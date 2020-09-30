Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам

Законы, которые начинают действовать в октябре, изменят жизнь вкладчиков банков, автолюбителей, безработных, родителей и предпринимателей. Станет меньше поддельных духов и запретят кальяны.

Сняты ограничения по оплате налогов за счет "излишков"

С 1 октября начнут действовать новые правила зачета налоговой переплаты. Это предусмотрено Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

Сам документ вступил в силу в прошлом году. А с октября 2020-го начнут действовать три его поправки из статьи 1, которые касаются новых правил по налоговой переплате.

Зачет переплаты больше не будет зависеть от вида налога. Федеральные, региональные и местные налоги разрешат засчитывать между собой. Переплату можно будет направить в счет будущих платежей либо на погашение задолженности. Но если захотите вернуть ее, то сначала придется полностью погасить все долги (штрафы, пени и так далее), если они есть. Это обязательное условие.

По шести вкладам страховку увеличат до 10 миллионов

С 1 октября увеличивается гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам до 10 миллионов рублей (сейчас - 1,4 миллиона). Но такая привилегия будет доступна не всем. Об этом говорится в Федеральном законе от 25 мая 2020 г. N 163-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

На повышенную страховую выплату по банковским вкладам можно рассчитывать в шести случаях.

Первый вариант: на депозит положены деньги от продажи жилой недвижимости или земельного участка с жилой недвижимостью. Второй вариант: это средства, полученные по наследству. Третий - на вклад зачислено возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу.

Четвертый вариант: на банковский счет перечислены компенсационные и социальные выплаты, а также денежные пособия. Пятый - это выплаты по решению суда. И шестой вариант: на счете лежат денежные гранты в форме субсидий.

Еще одно условие. Повышенный лимит страхования действует только три месяца с момента поступления средств на счет. За это время надо успеть разбросать деньги по разным счетам или обналичить их.

Как уже писала "Российская газета", получить страховку в 10 миллионов рублей можно было и до 1 октября. Но она касалась только счетов-эскроу.

"Всем, у кого появляется право на получение страхового возмещения в повышенном размере, необходимо предоставить подтверждающие документы в Ассоциацию страхования вкладов (АСВ), - рассказал "РГ" Евгений Машаров, член Консультативного совета ассоциаций и саморегулируемых организаций на финансовом рынке. - Компенсация в случае особых обстоятельств выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы, подлежащей страхованию на день наступления страхового случая. Но не более 10 миллионов рублей в совокупности, включая установленный максимальный размер возмещения по другим вкладам в банке (1,4 миллиона)".

Также эксперт отметил, что выплата страхового возмещения в повышенном размере производится АСВ в течение одного месяца со дня представления вкладчиком заявления (но затягивать с его подачей не стоит, повышенная страховка действует только три месяца со дня открытия счета - прим. ред).

Бюджетникам повысят оклады

С 1 октября у сотрудников бюджетных организаций повышается оплата труда в 1,03 раза (или на 3 процента). Об этом говорится в Распоряжении Правительства РФ от 04.09.2020 N 2250-р.

Вырастут оклады у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также индексация коснется работников федеральных государственных органов и гражданских служащих воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Больше станут получать и военнослужащие, а также сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, Росгвардии, СК и Генпрокуратуры. Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 939.

Прибавка коснется и дипломатических работников МИДа, диппредставительств и консульских учреждений, территориальных органов-представительств МИДа на территории России. Это прописано в Указе Президента Российской Федерации от 13.07.2020 № 455.

Частников освободят от НДС

С 1 октября при оказании государственных и муниципальных услуг в социальной сфере негосударственные организации будут освобождены от уплаты НДС. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 191-ФЗ.

"Этот закон создает равные условия налогообложения при оказании социальных услуг для госучреждений и негосударственных социально-ориентированных организаций", - пояснил "Российской газете" Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

По словам эксперта, для получателей социальных услуг ничего не изменится, но частному сектору бизнеса станет немного легче. Такие послабления во время пандемии могут положительно сказаться на судьбе организации, уверен Петр Гусятников.

