Какие фильмы и сериалы россияне смотрели в январе

Новости

Председатель ХДС поддержал завершение строительства "Северного потока-2" 11:28
В Москве изменен режим работы метро "Каширская" 11:07
У побережья Камчатки объявили штормовое предупреждение 10:47
Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс чужой карты 10:44
Врач-пульмонолог рассказала о профилактике смертельно опасной болезни 10:31
Что происходит с взаимной торговлей России и Беларуси 10:27
Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела 10:24
Мишустин подписал постановление о продлении лицензий в 2021 году 10:17
Постановки лучших театров мира покажут в Минске 10:06
Минобрнауки запускает ​​​​флешмоб "Снова в науку" 10:05
Названы самые высокие зарплаты в Москве 09:58
В Москве в метро ворвался мужчина с ножом 09:39
Ученый рассказал, когда в России начнут прививать от аллергии на кошек 09:37
В Москве при пожаре погибли два человека 09:32
В ВОЗ заявили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире 08:52
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км 08:28
Власти Бельгии разрешили незначительно смягчить карантин 08:07
Хабаровский НПЗ начал выпуск бензина АИ-95 07:51
Эксперт: Через месяц в Москве будет всего 600 случаев COVID-19 в день 07:20
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков 07:05
В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС 06:45
Подросток прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси 06:04
В Бурятии усилят меры по профилактике COVID-19 перед Сагаалганом 05:38
Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России 05:26
Роспотребнадзор: Приезжающим в РФ на поезде нужна справка об отсутствии COVID-19 05:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
06.02.2021 11:41
Рубрика: Культура

Какие фильмы и сериалы россияне смотрели в январе

Текст: Наталья Лебедева
Самыми популярными фильмами начала года стали "Мажор", "Настя, соберись!", "Еще по одной" и бьющие все рекорды в первые же дни онлайн-проката "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского. Рейтинг самых востребованных кинолент января составил сервис КинопоискHD, изучив плейлисты своей трехмиллионной аудитории.
Кадр из фильма "Мажор.Фильм" Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Мажор.Фильм" Фото: www.kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Мажор.Фильм" Фото: www.kinopoisk.ru

Экшн-блокбастер с Павлом Прилучным "Мажор.Фильм" вышел сразу в онлайн и ожидаемо вызвал огромный интерес у зрителей. На второе место вырвался комедийный сериал "Настя, соберись!", повествующий о том, как архитектор Настя (Любовь Аксенова) учится принимать себя такой, какая она есть. Замыкает тройку лидеров претендент на "Золотой глобус", датская драма "Еще по одной", герои которой пытаются доказать, что человеку для абсолютного счастья не хватает лишь немного алкоголя в крови.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Александр Цекало снимет сериал по американскому бестселлеру

Однако на пятки лидерам уже наступают премьеры конца января. ""Мажор" держался на первом месте ежедневного топа большую часть января, пока не вышли "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского. Первые три эпизода стали доступны 28 января и обогнали по количеству зрителей за первую неделю другие сериалы нашего сервиса, в результате заняв седьмую строку рейтинга", - говорится в сообщении онлайн-сервиса.

По традиции в январские каникулы зрители пересматривали фильмы про находчивого мальчишку, умело расправляющегося с незадачливыми преступниками "Один дома" и "Один дома 2" и самую волшебную франшизу "Гарри Поттер".

В двадцатку самых популярных фильмов и сериалов месяца также попали и другие проекты в жанре фэнтези: подошедшая к концу мистическая сага "Сверхъестественное", хулиганская "Стража" и второй сезон мелодрамы про волшебниц и вампиров "Открытие ведьм".

Не сдают своих позиций и лидеры прошедшего 2020 года: "Джентльмены", "Рик и Морти", "Зависнуть в Палм-Спрингс" и "Бесстыжие" по-прежнему востребованы зрителями.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал на выходные: два зимних суперхита Netflix

Примечательно, что почти половина списка - российские фильмы и сериалы. Как, например, продолжение культового ромкома "Неадекватные люди" и остросюжетный триллер "Метод 2". Замыкает рейтинг жизнеутверждающий сериал "Хороший доктор" с Фредди Хаймором, блестяще сыгравшим талантливого хирурга с аутизмом.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков
В ВОЗ заявили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире
Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС
К каким ограничениям нужно быть готовым, собираясь в кинотеатр
Зачем братья Торсуевы собираются построить монастырь в Сибири