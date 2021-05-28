Как Петербург готовится к главному экономическому событию страны

2 июня стартует XXIV Петербургский международный экономический форум. За 23 года он стал ключевой площадкой для заключения знаковых контрактов, обсуждения миллиардных сделок, диалогов лидеров.

Для Петербурга ПМЭФ - это особое событие. О нем знают все, даже те, кто не интересуется экономикой, ведь в дни форума город меняется. Одна из главных примет форума - цены на гостиницы.

В этом году самый дорогой номер, по данным агентства делового туризма "Аэроклуб", снят за 608 тысяч рублей в сутки. Известно, что представительский люкс в пятизвездочном отеле забронирован компанией добывающей и обрабатывающей промышленности.

Но сверхдорогие номера еще остались, чего раньше на форуме не случалось. Например, до сих пор не может найти клиента на три ночи представительская яхта, которая стоит на причале на Петровской косе. Арендовать ее со 2 по 5 июня можно за 395 тысяч. После форума пожить на судне можно за 250 тысяч рублей в сутки. "Аэроклуб" фиксирует, что средняя цена номера в пятизвездочном отеле Петербурга достигла 116 тысяч рублей, это немного выше, чем в 2019 году. При этом спрос на такие номера возрос в 2,5 раза.

На 34 процента вырос интерес к четырехзвездочным отелям, а проживание в них, к слову, подешевело на 20 процентов. Переночевать в такой гостинице во время ПМЭФ можно за 14,9 тысяч рублей. А вот спрос на номера в трехзвездочных отелях рухнул на 80 процентов, цены здесь самые демократичные - 7,9 тысячи рублей в сутки.

Таким образом, пожалуй, впервые за все время форума, в Петербурге сложилась ситуация, когда в даты ПМЭФ туристы, которые приехали посмотреть городские красоты, могут найти относительно недорогие номера.

Правда, во всех отелях, независимо от того, принимают они делегатов или нет, на период форума введены дополнительные меры безопасности. Так, заселиться в гостиницу можно только после отрицательного теста на коронавирус. Вместо привычного "шведского стола" на завтраках туристам стоит быть готовыми к тому, что еду им будут носить официанты.

В дни ПМЭФ в Петербурге традиционно из-за высокого спроса растут цены на такси, особенно в тарифах "Бизнес". Если в обычные дни час аренды Mercedes S-класса стоит 2,5 тысячи рублей, то в период форума - от 6 тысяч рублей и выше. Делегации часто арендуют машины сразу на весь период форума. Компании до сих пор готовы брать такие заказы. Цены, правда, кусаются. Например, в Петербурге еще можно успеть арендовать со 2 по 5 июня Mercedes Maybach S-222 с водителем за 364 тысячи рублей. Ряд таксомоторных компаний сразу предупреждают: в период форума время ожидания машин в тарифах Business, VIP и Platinum может занять полчаса и более. На эконом-классе форум обычно не сказывается.

Готовятся к ПМЭФ и рестораторы. Городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле разработал специальную маркировку для ресторанов, получивших рекомендацию для гостей форума. Суть в том, что предприятия общепита, которые подтвердили соблюдение высоких стандартов безопасности, смогут получить специальную наклейку с логотипом форума. Также на сайте комитета появится карта со всеми такими кафе и ресторанами. Примечательно, что ценовая политика или расположение браться во внимание не будут, поэтому на специальное продвижение смогут рассчитывать не только рестораны авторской кухни, но и столовые или пышечные. Карта с объектами-победителями заработает в дни ПМЭФ.

Не является большим секретом и то, что к форуму готовятся коммунальщики, особенно в районах, где будут проходить мероприятия или разместятся делегаты. Недавно в Смольном даже прошло совещание, на котором обсуждалось: как город готов к ПМЭФ. В принципе, все уже сделано: клумбы высажены, лавочки покрашены. Одна беда - граффити и нелегальные объявления. Стены домов от них очищают ежедневно.

Будут и ограничения. Жителям поселка Пулковское Пушкинского района придется со 2 по 5 июня ездить домой по пропускам. Гостей в этот период они приглашать не смогут. Вблизи Дворцовой площади будут закрыты проезды. Дело в том, что 3 июня здесь состоится open-air, выступит Диана Арбенина и оркестр "Таврический". Концерт будет бесплатным для всех желающих, вход свободный, нигде заранее регистрироваться не надо.

В Кронштадте 5 июня откроются парусные гонки, приуроченные к ПМЭФ.

P.S.

А что же сами стенды? Экспозиция? Сейчас в "Экспофоруме" вовсю идет монтаж стендов предприятий и регионов. Уже известно, что стенд Петербурга, который является на форуме одним из самых крупных, в этом году будет посвящен возобновляемым видам топлива. Но многие регионы концепции своих стендов держат пока в секрете. Тайна раскроется только 2 июня, когда форум начнет свою работу.