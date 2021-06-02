На ПМЭФ показали собаку-робота

На ПМЭФ показали самостоятельно передвигающуюся собаку-робота китайской компании Unitree Robotics. Видео опубликовал ТАСС в своем telegram-канале.

Роботы этого типа способны развивать скорость до 12 км в час, могут следовать за человеком и выполнять его команды.

ПМЭФ-2021, организованный Фондом Росконгресс, проходит в Петербурге со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.