Названы сериалы-номинанты премии американских кинокритиков

Премия Critics' Choice Television Awards назвала своих номинантов.

Больше всех номинаций премии американских критиков в области телевидения в этом году получила продукция сервиса Netflix.

На звание лучшего драматического сериала претендуют "Лучше звоните Солу", "Корона", "Хорошая борьба", "Страна Лавкрафта", "Мандалорец", "Озарк", "Перри Мейсон" и "Это мы". Причём у "Короны" и "Озарка" - по шесть номинаций.

За право называться лучшим мини-сериалом поборются следующие проекты: "Ход королевы", "Нормальные люди", "Я могу уничтожить тебя", "Миссис Америка", "Заговор против Америки", "Голос перемен", "Отыграть назад" и "Неортодоксальная".

Номинанты категории "Лучшая комедия" такие: "Всё к лучшему", "Бортпроводница", "Мамаша", "4лен", "Рами", "Шиттс Крик", "Чем мы заняты в тени", "Тед Лассо".

В номинации "Лучший телефильм" представлены: "Безупречный", "Между миром и мной", "Сёстры Кларк: Первые леди госпела", "Гамильтон", "Любовь Сильви" и "Что для меня значит конституция".

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Variety.