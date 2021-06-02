"Почта России" и "Яндекс" запустят доставку из почтовых отделений за час

"Почта России" и "Яндекс" на ПМЭФ подпишут соглашение о запуске экспресс-доставки посылок и интернет-заказов из почтовых отделений. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Чтобы курьер привез посылку из отделения связи, пользователям нужно будет выбрать опцию "Заказать экспресс-доставку" в приложении или на сайте почты. Получить заказ можно будет в течение 60 минут с помощью Яндекс.Доставки, или его привезут собственные курьеры "Почты России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Яндекс.Маркет сможет первым из российских маркетплейсов получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов в почтовых отделениях.

Сотрудничество двух компаний позволит предоставить покупателям больше возможностей при получении товаров, отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин. По его словам, в дальнейшем к экспресс доставке планируют подключить и других участников рынка.