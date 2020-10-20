Сергей Семак: Наша задача - настраиваться на каждый матч

В эксклюзивном интервью "РГ" главный тренер питерского "Зенита" объяснил, за счет чего его команда может добиться успеха в Лиге чемпионов

Во вторник вечером питерский "Зенит" проведет свой первый матч группового этапа Лиги чемпионов - на своем поле против бельгийского "Брюгге". Накануне этой встречи главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак дал интервью "РГ", в котором рассказал об ожиданиях от нового сезона еврокубков, футболе после пандемии и о том, как лимит на легионеров негативно влияет на российских игроков.

Сергей Богданович, как восприняли результаты жеребьевки Лиги чемпионов?

Сергей Семак: В Лиге чемпионов уже давно нет слабых команд. Первые три корзины при жеребьевке сплошь состоят из сильных клубов. А кто попадет из четвертой - тут уж как повезет. В ней есть соперники как чуть слабее, так и сильнее, но, в принципе, все нормально.

Можно эту группу сравнить с той, которая была у "Зенита" в прошлом году?

Сергей Семак: Возможно, на бумаге та группа была сильнее. Посудите сами: нам из четвертой корзины в прошлом году выпал "Лейпциг", который затем добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов. Теперь же выпал "Брюгге". Наверное, немцы сильнее.

Вы начинаете дома с "Брюгге". Что скажете об этой команде? Можно сказать, что она наименее грозная из всех трех соперников?

Сергей Семак: Я бы не стал так говорить. Все команды хороши. Если говорить конкретно о "Брюгге" - это достаточно сыгранный коллектив. У них много молодежи, но она очень талантлива. Они в прошлом году проявили себя как в матчах с "ПСЖ", так и с "Реалом". Все ведь помнят, как бельгийцы сыграли вничью в Мадриде. У "Брюгге" сильная группа атаки и хороший сплав молодости и мастерства. Очень крепкий соперник, с которым никому не будет просто.

Правильно понимаю, что задача "Зенита" - выход из группы? И лучше ли команда готова к нынешнему сезону по сравнению с предыдущим?

Сергей Семак: Наша задача - настраиваться и готовиться к каждому конкретному матчу. А очки будем считать потом, по завершении группового этапа. Что касается изменений, то, в целом, состав у нас почти тот же. Да, появились новички, но ось сохранилась.

Примерно год назад, после вылета "Зенита" из Лиги чемпионов, вы сказали, что никакой катастрофы не произошло и что таков уровень нашего футбола. Он не сильно изменился с той поры?

Сергей Семак: Нет, несильно. Я бы не назвал уровень нашего футбола катастрофичным. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы до последнего боролись за выход из группы. В матче с "Бенфикой" среди прочего сказалось отсутствие нескольких ведущих игроков, плюс удаление повлияло на ход встречи.

Разные мнения есть на этот счет, но действительно ли Лига чемпионов - основной показатель уровня клубного футбола?

Сергей Семак: Да, конечно. Как все знают, Россия в Лиге чемпионов представлена тремя командами. Но ни про одну из них нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф. Конкурировать на равных с клубами, которые годами выступают в этом турнире и у которых сильнее составы, сложновато. Причин здесь несколько, какой-то одной выделить не могу. Я просто не понимаю тех, кто утверждает, что мы непременно должны побеждать в группе. Сложно сказать, на чем основаны такие суждения. Взять, к примеру, прошлый год, когда "Локомотив" попал в группу с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером". Многие полагали, что уж немцев-то "железнодорожники" должны опередить в борьбе за третье место. Но "Байер" - одна из ведущих команд Бундеслиги. Посмотрите на ее состав в прошлом году и все станет ясно. Мы слабее в нескольких компонентах. Плюс на нас негативно воздействует эффект лимита, чего нет во многих европейских первенствах. В том же "Брюгге" пять-шесть бельгийцев, остальные - легионеры. В этом плане у них больше свободы, а значит - и преимущества. Там действуют исключительно спортивные принципы: кто сильнее, тот и играет.

"Зенит" два года подряд становится чемпионом, причем делает это уверенно. В этом году ситуация изменится, борьба будет ожесточеннее?

Сергей Семак: Конечно, ожесточеннее. Хотя и в прошлом году борьба была нешуточная. Не понимаю тех, кто говорит, что "Зенит" легко стал чемпионом. Вспомните, какая плотность была в таблице к зиме. Просто нам удалось хорошо финишировать, но сделать это было достаточно сложно.

Много игроков, в том числе в Европе, в той же Англии, жалуются на график, что о футболистах не думают и так далее. Вы что считаете?

