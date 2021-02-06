Какие фильмы и сериалы россияне смотрели в январе

Самыми популярными фильмами начала года стали "Мажор", "Настя, соберись!", "Еще по одной" и бьющие все рекорды в первые же дни онлайн-проката "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского. Рейтинг самых востребованных кинолент января составил сервис КинопоискHD, изучив плейлисты своей трехмиллионной аудитории.

Экшн-блокбастер с Павлом Прилучным "Мажор.Фильм" вышел сразу в онлайн и ожидаемо вызвал огромный интерес у зрителей. На второе место вырвался комедийный сериал "Настя, соберись!", повествующий о том, как архитектор Настя (Любовь Аксенова) учится принимать себя такой, какая она есть. Замыкает тройку лидеров претендент на "Золотой глобус", датская драма "Еще по одной", герои которой пытаются доказать, что человеку для абсолютного счастья не хватает лишь немного алкоголя в крови.

Однако на пятки лидерам уже наступают премьеры конца января. ""Мажор" держался на первом месте ежедневного топа большую часть января, пока не вышли "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского. Первые три эпизода стали доступны 28 января и обогнали по количеству зрителей за первую неделю другие сериалы нашего сервиса, в результате заняв седьмую строку рейтинга", - говорится в сообщении онлайн-сервиса.

По традиции в январские каникулы зрители пересматривали фильмы про находчивого мальчишку, умело расправляющегося с незадачливыми преступниками "Один дома" и "Один дома 2" и самую волшебную франшизу "Гарри Поттер".

В двадцатку самых популярных фильмов и сериалов месяца также попали и другие проекты в жанре фэнтези: подошедшая к концу мистическая сага "Сверхъестественное", хулиганская "Стража" и второй сезон мелодрамы про волшебниц и вампиров "Открытие ведьм".

Не сдают своих позиций и лидеры прошедшего 2020 года: "Джентльмены", "Рик и Морти", "Зависнуть в Палм-Спрингс" и "Бесстыжие" по-прежнему востребованы зрителями.

Примечательно, что почти половина списка - российские фильмы и сериалы. Как, например, продолжение культового ромкома "Неадекватные люди" и остросюжетный триллер "Метод 2". Замыкает рейтинг жизнеутверждающий сериал "Хороший доктор" с Фредди Хаймором, блестяще сыгравшим талантливого хирурга с аутизмом.