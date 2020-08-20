Netflix опубликовал актерский состав "Пиноккио" Гильермо дель Торо

В официальном Twitter-аккаунте стриминговой платформы Netflix опубликован основной каст будущей экранизации "Пиноккио" от режиссера Гильермо дель Торо.

Introducing the epic cast of @RealGDT's stop-motion PINOCCHIO film:



Newcomer Gregory Mann as Pinocchio

Ewan McGregor as Cricket

David Bradley as Gepetto



Plus:

Tilda Swinton

Christoph Waltz

Finn Wolfhard

Cate Blanchett

John Turturro

Ron Perlman

Tim Blake Nelson

Burn Gorman pic.twitter.com/Jo5HtfdVc4 — NetflixFilm (@NetflixFilm) August 19, 2020

В титульной роли дебютирует Грегори Манн, Юэн Макгрегор (Оби-Ван из "Звездных войн") подарит свой голос мудрому сверчку, а роль мастера Джеппетто отошла Дэвиду Брэдли (разной степени криповости роли в "Игре престолов" и "Гарри Поттере").

Также в картине будут участвовать Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Финн Вулфард (один из пацанов из "Очень странных дел"), Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон и Берн Горман. Всего на эту компанию вместе с постановщиком приходится 7 "Оскаров" и 9 "Золотых глобусов".

Состав подобрался поистине звездный. Помимо привычной для дель Торо тяги к мрачному фэнтези, остроту проекту добавляет тот факт, что события ленты будут разворачиваться в декорациях Италии 1930-х годов, охваченной фашистским режимом Муссолини.

С такими исходными данными очередная интерпретация сказки Карло Коллоди может получится как минимум интересной.

Когда планируется премьера, пока не сообщается, но Гильермо дель Торо вынашивает идею этой экранизации еще с 2011 года.

Напомним, в этом году вышла еще одна экранизация сказки.