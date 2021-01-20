Ученый назвал условие, при котором коронавирус не сможет существовать

Безопасность вакцин доказана

Многие считают, что лучше переболеть, чем ставить прививку. Мол, о последствиях ее для здоровья и иммунитета ничего не известно. Что скажете, Сергей Владимирович?

Сергей Балахонов: Еще раз: безопасность и эффективность отечественных вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" научно доказаны. Болезнь может дать осложнения гораздо опасней, чем временный дискомфорт после вакцинации, наблюдаемый в редких случаях.

В патогенезе вируса многое уже проясняется, но есть еще масса вопросов, связанных с постинфекционными осложнениями. Кроме этого, симптоматика COVID-19 даже при среднетяжелых формах болезни, мягко говоря, очень неприятна. Люди умирают от болезни. Наверное, это самый весомый аргумент в дискуссиях о пользе и вреде вакцинации.

Кроме того, появляются данные, что иммунитет после вакцинации может быть более стойкий и выраженный, чем после болезни. Это связано с тем, что при инфекционном процессе ряд белков вируса подавляет ответные иммунные реакции человеческого организма и препятствуют формированию иммунитета. Вакцины же при этом содержат только очищенные иммуногенные компоненты, важные для нейтрализации SARS-CoV-2.

Мутанты наступают

Очень беспокоит информация о новых штаммах SARS-CoV-2. То британский, то бразильский… Привьемся сегодня, а завтра придет к нам "британец", и все по новой начнут болеть?

Сергей Балахонов: Успокою. Российские вакцины и диагностические препараты работают против этого штамма, проверено. Сразу после обнаружения этой мутации образцы вируса были переданы Великобританией мировому сообществу для изучения.

Чем же этот британский штамм отличается от классического и почему он более заразен?

Сергей Балахонов: Это тот же самый SARS-CoV-2. Данных, свидетельствующих об увеличении его патогенности и, соответственно, способности вызывать более тяжелое заболевание, нет.

Тем не менее, в геноме данного варианта коронавируса выявлены до 23 мутационных изменений, часть из которых представляют собой делеции - выпадение отдельных фрагментов вирусной РНК (рибонуклеиновой кислоты). Кодирующая часть генома исходного "уханьского" вируса составляла 29260 нуклеотидов, а в результате делеций и других мутаций "британский" вариант вируса стал чуть-чуть короче и приобрел способность к более быстрой репродукции себе подобных патогенов.

Поэтому он быстрее размножается в организме человека. Соответственно, заболевший тоже раньше начинает выделять достаточное количество вируса для заражения окружающих. Вот и пошла цепная реакция. Ученые уже определили, что британский штамм распространяется до 70 процентов быстрее обычного.

Почему мутирует коронавирус?

Сергей Балахонов: По законам природы, можно так сказать. Человек стал биологическим резервуаром для микроорганизма. Как человек адаптируется к вирусу, так и вирус видоизменяется, приспосабливается, в естественном стремлении размножаться.

Вообще выявлено уже достаточное количество мутаций SARS-CoV-2, формирующих его различные филогенетические варианты. Но они незначительны и не меняют основных свойств коронавируса. У человечества еще есть время снизить или даже прекратить его активную циркуляцию.

Волна за волной

И когда же это кончится? За второй волной, которая, судя по цифрам оперштаба, не слишком охотно идет на спад, последует третья?

Сергей Балахонов: И вакцинация, и формирование постинфекционного иммунитета, и ответственное поведение населения, конечно, окажут свое действие - напряженность ситуации будет снижаться.

Но полное исчезновение SARS-CoV-2, по-видимому, маловероятно. Как это произошло с вирусом гриппа, который рядом с человеком уже более 100 лет. Снизить летальность и предотвратить осложнения помогла именно вакцинация. Циркуляция стала сезонной, а новые штаммы - вполне прогнозируемыми.

И с SARS-CoV-2 уже можно говорить о сезонности. Рост заболеваемости в ноябре скорее всего был обусловлен сезонным всплеском ОРВИ и других инфекций, климатическими особенностями. И то, что вирус, как говорят врачи, "стал злее" - тоже признак сезонности. Течение болезни стало тяжелей, а летальность выросла из-за сочетанности и наложения других вирусных и бактериальных сезонных инфекций.

Так что "волны" периодически будут. Нужно научиться жить с коронавирусом. Надеяться не только на медицину и науку, но и на себя. По мере необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты в многолюдных местах в периоды роста заболеваемости, чаще мыть руки и, конечно, поставить прививку.

Прослойка безопасности

Сергей Владимирович, в декабре ваш институт завершил изучение коллективного иммунитета к COVID-19 жителей Иркутской области. Скажите, результаты обнадеживают?

Сергей Балахонов: Антитела к COVID-19 обнаружены у 25,9 процента населения Иркутской области. То есть мы видим достаточно динамичное развитие эпидемического процесса со значительным распространением бессимптомных и слабовыраженных форм заболевания.