Сергей Семак: В том же английском чемпионате такая проблема есть. Наша же главная проблема - климатические условия. Поздней осенью и зимой поля, сами понимаете, не в лучшем состоянии. Отсюда и большое количество травм, потерь. Особенно тяжело приходится командам, участвующим в еврокубках, поскольку надо бороться на нескольких фронтах. Конечно, были определенные функциональные и эмоциональные проблемы. Доигровка сезона с большим количеством матчей, Кубок страны, Суперкубок - это не самые легкие нагрузки. И в такой ситуации нужно больше думать о ротации и понимать: спады неизбежны. Сейчас нам нужно внимательнее отнестись к здоровью футболистов и постараться подойти к зимней паузе с наименьшими потерями.

Нет ощущения, что некоторые игроки, в частности "Зенита", слегка устали? Тот же Артем Дзюба.

Сергей Семак: У любого игрока бывают как подъемы, так и спады. Просто к Артему приковано больше внимание, чем к другим футболистам. И это естественно, поскольку он ведущий игрок не только клуба, но и сборной. Мы следим за состоянием ребят и, если есть возможность, даем им передышку. В матче с "Сочи" Дзюба, Оздоев и Юра Жирков начали встречу на скамейке запасных, потому что были сложные игры за национальную команду. Не забывайте, что ребятам пришлось начать новый сезон практически сразу после завершения предыдущего. В такой ситуации определенные проблемы неизбежны.

Насколько довольны Деяном Ловреном?

Сергей Семак: Его опыт и профессионализм полностью соответствуют задачам нашего клуба. Хотя и у него было немало сложных моментов: новая команда, страна, чемпионат. Но он молодец, быстро адаптируется.

Что происходит с Малкомом? Всего один гол в 11 последних матчах. Может его рано стали сравнивать с Халком?

Сергей Семак: Сложно сказать что-то однозначно по Малкому. У него есть повреждение и сейчас он не работает в общей группе. Как начнет - поймем, в каком он состоянии. Определенные сходства у Малкома и Халка есть: оба бразильцы, техничные. Но они разные игроки. У кого-то из них есть какие-то качества, которых нет у другого. Так что сравнивать их не стоит. Даже в игровом плане это некорректно.

Насколько вы довольны трансферной кампанией "Зенита"?

Сергей Семак: В принципе, мы не сделали всего, что планировали. С другой стороны - хорошо, что остался Кузяев, плюс в последний момент удалось подписать Вендела. Но при этом Далеру и Венделу предстоит набрать форму, а для этого нужно время.

Вы сказали недавно, что "Спартак" стал сильнее. А что скажете об остальных конкурентах?

Сергей Семак: ЦСКА провел очень хорошую трансферную кампанию. Тот же "Локомотив" выглядит достойно, идет в группе лидеров. Отмечу и "Краснодар", который увеличил обойму для успешного выступления не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов. Собственно, команды, которые раньше были нашими конкурентами, и в этом году будут бороться с нами.

Нет ощущения, что соперничество со "Спартаком" в последнее время вышло на новый виток? Что ненависть стала сильнее.

Сергей Семак: Нет, я так не думаю. Понятно, что к матчам "Зенита" со "Спартаком" приковано отдельное внимание. Какие-то словесные перепалки, комментарии - все СМИ это с удовольствием тиражируют. Но к команде и игрокам такие вещи не имеют никакого отношения. Мы уважаем соперника и выясняем кто сильнее на футбольном поле.

Конфликт Александра Соболева и Дзюбы - следили за ним?

Сергей Семак: Это не мое дело. Я никак не вмешивался в ту ситуацию. Так же, как и вы, следил за ней со стороны.

Надо ли полагать, что в связи с пандемией разговоры о 18 клубах в Премьер-лигу поутихнут?

Сергей Семак: Сложно сказать. С одной стороны - для популяризации футбола привлечение новых игроков, команд, было бы неплохо. С другой - непонятно, насколько конкурентноспособными будут эти клубы. На сегодняшний день я против расширения Премьер-лиги. Как будет через год, не могу судить.

В начале сезона, да и сейчас тоже, постоянно идут разговоры о судействе. Как считаете - этот вопрос преувеличен или действительно у нас большие проблемы с судейством?

Сергей Семак: К системе VAR очень много вопросов. Конечно, бывают моменты, когда все слишком раздуто, но бывает, что необходимо объяснить, почему принимаются те или иные решение. А у нас все замалчивается. Одно могу сказать точно: не стоит опускаться до оскорблений, как это было в адрес Казарцева после матча "Спартака" с "Сочи". Считаю, такие вещи неприемлемы.

Правильно понимаю, что отношение к VAR у вас, скорее, отрицательное?

Сергей Семак: Я бы так не сказал. Просто хочется понимать почему арбитры принимают те или иные решения. Возьмите матч "Краснодара" с "Рубином". Нужно объяснять все, причем как тренерам и футболистам, так и болельщикам.

