомам приходят приемные семьи. Но и там нередко возникают скандалы.

Павел Крашенинников: Новые конституционные положения должны показывать необходимость совершенствования правил о приемной и патронатной семье. Полагаю, что патронат необходимо рассматривать наравне с приемной семьей как полноценную разновидность платной опеки (попечительства).

Индивидуальные требования к патронатному воспитанию устанавливаются договором и актом о назначении опекуна (патронатного воспитателя). В отдельных случаях в регионах срок действия договора весьма краток, что не вполне отвечает интересам детей.

Как научиться не ошибаться при опеке?

Павел Крашенинников: Нравственное воспитание ребенка наиболее эффективно именно в рамках семьи. В этой связи необходимо активное развитие и использование социально ориентированных организаций, которые могли бы осуществлять социальное, психологическое консультирование с целью адаптации семьи к новому члену.

Здесь стоит отметить, что прорабатываются отдельные предложения вводить обязательное социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание ребенка, ограничение численности передаваемых в семью детей. Сейчас этого предела нет. На уровне правительства предусмотрено, что количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не превышает обычно 8 человек. Но к изменениям в этой сфере нужно подходить крайне осторожно, чтобы не нарушить права детей, возможность близких родственников принять детей в семью.

Порой и в родной семье ребенку живется как пасынку.

Павел Крашенинников: Конечно, поддержка института семьи не исчерпывается только защитой прав детей, оставшихся без попечения. Важным элементом в преодолении сложных семейных ситуаций является реализация мер, направленных на профилактику семейного неблагополучия. Следует согласиться с высказанным в науке мнением о целесообразности рассмотрения вопросов участия психолога, например, при рассмотрении судами споров, связанных с местом жительства детей или с определением порядка общения с детьми.

Необходимо развивать законодательство в сфере репродуктивных технологий, принимая во внимание обеспечение интересов всех участников этих правоотношений, в том числе и ребенка.

Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья, поэтому важной гарантией является сохранение и совершенствование механизмов использования средств материнского (семейного) капитала.

На Западе распространена ювенальная юстиция. А нам нужна реформа семейного законодательства?

Павел Крашенинников: Думаю, со мной многие согласятся, что коренная реформа семейно-правового регулирования опасна, а некоторые особенно радикальные предложения иногда явным образом направлены на разрушение семьи.

Предложения о введении отдельных видов мер ювенальных технологий влекут неоправданное вмешательство государства в жизнь семьи и в целом серьезно угрожают традиционным семейным ценностям. Такие, с позволения сказать, технологии нарушают принцип приоритета семейного воспитания детей.

Задачей государства в семейной политике должен стать не тотальный контроль над отношениями детей и родителей, а обеспечение возможности для воспитания детей и их развития во всех семьях, а также предоставление семьям, оказавшимся в тяжелой ситуации, моральной и материальной поддержки.

С этих позиций необходимо отдать приоритет не административному, а судебному порядку рассмотрения многих вопросов, связанных с правами ребенка, включая отобрание. Все это должно быть подробно урегулировано в законе. Кроме того, следует развивать использование институтов компенсации ущерба и морального вреда, причиненного родителям и ребенку в случае неправомерного вмешательства представителей власти в семейные отношения.