Если экстраполировать итоги исследования на всю популяцию, то, в соответствии с использованной математической моделью скрининга, получается, что каждый четвертый житель области перенес заболевание или имел контакт с возбудителем COVID-19.

Накопленный иммунитет поможет снизить заболеваемость?

Сергей Балахонов: Суммарно коллективный иммунитет складывается из постинфекционного, полученного в результате заражения, и вакцинального, сформировавшегося после иммунизации. Чтобы цепочка заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65-70 процентов популяции, а еще лучше - до 90 процентов. В последнем случае есть даже шанс попытаться полностью избавиться от патогена, так как вне восприимчивого организма вирус существовать не может.

Сколько же нужно теперь привить людей в Иркутской области, чтобы остановить эпидемию?

Сергей Балахонов: При численности населения Иркутской области 2,4 миллиона человек можно предполагать, что чуть более 620 тысяч уже имеют постинфекционный иммунитет. Поэтому для увеличения иммунной прослойки, которая прекратит распространение вируса, у нас в регионе, с учетом динамики изменений защитных титров постинфекционного иммунитета, а также наличия людей с различными противопоказаниями к вакцинации, необходимо привить от 600 тысяч до миллиона человек. При этом важно провести этот процесс организованно и в короткие сроки. Это позволит избежать негативного влияния таких факторов как, например, мутационная изменчивость вируса и временные колебания иммунного статуса переболевших.

Выбор за нами, и он очевиден

Вакцин на всех хватит?

Сергей Балахонов: Производство вакцин, прошедших необходимые испытания и доказавших безопасность и эффективность - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" - набирает обороты. В мире вакцинировано уже более 1,5 миллиона человек только вакциной "Спутник V". Это говорит о том, что оружие против SARS-CoV-2 есть.

Будет и еще целый арсенал профилактических вакцинных препаратов, созданных как на основе подобных биотехнологических подходов, так и совершенно других. К примеру, сейчас на завершающих этапах испытания цельновирионной вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Разрабатываются и другие вакцинные препараты. Но возникает проблема - неготовность части населения вакцинироваться.

Почему? Ведь прививаются люди, и вполне сознательно, от гриппа, пневмококковой инфекции.

Сергей Балахонов: Считаю, что это непонимание серьезности проблемы и низкий уровень ответственности. Думаю, должна вестись разъяснительная работа с населением. Необходимо доступно, спокойно рассказывать о вакцинации в СМИ, убеждать, развеивать мифы и рассказывать правду.

Некоторые считают, что отечественные вакцины недостаточно безопасны, потому что их слишком быстро разработали и мало испытывали. Это не так - необходимый объем испытаний, доказавших их безопасность и эффективность, проведен. Публикации об этом есть в научных изданиях.

А то, что третий этап массовых испытаний проходит буквально в "боевых" условиях, так это общемировая практика. Посмотрите, как в европейских странах, в Латинской Америке, США, Китае, Индии и других странах уже ведется масштабная вакцинация групп риска - представителей социальных профессий и пожилых людей. Это единственный способ избежать еще больших человеческих жертв и здесь альтернативы нет.

Почему такое особое внимание к вакцинации пожилых людей? Ведь заболевают люди разных возрастов и тяжело переносят болезнь даже молодые.

Сергей Балахонов: В настоящее время проведены испытания "Спутник V" на группе добровольцев старше 60 лет и вакцинация этой возрастной категории разрешена Минздравом России.

Настороженность медиков обусловлена тем, что у большинства пожилых людей есть проблемы со здоровьем. Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, почечная недостаточность обостряются при инфицировании коронавирусом. Этот факт уже доказан. Как и то, что люди старшего поколения более подвержены заражению коронавирусом.

Кстати, это подтверждают результаты и нашего регионального исследования оценки коллективного иммунитета. В возрастной группе от 60 до 69 лет антитела к SARS-CoV-2 обнаружены у 34,1 процента волонтеров. Это самый высокий показатель серопревалентности(иммунитета) среди семи возрастных групп.

Нужно ли прививать от ковида детей? Все-таки они если и болеют, то в легкой форме.

Сергей Балахонов: Масштабная иммунизация населения в рамках третьей фазы клинических испытаний ориентирована на людей от 18 лет. Почему? Возрастные ограничения - общемировая практика испытания и исследования новых вакцин. Это связано с особенностями растущего организма.

Тем временем ведется научный поиск, разрабатываются вакцинные препараты и для детей. Вариантов множество: и версия "лайт" с однократной вакцинацией, и назальные вакцины. Это вопрос обязательно будет со временем тщательно изучен и решен.

А результаты нашего исследования, в свою очередь, показывают, что за два месяца, с октября по декабрь 2020 года, уровень иммунной прослойки в возрастной группе от года до 17 лет остался без изменений, все те же 19-20 процентов. Даже несмотря на то, что школы перешли к этому, контрольному, отрезку времени на очное обучение. Это может подтверждать мнение, что дети и подростки действительно реже заболевают, что, впрочем, не исключает распространение среди них стертых и бессимптомных форм коронавирусной инфекции.

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