В начале 90-х, да и 2000-х, в России было больше талантов. Больше ребят в Европу уезжали, показывали себя. Сейчас такого нет. Почему?

Сергей Семак: Мы пожинаем плоды переходного времени. Надеюсь, в ближайшие годы ситуация изменится. Сейчас же одна из проблем - отсутствие конкуренции среди российских игроков. Она не такая, как хотелось бы. Возможно, так происходит из-за лимита. При нем для наших футболистов созданы условия, в которых им нет порой никакого смысла уезжать в Европу и развиваться дальше.

Отъезд Алексея Миранчука в Италию - это хороший знак?

Сергей Семак: Конечно. Как для самого Миранчука, так и для нашего футбола в целом это здорово, что он решил попробовать свои силы в одной из ведущих мировых лиг.

Миранчуку 25, он еще молод. А что бы вы посоветовали игрокам старше (29-30 лет), если у них будет вариант с Европой - уезжает или оставаться?

Сергей Семак: У каждого своя голова на плечах, так что я не могу кому-то что-то советовать. Что касается Кузяева, то мне сложно сказать, почему он не уехал в Европу. Но главное сейчас - он мотивирован и никаких проблем нет.

С кем из бывших тренеров поддерживаете связь? Вот Вадим Евсеев недавно рассказывал, что постоянно общается с Юрием Семиным.

Сергей Семак: Чтобы каждый день - нет. Когда возникают какие-то вопросы, можем созвониться, пообщаться.

Мы много говорим о наших игроках применительно к Европе, но тренеров там у нас еще меньше. Вы вот рассмотрите такой вариант? И если да, то какие факторы должны стать определяющими?

Сергей Семак: Пока не рассматриваю. Как будет дальше складываться ситуация - посмотрим. Но на данном этапе не думаю о каких-то изменениях.

Сейчас во многих странах заговорили о том, что стоить отменить розыгрыши Кубков лиг, Суперкубка (как в Англии). Как считаете, это здравая мысль?

Сергей Семак: Возможно, для Англии это станет определенным выходом из ситуации. Сколько играют там, нигде не играют. У нас же другая проблема - дальние перелеты и климат.

УЕФА не исключает, что еврокубки перейдут на формат один матч в плей-офф на нейтральном поле. Вы за или против?

Сергей Семак: Считаю, лучше все-таки когда двухматчевое противостояние. Определение победителя в одной встрече не совсем справедливо, потому что здесь огромную роль играет фактор удачи. А если судьба решается в двух поединках, у тебя есть возможность исправить ошибку. И это правильно.

Досье "РГ"

Сергей Богданович Семак

Родился 27 февраля 1976 года.

Начинал карьеру игрока в 1992 году в команде "Пресня". Выступал за клубы: "Асмарал" (1993-1994), ЦСКА (1994-2004), "Пари Сен-Жермен" (2005-2006), ФК Москва (2006-2007), "Рубин" (2008-2010), "Зенит" (2010-2013).

В составе сборной России дебютировал в 1997 году. Провел за нее 65 встреч и забил четыре мяча. Бронзовый призер чемпионата Европы-2008. Заслуженный мастер спорта (2005).

На клубном уровне в качестве футболиста завоевал девять трофеев. Пять раз Семак становился чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз - Кубок. Семь раз попадал в список 33 лучших игроков России. Занимает второе место в чемпионате страны по количеству матчей (456) и (после Дмитрия Лоськова) по количеству сезонов в высшем дивизионе (19).

Тренерскую карьеру Семак начал в 2013 году. С 2013 по 2016 годы входил в тренерский штаб сначала "Зенита", затем сборной России. Самостоятельно стал работать в 2018 году, возглавив "Уфу". Главным тренером питерского клуба стал в 2018 году. При Семаке зенитовцы дважды выиграли чемпионат России, и по разу завоевали Кубок и Суперкубок страны.

Расписание матчей группы F

1 тур

20 октября, вторник

19:55. "Зенит" - "Брюгге"

22:00. "Лацио" - "Боруссия" Дортмунд

2 тур

28 октября, среда

23:00. "Боруссия" Дортмунд - "Зенит"

23:00. "Брюгге" - "Лацио"

3 тур

4 ноября, среда

20:55. "Зенит" - "Лацио"

23:00. "Брюгге" - "Боруссия" Дортмунд

4 тур

24 ноября, вторник

23:00. "Лацио" - "Зенит"

23:00. "Боруссия" Дортмунд - "Брюгге"

5 тур

2 декабря, среда

23:00. "Брюгге" - "Зенит"

23:00. "Боруссия" Дортмунд - "Лацио"

6 тур

8 декабря, вторник

20:55. "Зенит" - "Боруссия" Дортмунд

20:55. "Лацио" - "Брюгге"