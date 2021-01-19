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Названы сериалы-номинанты премии американских кинокритиков

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    19.01.2021, 12:53
Текст:   Козьма Лоханкин

Премия Critics' Choice Television Awards назвала своих номинантов.

Фото: twitter.com/ThePeakyBlinder
Сериал "Острые козырьки" закрывается

Больше всех номинаций премии американских критиков в области телевидения в этом году получила продукция сервиса Netflix.

На звание лучшего драматического сериала претендуют "Лучше звоните Солу", "Корона", "Хорошая борьба", "Страна Лавкрафта", "Мандалорец", "Озарк", "Перри Мейсон" и "Это мы". Причём у "Короны" и "Озарка" - по шесть номинаций.

За право называться лучшим мини-сериалом поборются следующие проекты: "Ход королевы", "Нормальные люди", "Я могу уничтожить тебя", "Миссис Америка", "Заговор против Америки", "Голос перемен", "Отыграть назад" и "Неортодоксальная".

Фото: youtube.com/ Iamricksanchez
Мэтт Дэймон появится в киновселенной Marvel в четвертом "Торе"

Номинанты категории "Лучшая комедия" такие: "Всё к лучшему", "Бортпроводница", "Мамаша", "4лен", "Рами", "Шиттс Крик", "Чем мы заняты в тени", "Тед Лассо".

В номинации "Лучший телефильм" представлены: "Безупречный", "Между миром и мной", "Сёстры Кларк: Первые леди госпела", "Гамильтон", "Любовь Сильви" и "Что для меня значит конституция".

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Variety.

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