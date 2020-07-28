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28.07.2020 15:33
Рубрика: Общество

Клон Нальчика

Для столицы Кабардино-Балкарии будет создан цифровой двойник
Текст: Сухарев Михаил (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 164(8218)
Цифровой двойник - это своего рода основа для так называемого умного управления городской средой. В систему загружается массив данных о какой-либо сфере жизнедеятельности муниципалитета, чтобы на его основе моделировать различные процессы. Меняя те или иные параметры онлайн, можно понять, к каким результатам это бы привело в офлайне. Почему именно Нальчик выбран для необычного эксперимента, выяснил корреспондент "РГ".
Технологию создания цифрового двойника решено в первую очередь применить в ЖКХ. Фото: Владимир Аносов/РГ Технологию создания цифрового двойника решено в первую очередь применить в ЖКХ. Фото: Владимир Аносов/РГ
Технологию создания цифрового двойника решено в первую очередь применить в ЖКХ. Фото: Владимир Аносов/РГ

В столице Кабардино-Балкарии проектом занимается недавно созданный в СКФО научно-образовательный центр "Нейтрино, новые материалы, информационные технологии и зеленая экономика" и один из его главных партнеров - Дизайн-центр рыночного прототипирования. Пока проект находится на стадии разработки, хотя аналогичный уже успешно реализован в Чебоксарах около года назад.

Фото: Александр Корольков
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- Изначально создание консорциума предполагало эффективное взаимодействие представителей образования, науки, бизнеса и власти. В нашу структуру входит Дизайн-центр рыночного прототипирования и НИИ "Элпа", обладающие передовыми компетенциями в области создания цифровой инфраструктуры. Пилотные проекты "Цифровой город" и "Цифровой университет 20.35" мы будем реализовывать совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса "Зеленоградский кластер", - рассказала проректор по научно-исследовательской работе Кабардино-Балкарского госуниверситета Светлана Хаширова.

Упомянутые предприятия ОПК как раз и являются основными источниками технологий для создания виртуального клона. Кстати, Дизайн-центр рыночного прототипирования и был создан для вывода на гражданский рынок продукции оборонно-промышленного комплекса.

- Мы сотрудничаем со многими предприятиями оборонки, и то, что сейчас предлагаем, в Нальчике будет сделано с помощью их продукции, - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" управляющий партнер и исполнительный директор Дизайн-центра рыночного прототипирования Сергей Фирсов.

Как пояснил специалист, в планах не только создать цифровой двойник Нальчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и внедрить систему контроля состояния зданий, сооружений и коммуникаций. Речь идет и об использовании данных технологий в транспортной системе города. Что касается ЖКХ, то система позволяет сократить потребление энергоресурсов, автоматизировать контроль за исполнением заявок потребителей и даже предоставить онлайн-платформы управления собственникам жилого фонда.

- Мы создаем систему с нуля под ключ и интегрируем с другими, которые уже есть в населенном пункте. Все оборудование и программное обеспечение отечественное. Кроме всего прочего, технология хорошо работает и в устаревшем жилом фонде, что очень актуально для наших городов. Ведь на изношенных сетях многие датчики и аппаратуру просто невозможно поставить, - объяснил Фирсов.

Фото: iStock
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А какова польза для обычных жителей от такого двойника? В частности, они получат полный контроль над расходованием ресурсов. Вся информация о потребленном тепле, горячей и холодной воде, электричестве в "Личном кабинете" жильца.

Объектами управления и контроля могут стать не только многоквартирные дома, но и частный сектор, бюджетные учреждения, промышленные предприятия, коммерческая недвижимость, уличное хозяйство, инженерные сети и сооружения.

В администрации Нальчика заявили, что подобный проект выгоден городу во всех отношениях. Например, муниципалитет сможет контролировать качество услуг, тарифы, работу структур ЖКХ, а оперативные службы будут быстро оповещены в случае ЧП. Система способна дать сигнал ремонтникам, если что-то случится с инженерными сетями при протечке, в результате вандализма или из-за незаконной врезки.

Кроме того, переход к цифровой экономике способствует оптимизации бизнес-процессов в регионе, сокращению расходов и появлению новых источников доходов.

Справка "РГ"

Термин "цифровой двойник" появился в начале 2000-х, его придумал профессор Мичиганского университета Майкл Гривз. Он решил создать виртуальные пространства, досконально дублирующие реальные, чтобы проверить на цифровой модели различные решения до внедрения их на производстве (сначала он хотел делать цифровые копии только заводов). Однако до недавнего времени выполнить задуманное в полной мере не удавалось. Лишь прорыв в развитии цифровых технологий, в частности появление сетей 5G и облачных вычислений, изменил ситуацию.

Кстати

В России драйвером развития рынка цифровых двойников стали нефтегазовая промышленность, машино- и двигателестроение. В частности, использование цифровых двойников скважин в "нефтянке" позволяет компаниям экономить до 20 процентов затрат. В сфере машиностроения примечателен пример создания виртуального клона автомобиля Aurus Senat. Таким образом, удалось провести около 50 тысяч краш-тестов автомобиля и сделать его максимально безопасным.

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