Поддельных духов станет меньше

С 1 октября вводится обязательная маркировка духов и туалетной воды. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 31.12.2019 N 1957.

Продажа таких товаров в России без средств идентификации будет запрещена. Новый закон не коснется продукции, которую не успели реализовать до 1 октября (ее нужно промаркировать до 1 октября 2021 года).

Маркировка будет находиться на упаковке или этикетке.

В барах и ресторанах запретят курить кальяны

С 30 октября курить в помещениях общественного питания будет окончательно запрещено. Об этом говорится в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 303-ФЗ.

Это касается теперь не только табака, но и кальянов, а также другой продукции, содержащей никотин.

Ломбарды будут работать до 23 часов

С 12 октября время работы ломбардов увеличится на три часа. Ожидаются и другие перемены. О них говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 196-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Регулировать деятельность ломбардов будет Банк России. В законе четко прописано, кто не может руководить такими организациями, как компании приобретают необходимый статус. Есть целая глава о ведении государственного реестра ломбардов.

Также установлено, что ломбардный кредит не должен быть выше той суммы, в которую оценили заложенную вещь. А если хозяин не выкупит свой залог, то продавать его можно будет только на открытых торгах, если сумма оценки выше 300 тысяч рублей.

Что касается расписания ломбардов, то теперь им разрешено работать с 8 часов утра до 11 часов вечера.

Истекает срок правил, веденных из-за COVID-19

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции была введена серия временных льгот для бизнеса и граждан. Они касаются кредитов для компаний, полисов ОСАГО и онлайн оформления выплат семьям.

В октябре заканчивается срок их действия. Если его, конечно, не продлят. А пока напоминаем, о чем идет речь.

Выплаты на детей. Со 2 октября семьям, получающим выплату за первого или второго ребенка, нужно будет в обязательном порядке подавать заявление об их назначении. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка".

Речь идет о ежемесячном пособии в 5 тысяч рублей для детей до трех лет, 10 тысяч - до 16 лет и в размере 10 тысяч - для детей от рождения и до 16 лет.

Компенсации за услуги ЖКХ. С 1 октября семьям погибших военных и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти снова нужно будет для получения компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг предоставлять оригиналы платежек. Их подают в органы социальной защиты населения. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 22.04.2020 N 565.

Пособия по безработице. С 1 октября завершится период выплаты пособий для индивидуальных предпринимателей, которые закрыли свой бизнес после 1 марта. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 10.06.2020 N 844.

Они могли получать пособия на уровне минимального размера оплаты труда (12 130 рублей). Но если индивидуальный предприниматель закрыл свой бизнес незадолго до 1 октября, он имеет право претендовать на повышенные выплаты еще три месяца.

Максимальный размер пособия прекратят выплачивать с 1 октября и гражданам, имеющим недостаточный стаж или небольшой заработок на прежнем месте работы. До этого временно платили всем.

Полис ОСАГО. С 1 октября возвращаются старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Об этом говорится в Федеральном законе от 25 мая 2020 г. N 161-ФЗ.

Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.

Также с 1 октября при покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления диагностической карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября 2020 года.

Кредиты бизнесу под 0%. С 1 октября истекает срок, когда юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям можно было заключать с банками договор для получения кредита под 0% годовых на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 N 422.

Аренда помещений. С 1 октября стекает срок, в течение которого предприниматели малого бизнеса могли отказаться от договора аренда.

Это касалось компаний, работающих в наиболее пострадавших от пандемии отраслях экономики. До 1 октября с них не взимались убытки от упущенной выгоды, связанные с досрочным расторжением договора, и другие суммы, которые по договору был обязан выплатить арендатор.

Также истекает срок, когда он мог рассчитывать на отсрочку уплаты арендной платы. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ.