Netflix опубликовал актерский состав "Пиноккио" Гильермо дель Торо

В официальном Twitter-аккаунте стриминговой платформы Netflix опубликован основной каст будущей экранизации "Пиноккио" от режиссера Гильермо дель Торо.
Introducing the epic cast of @RealGDT's stop-motion PINOCCHIO film:— NetflixFilm (@NetflixFilm) August 19, 2020
Newcomer Gregory Mann as Pinocchio
Ewan McGregor as Cricket
David Bradley as Gepetto
Plus:
Tilda Swinton
Christoph Waltz
Finn Wolfhard
Cate Blanchett
John Turturro
Ron Perlman
Tim Blake Nelson
Burn Gorman pic.twitter.com/Jo5HtfdVc4
В титульной роли дебютирует Грегори Манн, Юэн Макгрегор (Оби-Ван из "Звездных войн") подарит свой голос мудрому сверчку, а роль мастера Джеппетто отошла Дэвиду Брэдли (разной степени криповости роли в "Игре престолов" и "Гарри Поттере").
Также в картине будут участвовать Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Финн Вулфард (один из пацанов из "Очень странных дел"), Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон и Берн Горман. Всего на эту компанию вместе с постановщиком приходится 7 "Оскаров" и 9 "Золотых глобусов".
Состав подобрался поистине звездный. Помимо привычной для дель Торо тяги к мрачному фэнтези, остроту проекту добавляет тот факт, что события ленты будут разворачиваться в декорациях Италии 1930-х годов, охваченной фашистским режимом Муссолини.
С такими исходными данными очередная интерпретация сказки Карло Коллоди может получится как минимум интересной.
Когда планируется премьера, пока не сообщается, но Гильермо дель Торо вынашивает идею этой экранизации еще с 2011 года.
Напомним, в этом году вышла еще одна экранизация сказки.